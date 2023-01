SAP najavio 3000 otkaza, prodaju američkog ogranka Qualtrics

Njemački proizvođač softvera SAP najavio je u četvrtak da će otpustiti 3000 radnika u sklopu restrukturiranja koje bi trebalo poboljšati profitabilnost, nakon oštrog pada dobiti u četvrtom kvartalu.

Otpuštanje 3000 radnika, odnosno oko 2,5 posto zaposlenih, trebalo bi smanjiti SAP-ove godišnje troškove za oko 350 milijuna eura, počevši uglavnom od 2024., priopćila je grupa.

SAP je također odlučio prodati američku podružnicu za istraživanje tržišta Qualtrics, što bi po riječima izvršnog direktora Grupe Christiana Kleina moglo povećati profitabilnost grupe i omogućiti pojačani fokus na temeljnu djelatnost.

Grupa je ujedno izvijestila o padu dobiti u četvrtom kvartalu za čak 77 posto u usporedbi s istim razdobljem godine ranije, prema podacima na temelju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI).

Dobit nakon oporezivanja smanjena je tako na 332 milijuna eura. Dobit po dionici, prema MSFI-ju, također se oštro smanjila, i to za 62 posto, na 47 eurocenta.

Prilagođena dobit nakon oporezivanja iznosila je 1,03 milijarde eura i bila za 54 posto manja nego u istom razdoblju godine ranije. Dobit po dionici pala je na jedan euro.

Istodobno, ukupni prihod porastao je za šest posto, na 8,44 milijarde eura. Ako se isključe fluktuacije valuta, uvećan je samo jedan posto.

U fiskalnoj 2023. tvrtka predviđa brži rast ukupnih prihoda i dvoznamenkasti rast operativne dobiti, prema podacima koji se ne temelje na MSFI-ju.

Prilagođena operativna dobit trebala bi se tako kretati u rasponu od 8,8 do 9,1 milijardu eura i porasti za 10 do 13 posto, kada se isključe fluktuacije valuta.

Prihod od poslovanja u oblaku trebao bi porasti u rasponu od 22 do 25 posto, na 15,3 do 15,7 milijardi eura. Kada se doda i prihod od softvera, trebao bi iznositi od 28,2 do 28,7 milijardi eura i biti veći za šest do osam posto.

SAP je ujedno potvrdio prognoze za 2025. kada očekuju preko 11,5 milijardi eura prilagođene operativne dobiti, prihod od oblaka veći od 22 milijarde i ukupni prihod veći od 36 milijardi eura.