Saudijska Arabija za pola milijarde dolara kupila udjel u kompaniji Nintendo

PIF gomila udjele u kompanija koje se bave e-sportom i video igricama te se nada skorom povratu ulaganja u te lukrativne industrije

Državni investicijski fond Saudijske Arabije (PIF) preuzeo je 5,01 posto udjela u japanskom gaming divu Nintendo Co. Saudijska Arabija je za tu kupovinu izdvojila pola milijarde dolara te tako postala peti najveći dioničar jedne od najvećih kompanija na svijetu.

Posljednje dvije godine, PIF gomila udjele u kompanija koje se bave e-sportom i video igricama te se nada skorom povratu ulaganja u te lukrativne industrije. Iako su im one trenutno u fokusu, milijarde su ulupali i druge sektore. Tako su, primjerice, preuzeli pet posto udjela u Uberu i to za 3,5 milijardi dolara, posjeduju i manji udjel u Disneyu, Facebooku i Boeingu, a prošle su godine preuzeli i nogometni klub Newcastle United.

Sporne politike

Kako prenosi portal Polygon, analitičari još uvijek nisu složni oko toga što točno motivira PIF da ulaže u industriju igrica. Neki tvrde da je to čista spekulacija, nadaju se da će zaraditi od trenda konsolidacije na tržištu (primjerice, Microsoftove akvizicije Activision Blizzarda gdje također imaju udjel).

Neki pak tvrde da Saudijska Arabija planira izgraditi vlastitu industriju sadržaja te želi učiti od najboljih na tržištu (Nintendo), a javljaju se i tvrdnje da je riječ o čistom financijskom PR-u ne bi li dokazali da nisu nedemokratska, represivna zemlja već zemlja koja 'živi' u skladu s globalnim trendovima.

Pa ipak, to nisu uspjeli dokazati svojim politikama koje ograničavaju slobodu govora, ravnopravnost žena i kazneno gone pripadnike LGBTQ+ populacije. No, iako su potezi državnih vlastodržaca, malo je kazati, sporni, globalni brendovi se ne bune kad im PIF dođe s milijardama spremnim za ulaganje.