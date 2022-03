Reaktivna glazba, NFT i VR donose revoluciju u glazbenoj industriji

Spajanjem tehnologije i glazbe umjetnici izbjegavaju posrednike u prodaji te poboljšavaju interakciju sa svojim fanovima

Tehnološki gigant Apple navodno je umjetniku Kanye Westu ponudio 100 milijuna dolara za ekskluzivnu objavu albuma Donda 2 na streaming platformi Apple Music. West ili, po novome - Ye taj je izdašan iznos odbio jer je odlučio osloboditi umjetnike iz 'opresivnog glazbenog sistema'. Umjesto da album ponudi na nekoj od platformi, lansirao je inovativan player Stem koji se prodaje po cijeni od oko 200 dolara. Osim što se na tom playeru album može preslušavati na konvencionalan način, Kanyeov tim iz kompanije Yeezy Tech uveo i mogućnost 'rezanja' numera na 'stemove' (isječke) i slušanja pojedinih elemenata – bassa, vokala ili bubnjeva te dodavanja posebnih efekata. Ye se pohvalio da je u samo jedan dan prodao deset tisuća Stem playera koji su mu donijeli prihod od 2,2 milijuna dolara. No, nisu samo Yeovi fanovi brzo usvajali novu tehnologiju slušanja glazbe. U tijeku je prava revolucija u glazbenoj industriji koja, više nego ikad, spaja tehnologiju s glazbom te tako omogućava bolju interakciju između umjetnika i krajnjih korisnika.

Svi su ludi za NFT-ijem

Kako je portalu Hypebeast objasnio izvršni direktor švedske kompanije Moodelizer, Mathias Rosenqvist, streaming je statičan, ne nudi nikakvu interakciju umjetnika i njegove baze fanova, a Westova inovacija naslanja se na trend 'reaktivne glazbe'. – Format reaktivne glazbe omogućava korisnicima, a i umjetnicima da u stvarnom vremenu kontroliraju audio materijal – objasnio je Rosenqvist i dodao da društvene platforme, TikTok i Instagram, već sad pronalaze načine da fanovima i kreatorima približe koncept tog audio-inženjeringa. Neki drugi umjetnici poput Grimes, Jacques Greenea ili Kings of Leona izbjegavaju streaming platforme lansiranjem svoje muzike kao NFT-ijeva. Pionir takve prodaje je, prema pisanju portala Glazba.hr, Kings of Leon koji je u travnju prošle godine postao prvi rock bend koji je tokenizirao svoj rad. U kampanji NFT Yourself prodavali su tokene na Ethereumu za 50 dolara po komadu, a kupci su za to dobili njihov novi album i dodatne ekskluzivne materijale. U pola mjeseca NFT-ijevi su zaradili 2,2 milijuna dolara, a Kings of Leon se na takav način izborio za nezavisnost. Glazbeni NFT-ijevi, naime, omogućavaju umjetnicima da ubiru profit bez posredovanja ostalih igrača u lancu, a to za njih može biti jako lukrativan biznis.

Virtualno okruženje

Popularni DJ Steve Aoki je tako lansirao vlastiti sustav tokena i okupio zajednicu fanova u metasvemiru - AOK1VERS. Fanovi ili, kako ih umjetnik zove, vlasnici putovnice, tokene mijenjaju za virtualne nastupe, ulaznice za live koncerte i NFT-ijeve. Da se ta virtualna avantura isplatila, DJ je potvrdio novinarima Business Insidera izjavivši da je od prodaje NFT-ijeva zaradio više nego od glazbenih prava za šest albuma koje je snimio u posljednjih deset godina. Osim reaktivne glazbe i NFT-ijeva, Hypebeast navodi da su se mnogi glazbenici nakačili i na trend korištenja VR tehnologije. Nakon što su lansirane naočale za virtualnu stvarnost Oculus Rift, umjetnici su svoju glazbu počeli 'uparivati' s hiper-realističnim virtualnim okruženjem. Prije šest godina, The Weeknd je za remix pjesme The Hills u kojoj je gostovao reper Eminem snimio VR glazbeni spot, a DJ Marshmello lansirao niz, kako ih je nazvao, 'virtualnih iskustava' koji prate njegove plesne hitove. Koncem 2017. Gorillaz je srušio YouTube rekord s VR spotom Saturn Barnz, a umjetnica Bjork 'složila' čitav VR album Vulnicura.

Iako je primjena tehnoloških inovacija budućnost glazbene industrije, Hypebeast upozorava da umjetnici nikako ne bi smjeli iz vida izgubiti fanove. Naravno, valja isprobavati nove trendove, ali ne zato što u određenom trenutku popularni, oko njih je nastao hype, već zato što omogućavaju umjetnicima bolju interakciju s bazom fanova. Oni ih u glazbenim eksperimentima moraju moći slijediti.