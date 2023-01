Deloitte: Sektor tehnologije, medija i telekomunikacija nastavlja se mijenjati dinamičnim tempom

Video streaming servisi uvode oglašavanje, sportovi uživo postaju nova arena za streaming ratove, AI alati bolje i brže dizajniraju čipove, a svemir postaje pretrpan satelitima

- TMT industrija se nastavlja kretati i mijenjati dinamičnim tempom. U 2023. predviđamo brzi napredak i implementaciju niza tehnologija koje pomažu poduzećima i potrošačima da učine što više s manje resursa. Proboji u tehnološkom razvoju zajedno s promjenjivim navikama potrošača predstavljaju stalni izazov za lidere u poslovnom svijetu, kako danas, tako i dok se pripremaju za budući rast svojih poduzeća - izjavila je Anamarija Mlinarić, voditeljica Deloitteova regionalnog sektora za tehnologije, medije i telekomunikacije, povodom objave Deloittovog 22. izdanja ‘Predviđanja u sektoru tehnologije, medija i telekomunikacija (TMT)‘.

Deloitte je u svojim predviđanjima predstavio načine na koji globalni trendovi u sektoru tehnologije, medija i telekomunikacija mogu utjecati na poduzeća i potrošače diljem svijeta. Osim toga, izvješće se fokusira na ključne uloge koje bi umjetna inteligencija (AI), video streaming na zahtjev s oglašivačkim sadržajem (AVOD), 5G tehnologija, streaming i čipovi mogli igrati u našem hiperpovezanom svijetu.

Globalni rast streaming usluga uključuje povećanje AVOD-a

Kako je navedeno u priopćenju, Deloitte predviđa da bi se glavni streaming servisi, koji su prije bili bez oglasa, mogli odlučiti za AVOD opciju (usluga videa na zahtjev s oglašivačkim sadržajem). Deloitte očekuje da će do kraja 2023. godine glavne pretplatničke usluge videa na zahtjev na razvijenim tržištima pokrenuti nove usluge financirane oglasima kako bi nadopunile trenutne opcije bez oglasa koje neće skoro nestati. Do kraja 2024., polovica ovih pružatelja usluga mogla bi pokrenuti i besplatnu TV uslugu streaminga s oglasima (FAST), dok do 2030. Deloitte očekuje da će većina pretplata na online video usluge biti djelomično ili u potpunosti financirana oglasima.

- Kako gledatelji koji vode računa o cijeni postaju spremniji gledati oglase u zamjenu za sniženi ili besplatni streaming video, vidjet ćemo da sve više pružatelja usluga videa na zahtjev (SVOD) s pretplatom dodaje usluge financirane oglasima u svoju ponudu. Naše istraživanje pokazuje da će potrošači to prihvatiti mnogo spremnije nego u prošlosti jer im daje fleksibilnost i mogućnost kontroliranja troškova - istaknula je Mlinarić.

Nova arena za streaming ratove: sportovi uživo

Pružatelji streaming usluga troše milijarde dolara na sportove uživo. Kupili su prava na cijeli spektar sportskih događanja u pokušaju da privuku, zadrže i unovče svoju publiku putem ovog popularnog sadržaja.

Deloitte predviđa da bi 2023. streaming servisi mogli potrošiti više od šest milijardi američkih dolara na glavna sportska prava na najvećim svjetskim tržištima. Da to stavimo u perspektivu, u 2021. godini zajednička potrošnja na sadržaj svih pružatelja streaming usluga iznosila je oko 50 milijardi američkih dolara.

Okretanje umjetnoj inteligenciji i materijalima velike snage

Poduzeća za proizvodnju čipova koriste umjetnu inteligenciju (AI) kako bi brže, jeftinije i učinkovitije dizajnirale čipove. Deloitte predviđa da bi vodeća svjetska poduzeća poluvodiča mogla potrošiti 300 milijuna američkih dolara na interne alate za umjetnu inteligenciju, kao i na alate trećih strana za dizajniranje čipova u 2023. Taj bi broj mogao rasti za 20 posto godišnje u sljedeće četiri godine kako bi 2026. premašio 500 milijuna američkih dolara. Alati za dizajn bazirani na AI omogućuju proizvođačima čipova da pomaknu granice Mooreovog zakona, uštede vrijeme i novac, pa čak i poguraju stariji dizajn čipova u moderno doba.

Napredni poluvodiči, izrađeni od materijala velike snage, podižu razvoj čipova na novu razinu. Zamjenjujući silicij, ovi materijali—prvenstveno galijev nitrid i silicijev karbid — prikladni su za više napone, razine snage i otpornosti potrebne za sve češću primjenu u baterijama za električna vozila, visoko učinkovitim punjačima potrošačke elektronike, snažnim solarnim panelima, ali i naprednoj vojnoj primjeni, svemirskoj tehnologiji i nuklearnoj energiji. Deloitte predviđa da bi se čipovi izrađeni od poluvodičkih materijala velike snage mogli prodati u ukupnoj vrijednosti od 3,3 milijarde američkih dolara u 2023. godini, što je povećanje od gotovo 40 posto u odnosu na 2022. godinu. Očekuje se da će se rast ovih vrsta čipova, zajednički poznatih kao energetski složeni poluvodiči, ubrzati na gotovo 60 posto u 2024., vjerojatno generirajući prihod veći od 5 milijardi američkih dolara.

- S novim materijalima, ovi čipovi imaju potencijal transformirati pojedine industrije u cijelosti. Dizajnom temeljenim na umjetnoj inteligenciji, proizvođači čipova mogu povećati sigurnost lanca opskrbe i pomoći ublažiti sljedeću nestašicu čipova, kao i trenutni izazov pronalaska talenata na tržištu rada - kaže Mlinarić.

Širokopojasni sateliti kretat će se po prepunom nebu

Deloitte predviđa da bi više od 5000 širokopojasnih satelita moglo biti u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO) do kraja 2023. godine zbog rasta broja komercijalnih podatkovnih satelita za pružanje brzog interneta u svakom kutku svijeta. Spomenuta količina bi mogla činiti čak dvije satelitske konstelacije koje pružaju brzi internet za gotovo milijun pretplatnika na svim dijelovima planeta, bez obzira koliko su udaljeni.

Ako svaka organizacija koja trenutno planira izgraditi LEO konstelaciju zaista u tome i uspije, sedam do deset konkurentskih mreža moglo bi biti operativno do 2030. godine, s ukupno 40.000 do 50.000 satelita koji poslužuju više od 10 milijuna krajnjih korisnika. Za ovakav je rast potrebna suradnja raznih industrijskih sektora jer mnogo gušće orbitalno okruženje značajno povećava rizik od sudara. Da se sateliti ne bi sudarali jedni s drugima, kao i da se osigura zaštita od udara nepraćenog svemirskog otpada, potrebno je znati u stvarnom vremenu gdje su svi ti objekti i to s velikom preciznošću. Ovaj izazov pokreće stvaranje i rast novih usluga i tržišta.

- LEO tržište širokopojasnog pristupa ne samo da će rasti, već će potaknuti i širenje pratećih usluga, stvarajući novi i dinamični ekosustav. Međutim, da bi ovaj ekosustav bio dugoročno održiv, svi uključeni trebali bi usmjeriti svoju pozornost i resurse na zaštitu svemira - zaključuje Mlinarić.