Sedam tech akvizicija koje su promijenile ‘igru‘ u 2022.

Spajanja i preuzimanja su malo zastala u 2022., ali to nije spriječilo velike igrače poput Adobea, Microsofta i Salesforcea da sklope velike poslove

Iako su zbog moguće recesije velike akvizicije u prošloj godini stavljene na stranu, mnoge su tvrtke ipak pronašle način za dovršetak velikih poslova usprkos inflaciji i velikom rastu kamatnih stopa.

Broj spajanja i akvizicija u SAD-u je tijekom prva tri tromjesečja 2022. porastao 6,2 posto u odnosu na prethodnu godinu, a ukupna vrijednost tih poslova je iznosila 1,71 trilijun dolara, prema PitchBooku.

Donna Hitscherich, profesorica na Columbia Business School kaže kako je bilo za očekivati određeno usporavanje kada se priča o akvizicijama jer su prošle dvije godine bile povijesne, što se akvizicija tiče. Hitscherich dodaje kako trenutna neizvjesnost predstavlja priliku te da su istraživanja pokazala da su ulaganja u tržišta spajanja i preuzimanja obično bolja kada je tržište ‘hladnije‘.

Ovo je sedam najznačajnijih spajanja, akvizicija i preuzimanja iz 2022.

Salesforce kupio Troops.ai

Datum: 15. srpnja

Cijena: nepoznata

Osnovan 2016. u New Yorku, Troops.ai dostavlja informacije o prihodima prodajnim timovima koristeći botove u Slacku i Microsoft Teamsu. Suosnivači Dan Reich, Scott Britton i Greg Ratner koristili su Slack kao kanal za izvlačenje i promicanje podataka o upravljanju odnosima s kupcima u Salesforceu. Čini se da se Salesforceu svidjela implementacija i to što je sve usklađeno sa Slackom kojega je Salesforce k kupio za 27,7 milijardi dolara godinu prije, tj. 2021.

Alphabet kupio Mandiant

Datum: 8. ožujka

Cijena: 5,4 milijarde dolara

Manje od godinu dana nakon što se tvrtka za kibernetičku sigurnost Mandiant odvojila od svog prethodnog vlasnika, FireEye, Google je objavio veliku ponudu za kupnju tvrtke, koja ima urede diljem svijeta. Osnovan 2004. u Virginiji od strane Kevina Mandia, bivšeg časnika američkog ratnog zrakoplovstva, Mandiant je 2006. prošao kroz rebrendiranje i prikupio kapital od ulagača iz Silicijske doline. Brend je nastavio živjeti pod Google Cloudom, a Google se nada da će ovom akvizicijom ojačati svoje sposobnosti prikupljanja sigurnosnih podataka.

Adobe kupio Figmu

Datum: 15. rujna

Cijena: 20 milijardi dolara

Osnovana 2012. godine od strane Dylana Fielda i Evana Wallacea, Figma pomaže timovima dizajnirati proizvode i prototipove pomoću alata za suradnju temeljenog na oblaku. Iako je akvizicija bila daleko od najvećeg posla godine, malo je tvrtki koje mogu postići cijenu od 20 milijardi dolara nakon samo desetljeća poslovanja. Figma sa sjedištem u San Franciscu činila se kao očita meta akvizicije za softverskog diva Adobe, ali neki su investitori možda dovodili u pitanje kupovnu cijenu startupa, koji je imao oko milijun korisnika i procijenjen na 500 milijuna dolara.

Oracle preuzima Cerner

Datum: 7. lipnja

Cijena: 28,3 milijarde dolara

Oracleova akvizicija zdravstvene IT tvrtke Cerner započela je 2021. sa zajedničkom misijom pružanja prezaposlenim medicinskim stručnjacima paketa boljih digitalnih alata u oblaku. Studija klinike Mayo pokazala je da za svaki sat proveden s pacijentima liječnici provedu dva sata radeći na elektroničkim zdravstvenim kartonima. Osnovan 1979. sa sjedištem u Kansas Cityju, Missouri, Cerner proizvodi alate za glasovno sučelje temeljene na oblaku.

Broadcom kupuje VMware

Datum: 26. svibnja

Cijena: 61 milijarda dolara

Kada je gigantski proizvođač čipova Broadcom sklopio ugovor o preuzimanju tvrtke VMware za usluge oblaka za aplikacije, neki od VMwareovih investitora nisu bili zadovoljni jer su vidjeli Broadcomovu naviku otpuštanja osoblja nakon prošlih akvizicija. VMware je 1998. godine osnovala grupa diplomiranih studenata s UC Berkeleyja. Ova vijest o preuzimanju nije dobro sijela ulagačima pa su dionice pale za 20 posto u mjesecu dogovora ove akvizicije.

Microsoft preuzima Activision Blizzard

Datum: 18. siječnja

Cijena: 68,7 milijardi dolara

U nečemu što je postalo jedan od najspornijih poslova godine, Microsoft je nagovijestio novu eru igara tako što se ‘kladio‘ da je budućnost igara u oblaku. Dogovor je donio dobro poznate franšize igara Microsoftu, uključujući Warcraft, Call of Duty, Overwatch i Candy Crush. No, ova akvizicija nije prošla bez sudskih procesa koji još uvijek traju. Naime, The Federal Trade Commission ili Savezna komisija za trgovinu (FTC) je pokrenula tužbu protiv Microsofta kako bi blokirala akviziciju zbog mogućeg nelojalnog natjecanja. Točnije, FTC tvrdi kako bi Microsoft mogao izbaciti konkurente iz svojih kataloga za igre, a cijena stvar je još uvijek na sudu.

Elon Musk kupuje Twitter

Datum: 14. travnja do 27. listopada

Cijena: 44 milijarde dolara

Prije nego što je u travnju dao ponudu za Twitter, Musk je kupovao dionice te društvene mreže još početkom siječnja 2022., tvrdeći da želi ‘pomoći čovječanstvu‘ da poboljša slobodu govora. Na kraju ga je i kupio, a činilo se da je sklapanje posla donekle iznuđeno, uz pomoć Ureda suda Delawarea. U konačnici, Musk je zaključio je svoju 44 milijarde dolara vrijednu akviziciju Twittera, a prvi potez mu je bio otpuštanje najvišeg vodstva te društvene mreže. Ova predstava još uvijek traje, a sada se čini da će Musk odstupiti s čelnog mjesta Twittera čim nađe adekvatnu zamjenu.