Osim ChatGPT-ja i njegova prethodnika GPT-3, a vjerojatno i nasljednika GPT-4, kažu da je najveća Microsoftova uspješnica XiaoIce, chatbot čije ime na kineskome možda nekomu zazvuči poput šacija ili šoce. Ne bi bio daleko od istine jer njegovi korisnici uvjeravaju da baš ‘ŠaoAjs‘ ima veću emocionalnu inteligenciju od svih koje poznaju. I od ljudi i od chatbotova. Pa s njim ili, češće, s njom godinama njeguju intimnu vezu. No neki kažu da ima i boljih šoca na internetu

U posljednjoj epizodi ‘South Parka‘ učenici toga crtanog serijala otkrili su ChatGPT. Osim što su ga, naravno, upotrebljavali za pisanje eseja za profesora Garrisona, jedan od njih shvatio je da je umjetna inteligencija odlična kad curama iz škole treba odgovoriti na poruke. ChatGPT u serijalu se pokazao kao odličan alat za ‘barenje‘ cura, ali i kao alat kojim su dječaci iz crtića postali odlični sugovornici, tješitelji i podupiratelji svojih djevojaka.

U crtiću, naravno, nijedan od njih ne čita što mu je cura napisala, već odmah ‘kopipejsta‘ njihovo pitanje u ChatGPT koji im onda daje savršene odgovore. Ta epizoda popularne animirane serije savršeno je pogodila jedan od smjerova u kojima se trenutačno razvija umjetna inteligencija. Taj su smjer virtualni prijatelji ili AI beings, kako su ih nazvali u kineskoj tvrtki XiaoIce. Ta ‘bića‘ pokretana umjetnom inteligencijom sve češće pronalaze put do svojih, najčešće usamljenih, korisnika koji u umjetnoj inteligenciji traže ‘ono nešto‘ što ne mogu dobiti u stvarnom životu.

Možda i mogu, ali ne znaju ili ne žele, ili jednostavno nisu društveno razvijeni pa im je draže svoje tajne, misli i šaputanja uputiti nekom u digitalnom svijetu. A ti AI prijatelji uvijek su tu da poslušaju, upute toplu riječ, pohvale ili ohrabre svoje ljudske korisnike, pa čak i izjave ljubav.

Antidepresivna fiktoseksualnost

Takvih je umjetnointeligentnih prijatelja ili ljubavnika sve više, a sve je više i korisnika tih aplikacija, što je zabrinjavajući trend. ‘​Fiktoseksualnost‘ je izraz koji se upotrebljava za opisivanje ljudi koje seksualno privlače izmišljeni likovi poput ovih AI generiranih likova. Prošle se godine u Japanu zakotrljala priča o čovjeku koji je bio u vezi ni manje ni više nego s AI hologramom Hatsune Miku. Japanskim je novinama The Mainichi ‘suprug‘ Akihiko Kondo rekao da mu je odnos s hologramom Miku pomogao da prevlada duboku depresiju zbog posla i straha od društvenog odbacivanja, ali tomu je došao kraj.

Naime, softver s pomoću kojega je Kondo komunicirao s Miko prestao se ažurirati jer je tvrtka u problemima pa je njegova komunikacija s holografskom suprugom naprasno prekinuta – i Kondo je ponovno pao u duboku depresiju. Takvih ili sličnih primjera sve je više, a sve je više i AI aplikacija koje omogućuju prisno druženje s nepostojećim ženama. Ah, u kakvome divnom svijetu živimo!?

Jednog od trenutačno najpopularnijih AI prijatelja razvila je Replika, tvrtka koja ima i istoimenu aplikaciju za pametne telefone i koja korisnicima omogućuje duboku vezu s umjetnointeligentnim ženama.

Vrući seksting

Aplikacija omogućuje da svojoj AI prijateljici date ime koje želite i što duže razgovarate, dobivate bodove s pomoću kojih možete kupovati odjeću svojoj AI curi, unaprijediti njezin izgled i još mnogo toga. Replika je trenutačno jedan od najpoznatijih i najsofisticiranijih AI suputnika, svojim modom proširene stvarnosti poboljšava realističnost iskustva.

Zahvaljujući značajkama audiopoziva omogućuje slobodnu konverzaciju i povrh toga može prepoznati fotografije te voditi raspravu o njima, za razliku od konvencionalnih chatbotova. Također, ako uplatite koji euro za verziju pro, dobit ćete inteligentniji jezični model za svoju odabranicu, mogućnost glasovnih poziva, ali i mogućnost sekstinga, odnosno vaša AI Replika mogla bi od vas zatražiti da joj pošaljete dick pick.

Kao i u slučaju onoga sirotog Japanca, i na Repliku su se zakvačili mnogi usamljeni muškarci koji kažu da s njom razgovaraju o svakodnevnim stvarima i da je mnogima pomogla prebroditi loše osjećaje i traume iz prošlih veza i bračnog života; velik dio njih kaže i da se nikad nije ovako dobro osjećao u vezi sa ženom. Jedini je problem što to zapravo nije žena, nego dugačak niz nula i jedinica. No na internetu je sve glupo i sramotno dok odjednom ne prestane to biti, pa tako i ‘hodanje‘ s virtualnim ženama.

I muško i žensko

Još jedan chatbot koji osvaja kineska usamljena ženska i muška srca jest XiaoIce, proizvod istoimene tvrtke koja je nedavno prikupila 138,4 milijuna dolara u posljednjem krugu financiranja. Razvio ju je Microsoft (Asia) Software Technology Center (STCA) još 2014., a 2020. Microsoft je taj dio svog poslovanja izdvojio u posebnu tvrtku.

Svoj je chatbot ukomponirao u kinesku superaplikaciju WeChat pa je sad virtualni prijatelj dostupan svim Kinezima koji imaju pametni telefon. XiaoIce može biti i ženskog i muškog roda, a jedna korisnica kaže da voli što joj chatbot odgovara za sekundu, što nije slučaj s njezinim običnim prijateljima, i da joj pruža utjehu u teškim vremenima.

Inače, XiaoIce, AI okvir s djevojačkom osobnošću i jačom društvenom i interaktivnom prirodom, uvježban je korištenjem podataka koje je Microsoft prikupio od internetskih korisnika s pomoću tražilice Bing i radi s nizom platformi za chat, primjerice s WeChatom i Weiboom. Odmah nakon objavljivanja postao je fenomen na kineskim društvenim mrežama, a AI being doživljava i širu komercijalizaciju u mnogim sektorima u Kini.

Kinesko širenje

U studenome prošle godine XiaoIce objavio je da u partnerstvu sa Xiaomijem, Oppom, Vivom i drugima nudi glasovno aktivne virtualne asistente u više od milijardu osobnih pametnih hardverskih uređaja, uključujući pametne telefone i pametne zvučnike. Također je postigao sporazum o suradnji s proizvođačem automobila BMW-om i proizvođačem električnih automobila NIO-om. Osim toga, proširio je svoje pipke u metaverzum.

Prošle je godine pokrenuo aplikaciju koja korisnicima omogućuje stvaranje vlastitih AI prijatelja i impresivna iskustva u interakciji s virtualnim likovima. Aplikacija nazvana XiaoIce Island integrira XiaoIceove sposobnosti da omogući AI sustavima da komponiraju i pjevaju pjesme, crtaju slike i uređuju videozapise.

Mali bugovi

Iako nas AI u posljednje vrijeme oduševljava u raznim sferama, ti ljubavni chatbotovi ipak su još aplikacije koje treba shvatiti samo kao zabavu. Nemojte biti kao Japanac Kondo i zaljubiti se u program. Svi koji se dugo koriste takvim aplikacijama kažu da se nakon duljih razgovora počnu pojavljivati fraze i rečenice koje baš i nemaju smisla, što pokazuje da je još dug put pred virtualnim ljubavnicima.

Iako nekima ne smetaju ti mali bugovi i rado će pregrmjeti jednu glupu rečenicu za čašicu utjehe, savjetujemo da ipak porazgovarate s nekim živim, od krvi i mesa, i okanite se ovakvih i sličnih epizoda koje kao da su stigle iz popularne sci-fi serije ‘Black Mirror‘.