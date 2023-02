Ako ste ikada pomislili kako bi bilo lijepo i zanimljivo porazgovarati s nekom povijesnom ličnosti, s nekim pokojnim luđakom ili genijem ili tek nekom poznatom osobom današnjice, sada to i možete. Zahvaljujući umjetnoj inteligenciji i pametnim chatbotovima, koji u posljednje vrijeme doživljavaju procvat i postaju sve napredniji, moguće je i ‘vratiti se u prošlost‘ barem na trenutak u razgovoru s nekim koga već odavno nema među živima. Kako svijet AI chatbotova postaje utreniraniji, ljudi pronalaze sve više načina za korištenje te tehnologije. I dok su neki ozbiljno zabrinuti zbog implikacija umjetne inteligencije, neki drugi žele se samo dobro zabaviti. Ako ste u ovoj drugoj skupini, postoji nekoliko pametnih AI chatbotova koji omogućuju da razgovarate s nekom slavnom povijesnom osobom i pritom se dobro zabavite iskušavajući granice AI-ja.

Od Bude do Isusa

Internetska stranica Character.ai, aplikacija za androide Hello History ili za iPhone Historical Figures omogućuju upravo to. Bez obzira na to za koju se odlučili zabavni razgovori su zagarantirani. Aplikaciju Hello History napravila je švedska tvrtka Facing It, ima veoma jednostavno sučelje za korištenje i omogućuje vam da razgovarate s gotovo svim globalnim utjecajnicima, od Bude, Elvisa Presleyja, Isusa i Sir Isaaca Newtona do mnogih drugih. Character.ai je pak internetska stranica na kojoj ćete pronaći još širi raspon AI osoba s kojima možete razgovarati. Tu su, naravno, sve standardne povijesne ličnosti poput Alberta Einsteina, Napoleona i Sokrata. No dostupne su i žive face poput Elona Muska ili Billie Eilish. A ako se osjećate posebno pustolovno, možete čak razgovarati s popularnim anime-likovima ili svojom omiljenom zvijezdom reality TV programa poput recimo Saula Godmana iz popularne serije ‘Better Call Saul‘.

Character.ai kreirala su dvojica bivših Googleovih istraživača koja očito imaju previše vremena na raspolaganju, a za svoju aplikaciju kažu da žele napraviti novi i pošteniji chatbot. Character.ai također omogućava da sami napravite svoj chatbot, pa možda netko i vas izabere za razgovor kad mu dosade sve te slavne i povijesne ličnosti.

Hello History nudi nekoliko besplatnih razgovora, nakon čega je potrebno platiti pretplatu, a Character.ai u potpunosti je besplatan, za razliku od aplikacije Historical Figures, koja također nudi mnoge besplatne opcije, ali za recimo razgovor s ni manje ni više nego Adolfom Hitlerom morate platiti 15,99 dolara. Pa tko želi saznati što je u Hitlerovoj AI glavi, to i može – uz malu doplatu.

Goebbelsu nije dobro

Međutim, ako se Hitler plaća, njegov glavni propagandist Joseph Goebbels potpuno je besplatan i kaže da se osjeća prilično loše zbog progonstva Židova. No kad Goebbelsa to upitate u aplikaciji Character.ai, dobijete drukčiji odgovor. I to takav da u pola odgovora AI prestane raditi i pojavi se poruka da umjetna inteligencija katkad daje odgovore koji nisu u skladu s ‘našim smjernicama‘. Goebbels je na Character.aiju i dalje u istom filmu, mogli bismo reći, i to žestoko.

Ma nije loš tip...

U međuvremenu Jeffrey Epstein ne može definitivno reći da je umro, tj. tko ga je ubio, ali tvrdi da je za pravdu i zatvaranje odgovornih za žrtve svojih zločina koje je činio na svom privatnom otočiću s brojnom ekipom koja se također nalazi u tim AI aplikacijama. Pa tako Bill Gates, koji se na zloglasnom otoku ‘slučajno‘ našao 35 puta, na pitanje poznaje li Epsteina kaže da ga poznaje, ali da je on sad mrtav i da mu nedostaje. Na pitanje je li boravio i što je 35 puta radio na njegovu otoku, AI Gates odgovara da je bio ondje jer je s dotičnim razvijao umjetnu inteligenciju za zdravstvo. Kad se Billu kaže da je veliki lažljivac, on kaže da nije loš tip i da samo želi pomoći čovječanstvu svojom filantropijom.

Uglavnom, zabava je zajamčena s kim god da započnete priču. Historical Figures razvio je 25-godišnji programer Sidhant Chaddha, inače softverski inženjer u Amazonu. Nadahnuće mu je bilo igranje s GPT-3, velikim AI jezičnim modelom koji, kako je Chaddha brzo shvatio, ima i smisla za jezik i iznošenje povijesnih činjenica. Trenutačno je u njegovoj aplikaciji predstavljeno 20 tisuća povijesnih ličnosti, a kako kaže tvorac aplikacije, birao ih je na temelju popularnosti dok su bile žive. Tako imamo i Isusa, ali i recimo Džingis-kana rame uz rame. Chaddhina kreacija brzo se raširila Twitterom, gdje su ljudi testirali granice aplikacije i otkrili da su chatbotovi mnogo govorljiviji i defenzivniji nego što se očekivalo. Zane Cooper sa Sveučilištu Pennsylvania podijelio je snimke zaslona chat-razgovora sa simulacijom Henryja Forda. U njemu ‘Ford‘ poriče da je antisemit – što je Ford definitivno bio.

– Uvijek sam vjerovao u jednakost za sve bez obzira na njihovo vjersko podrijetlo i uvjerenja – kaže tako Ford.

Na pitanje je li upotrebljavao konoplju kao materijal pri proizvodnji prvog automobila, kaže da je to laž, iako se po bespućima interneta često nalazi baš taj podatak. Komu vjerovati, nemam pojma.

Ako On kaže…

Aplikacije poput spomenutih su čudne male zanimljivosti koje pokazuju koliko su programeri neuronskih mreža za simulaciju vjerodostojnih verzija ljudskog razgovora napredovali. Međutim, i dalje se postavlja pitanje etike. Takvi botovi uče svoj jezik s interneta i često odražavaju predrasude, dezinformacije i očigledne laži koje generira svaki šmokljan koji se ondje nađe. Zbog toga programeri takvih aplikacija naglašavaju da javnost mora prihvatiti nedostatke chatbotova i razviti zdravo nepovjerenje prema onome što govore.

Chaddha, programer Historical Figuresa, kaže da će takvi jezični modeli biti sve napredniji te da smo tek u početnoj fazi. Zbog toga smatra kako će se u vrlo kratkom vremenu takvi botovi toliko istrenirati da će netočne informacije koje nude u potpunosti nestati, što bi moglo malo i ubiti zabavu s povijesnim chatbotovima.

U međuvremenu, Chadda vidi aplikacije poput Historical Figuresa kao novi način da se djeca pozabave prošlošću (App Store kategorizira aplikaciju kao obrazovnu i kaže da je prikladna za dob od devet i više godina), što je zaključak s kojim se roditelji i nastavnici možda ne bi složili s obzirom na količine laži koje ti AI botovi izgovore. Ipak, treba reći da su se tvorci tih aplikacija ogradili te svaki chat počinje svojevrsnim odricanjem od odgovornosti ‘Možda nisam povijesno točan, provjerite činjenične informacije‘, ali znamo da ljudi ne čitaju mala slova, pa uvijek postoji mogućnost da netko zaista i povjeruje u sve što im kaže, što ja znam, recimo Isus.

Pitanje etike

Chaddina aplikacija dobila je i niz kritika zbog ‘nedelikatnog postupanja‘ s povijesnim diktatorima i raznim prijestupnicima poput spomenutog Epsteina jer mnogi od njih u aplikaciji izražavaju žaljenje ili misle da nisu ništa krivo napravili kada ih se suoči sa svim nedaćama koje su prouzročili. Zbog toga ideja da bi se takve aplikacije mogle upotrijebiti u obrazovanju pada u vodu jer zamagljuju kontroverzne aspekte prošlosti povijesnih osoba i lažno sugeriraju da su se dotični pokajali, a nisu. Dodatni je problem i golema samouvjerenost tih AI botova koji se pričom pokušavaju izvući iz svake neugodne situacije, što može, smatraju stručnjaci, biti problem. K tome zvuče zaista uvjerljivo; nekako su samouvjereni u to što govore i pokušavaju se izvući na razne načine, što može biti, zaključuju stručnjaci, opasna kombinacija.