Reboot InfoGamer powered by A1: Najveći i najdugovječniji gejming spektakl pred nama

Najveći regionalni gejming festival, Reboot InfoGamer powered by A1 i ove godine otvara vrata tisućama ljubitelja gejminga, esport natjecateljima i stručnjacima iz industrije. Festival donosi četiri dana uzbudljivog programa od kojeg se najviše iščekuje finale 14. sezone A1 Adria League i 4. sezone A1 Student eChallengea.

Na otvorenju, program su predstavili Damir Đurović, suosnivač i direktor tvrtke Reboot te organizator Reboot InfoGamera, Marina Parić, voditeljica marketinških komunikacija u A1 Hrvatska te Andreja Šeperac, ravnateljica Regionalnog koordinatora Sisačko – moslavačke županije.

– Reboot InfoGamer ne bi bio ovako velik bez podrške partnera kao što je A1 Hrvatska. Sinergija je omogućila rast i razvoj festivala, koji svake godine privlači sve veći broj posjetitelja i gejmera iz cijele regije – naglasio je Damir Đurović i najavio nikad veći i nikad sadržajniji Reboot Infogamer powered by A1.

– Ove smo godine smješteni u četiri paviljona na rekordno velikom prostoru od 10 tisuća četvornih metara. Ovo nam je deseta, jubilarna godina i to je najbolji način da zahvalimo našim vjernim gejmerima, posjetiteljima i partnerima – dodaje Đurović.

Kao i svake godine, ključni događaj je finale A1 Adria League. 14. sezona obilježena je natjecanjem u najpopularnijim igrama kao što su CS2, EAFC25, FC Mobile i Brawl Stars, uz mini turnire u League of Legendsu, PUBG-u i Tekkenu. Više od 3.500 natjecatelja prijavilo se za priliku da osvoji dio bogatog nagradnog fonda, dok će se najbolji timovi i igrači boriti za titulu na LAN završnici. Isto tako, A1 Student eChallenge iz godine u godinu sve je popularniji. Ove godine sudjeluje čak 105 studenata s 15 fakulteta, uključujući i nove fakultete poput Pravnog fakulteta iz Zagreba i Veleučilišta u Bjelovaru. Četiri najbolja tima plasirala su se u završnicu gdje će se natjecati u tri igre, što dokazuje rast i popularnost natjecanja među studentima. Sva će se finala odvijati u nikad većoj A1 zoni koja se u ovogodišnjem izdanju prostire na više od 1.500 metara četvornih.

Bogati nagradni fond za pobjednike svih natjecanja iznosi više od 42.000 eura, naglasila je Marina Parić, voditeljica marketinških komunikacija u A1 Hrvatska.

– Ova je godina posebna za A1 Hrvatska jer slavimo 25 godina inovacija, uspjeha i društvene odgovornosti. Vrijednosti koje se savršeno uklapaju u uspješnih 10 godina Reboot InfoGamera kojima smo ponosni partneri najveće gejming priče u regiji. U sve se odlično uklapa i naša platforma #BoljiOnline kojom nastojimo stvoriti sigurno i pozitivno online okruženje. Tako ove godine lansiramo interaktivnu igru #BoljiOnline svijet kojom želimo olakšati edukaciju najmlađih generacija kroz njima prilagođen, zabavan i gejmificirani sadržaj. S ponosom predstavljamo edukativne aktivnosti koje će mladima pomoći da razviju svijest o online sigurnosti i odgovornom ponašanju – dodala je u svom predstavljanju.

U #BoljiOnline kutku, u suradnji A1, Holoneta i CSI-ja posjetitelje očekuje igra #BoljiOnline svijet. Namijenjena je prvenstveno osnovnoškolcima, ali i roditeljima i nastavnicima te kroz pet tematskih virtualnih soba educira o sigurnom ponašanju na internetu obrađujući ključne teme poput trolanja, privatnosti, sigurnosti lozinki i odgovornog objavljivanja sadržaja. Igru možete pronaći ovdje.

Ove se godine A1 zoni pridružio i Inkubator PISMO iz Novske čiji je štand predstavila Andreja Šeperac i istaknula važnost edukacije i podrške razvoju digitalnih vještina među najmlađima. Oni ove godine organiziraju radionice gejminga i digitalnih vještina, uključujući edukativnu igraonicu Moopies za predškolsku djecu i radionice za osnovnoškolce gdje će se učiti osnove izrade videoigara.

Nakon službenog dijela predstavljanja festivala, program je nastavljen panelom ‘Novi poticaj za ulaganje u industriji videoigara‘. Istraživač britanske konzultantske tvrtke Olsberg SPI, Joe Stirling Lee, predstavio je studiju koja pokazuje utjecaj povrata investicija za videoigre u Hrvatskoj. Na panelu je državni tajnik Ministarstva kulture i medija Krešimir Partl napomenuo da je taj tip poticaja u planu za Ministarstvo kulture, ali da se prvo treba osigurati dodatna sredstva za manje studije kako oni ne bi ostali nekonkurentni u odnosu na velike produkcije, za što predlaže model sličan filmskoj industriji koja poticaje odnedavno financira i kroz porez na digitalne platforme. Kada bi Hrvatska financijski podupirala produkciju videoigara po modelu programa Filming in Croatia, koji već postoji i omogućava povrat do 30 posto uloženih sredstava za filmske produkcije, analiza Olsberg SPI-ja je procijenila da bi uvođenje ovog poticaja u 2025. godini donijelo oko 450 novih radnih mjesta u industriji do 2029. te generiralo dodatnih 8,8 milijuna eura godišnjih prihoda. Panel je moderirao Aleksandar Gavrilović, glavni tajnik Klastera hrvatskih proizvođača videoigara.