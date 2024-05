Redditov sadržaj dolazi na ChatGPT, dionice mu odmah porasle

Društvena platforma Reddit ovoga je tjedna objavila suradnju s OpenAI-jem kojom će ChatGPT-u omogućiti pristup sadržaju internetskog foruma za treniranje chatbota dok će u isto vrijeme Reddit dobiti novi alat umjetne inteligencije u svojoj ponudi. Ova obostrana suradnja odnosi se i na chatbot i na buduće proizvode američkog startupa, a svakako je zanimljivo da će korisnici Reddita sada moći koristiti AI značajke i alate, a OpenAI će ujedno postati i partner u oglašavanju na društvenoj platformi. Sve to rezultiralo je rastom Redditovih dionica za čak 15 posto.

Posljednji je to u nizu dogovora između OpenAI-a i digitalnih platformi kako bi unaprijedio svoj proizvod i postao visokokvalitetni AI alat. Glavni operativni direktor OpenAI-ja Brad Lightcap rekao je da je vrlo zadovoljan partnerstvom s Redditom i da je cilj daljnje poboljšanje ChatGPT-a, prenosi Hina.

Dogovor o suradnji ove dvije kompanije objavljena je u vrijeme rasta zabrinutosti kod umjetnika, pisaca i ostalih vlasnika autorskih prava zbog korištenja njihovog materijala pri obuci i razvoju umjetne inteligencije i njezinih modela. U četvrtak je Sony Music poslao pisma velikim tehnološkim tvrtkama, uključujući i OpenAI, tražeći informacije o tome jesu li pjesme njihovih izvođača korištene za razvoj alata i modela AI-a. Pokrenuti su i pravni procesi u SAD-u oko toga je li razvoj AI modela na takvom sadržaju kršenje zakona o autorskim pravima. Neovisno o tome, tehnološke tvrtke sada žele sklopiti partnerstva s izdavačima kako bi legalno koristili njihov sadržaj dok u isto vrijeme idu korak dalje s razvojem umjetne inteligencije.

Vrijedi spomenuti da financijski uvjeti ove suradnje nisu objavljeni, ali skok Redditovih dionica značio bi veliki dobitak za Sama Altmana, suosnivača i izvršnog direktora OpenAI-ja, koji je uložio desetke milijuna dolara u nekoliko društvenih mreža. Altman, koji je rekao da nema vlasnički udio u OpenAI-ju, držao je blizu deset posto dionica Reddita prije njegovog uvrštenja na burzu u ožujku, a prema OpenAI-ju, nije vodio pregovore s Redditom.

Dogovor će također biti blagodat za Redditove napore monetizacije, koji su do sada uglavnom bili usmjereni na izgradnju poslovnog modela temeljenog na oglašavanju. Na svom predstavljanju prije izlaska na burzu, predstavnici Reddita rekli su investitorima da se nadaju visokoj dobiti od prodaje svojih podataka trećim stranama, odnosno tehnološkim tvrtkama koje razvijaju umjetnu inteligenciju. Podsjetimo, već je sklopio ugovore s Googleom i Cisionom.

Nadalje, OpenAI je ove godine sklopio niz ugovora s izdavačima, uključujući Financial Times, američki Associated Press, njemački Axel Springer, francuski Le Monde i španjolsku Prisa Media. Ti ugovori daju tvrtki pristup sadržaju koji se zauzvrat može koristiti za razvoj i pokretanje generativne umjetne inteligencije.

Dok su se neki medijski brendovi udružili s OpenAI-jem, drugi su se opirali. New York Times i drugi izdavači su umjesto toga tužili OpenAI i Microsoft zbog prikupljanja njihovih članaka. U prosincu je NYT podnio tužbu tražeći milijarde dolara odštete od dviju kompanija zbog ‘profitiranja od masovnog kršenja autorskih prava, komercijalnog iskorištavanja i zlouporabe intelektualnog vlasništva The Timesa‘. Međutim, OpenAI je sve to porekao.

Prošli mjesec je osam regionalnih američkih novina, uključujući New York Daily News i Chicago Tribune, također tužilo tehnološke tvrtke za kršenje autorskih prava. S druge strane, društvene mreže sve više koriste podatke kao vrijednu valutu u pregovorima s tehnološkim tvrtkama, odnosno blokiraju malim programerima pristup njihovim podacima dok u isto vrijeme sklapaju velike ugovore s vodećim igračima na tržištu umjetne inteligencije.