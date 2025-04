Satelitska povezanost: Globalna utrka i novi izazivači na tržištu

U središtu utrke nalaze se SpaceX, Apple i kineski SpaceSail, dok europski proizvođači pokušavaju konsolidirati svoje resurse

U svijetu satelitske povezivosti, tehnološki divovi vode žestoku bitku za prevlast, a glavna točka sukoba nije samo broj korisnika već i ograničeni frekvencijski spektar, ključan za prijenos podataka putem satelita i zemaljskih mreža. U središtu ove globalne utrke nalaze se SpaceX, Apple i sve ambiciozniji kineski SpaceSail, dok europski proizvođači satelita pokušavaju konsolidirati svoje resurse kako bi se učinkovito natjecali s američkim i kineskim rivalima.

Bitka za satelitsku povezivost između SpaceX-a i Applea intenzivira se, a glavna točka sukoba nije samo broj korisnika već i ograničeni frekvencijski spektar, ključan za prijenos podataka putem satelita i zemaljskih mreža. Dok SpaceX sa svojim Starlinkom već ima više od 550 satelita u orbiti, Apple ulaže u tehnologije koje omogućuju povezivanje na udaljenim područjima gdje nema tradicionalnog bežičnog signala, prenosi The Wall Street Journal.

Odnosi između dviju tvrtki postali su napeti posljednjih mjeseci. SpaceX je, u suradnji s T-Mobileom, tražio od Applea podršku za integraciju Starlink usluga u iPhone uređaje. Nakon zahtjevnih pregovora postignut je dogovor kojim će se SpaceX-ova satelitska telefonska usluga koristiti na novijim modelima iPhonea koji će biti predstavljeni ovog ljeta. No, Appleova kontrola nad vlastitim softverskim ekosustavom ostaje stroga, što otežava suradnju.

Unatoč rivalstvu, tvrtke su međusobno ovisne. Na primjer, Globalstar, Appleov partner za satelitske usluge, surađuje sa SpaceX-om na lansiranju satelita za povezivanje iPhone uređaja izvan mreže. Istovremeno, SpaceX i T-Mobile trebaju Appleovu podršku za besprijekornu integraciju usluga s iPhone uređajima. Apple je već pokazao ozbiljnost u području satelitske tehnologije ulaganjem od preko milijardu dolara u Globalstar, što omogućuje korisnicima slanje poruka i kontaktiranje hitnih službi u područjima bez mobilnog signala.

Međutim, SpaceX se protivi Appleovim planovima širenja i pozvao je Federalnu komisiju za komunikacije (FCC) da odbije zahtjev Globalstara za korištenje određenog spektra. SpaceX tvrdi da su frekvencije koje Apple koristi za hitne signale nedovoljno iskorištene. Stručnjaci smatraju da ovaj sukob naglašava oskudicu frekvencijskog spektra i konkurentsku dinamiku na tržištu. Iako Starlink ima znatno veću satelitsku mrežu, Globalstarova infrastruktura mogla bi biti nedostatna za Appleove dugoročne planove, zbog čega tvrtka istražuje suradnju s drugim pružateljima satelitskih usluga poput EchoStara.

Kineski SpaceSail širi se tamo gdje Elon Musk posrće

SpaceSail, kineska svemirska tvrtka koju podupire gradska vlada Šangaja, ulazi na tržišta na kojima se Elon Musk suočavao s poteškoćama, prenosi rest of world. SpaceSail je od prošle godine lansirao oko 90 satelita. U pregovorima je s više od 30 zemalja, s planovima za lansiranje 648 satelita do kraja 2025. godine i 15 tisuća do 2030. godine. Prošle godine Starlink je kontrolirao gotovo dvije trećine aktivnih satelita, daleko ispred rivala kao što su britanski OneWeb i Amazonov Project Kuiper, koji je lansirao samo dva prototipa satelita.

Dok se čini da je Muskov bliski odnos s administracijom Donalda Trumpa otvorio put Starlinku za ulazak u Indiju i Vijetnam, zakomplicirao je stvari u Ukrajini, gdje je SAD zaprijetio da će isključiti Starlink zbog ugovora o mineralima. U Južnoj Africi, Musk je odbio udovoljiti zahtjevima lokalnog vlasništva, nazivajući ih ‘rasističkim‘. Dok Starlink nailazi na probleme, kineska svemirska tvrtka ulazi na razna tržišta. SpaceSail je potpisao ugovor o ulasku u Brazil prošlog studenog tijekom državnog posjeta predsjednika Xi Jinpinga.

U međuvremenu, Starlink je bio na udaru kritika u zemlji. Sudac brazilskog Vrhovnog suda, Alexandre de Moraes, zamrznuo je Starlinkove bankovne račune prošlog kolovoza nakon što Musk nije platio kazne koje je odredio sud. Moraes je naredio X-u da blokira račune koji su navodno širili dezinformacije, ali platforma društvenih medija oglušila se na presudu. Musk je bio prisiljen podmiriti kaznu od 5 milijuna dolara prije nego što je Moraes ukinuo zamrzavanje.

Propisi u Kazahstanu ograničavaju ulazak stranih komunikacijskih mreža čiji su kontrolni centri u inozemstvu. Godine 2024. SpaceX je odbio ispuniti zahtjev unatoč tome što je vlada ponudila lokacije u Koktereku i Akkolu s postojećom infrastrukturom i opskrbom strujom. U siječnju je SpaceSail osnovao podružnicu u Kazahstanu i pristao ispuniti zahtjeve vlade, prenosi Kursiv Media. Kineska tvrtka također planira izgraditi objekt za integraciju svoje satelitske mreže s kazahstanskim lokalnim komunikacijskim mrežama, prema medijskim izvješćima. U međuvremenu, stvari su samo postale teže za Starlink.

Krajem prošle godine kazahstansko Ministarstvo digitalnog razvoja predložilo je dodatne propise kojima se izričito zabranjuje Starlink zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost. Ministarstvo je također navelo OneWeb, Amazon Kuiper i SpaceSail kao održive alternative. Prijedlog je kasnije povučen nakon reakcije javnosti, a Ministarstvo je reklo da će revidirati nacrt. Musk je u međuvremenu navodno došao do zamjenika premijera Kazahstana, Serika Zhumangarina, nudeći pomoć u rezanju državnog proračuna.

U veljači je SpaceSail potpisao ugovor s Measatom, lokalnom tvrtkom za satelitske komunikacije, za unaprjeđenje satelitskih širokopojasnih usluga u Maleziji i Aziji šire. SpaceSail je ušao u zemlju otprilike u isto vrijeme kada su Malezijci pozvali na zabranu Tesle i kritizirali Muska jer podržava Trumpov plan za Gazu - prijedlog koji uključuje prisilno preseljenje 2 milijuna Palestinaca u susjedne zemlje. Starlink je dostupan u Maleziji od 2023.

Europski proizvođači satelita pregovaraju o spajanju poslovanja

Europski zrakoplovni koncern Airbus, francuski Thales i talijanski Leonardo preliminarno razgovaraju s europskim regulatorima o mogućem spajanju poslovanja sa satelitima, rekao je upućeni izvor. Kompanije mogu od Europske komisije zatražiti preliminarne razgovore o mogućem spajanju poslovanja, koji su, prema propisima EU-a, neformalni i povjerljivi te mogu iznjedriti konkretan rezultat tek u idućih godinu dana. Razgovori su tek početna faza postupka i prethodne službenom zahtjevu Europskoj komisiji da odobri povezivanje. Francuska i Italija u velikoj su mjeri suglasne s projektom, rekao je u petak drugi izvor, a konačnu odluku donijet će Europska komisija. Bruxelles je stopirao dosadašnje prijedloge o formiranju europskog proizvođača satelita, napominje Reuters.

Airbus nije želio komentirati izvješće francuskog lista La Tribune o planiranom povezivanju, a komentar je odbila i glasnogovornica francuskog Thalesa, uputivši Reuters na nedavnu izjavu izvršnog direktora Patricea Cainea da su razgovori preliminarni i neobvezujući. Leonardo nije želio komentirati navode izvora. U veljači je izvršni direktor Airbusa Guillaume Faury rekao da priželjkuje uspješni završetak razgovora Thalesa i Leonarda o povezivanju satelitskog poslovanja i suradnju po uzoru na zajednički europski projekt proizvodnje raketa MBDA. Zajednički su vlasnici MBDA Airbus, britanski BAE Systems i Leonardo. Kompanija je osnovana još 2001. godine kako bi ušla u sam svjetski vrh proizvođača projektila nakon više od deset godina smanjivanja vojnih proračuna u zemljama širom Europe.

- Proučavamo različite scenarije... Europa ima tehnologije, čak i bolje (nego SAD), ali nemamo razmjere proizvodnje koji su nam potrebni da bismo bili konkurentni - rekao je Faury krajem veljače u Toulouseu u razgovoru s novinarima.

Thales i Leonardo već surađuju u satelitskom poslovanju kroz projekt koji se natječe s Airbusom za najveći udio u europskom tržištu. Preliminarne razgovore skupine kompanija s Europskom komisijom mnogi smatraju najopipljivijim korakom prema mogućem novom europskom projektu koji bi konkurirao Starlinku Elona Muska. Čelnici kompanija u sektoru upozoravaju ipak da konačni dogovor neće biti postignut tako skoro, prenosi Reuters.