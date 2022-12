Shaquille O‘Neal domaćin spektakularnog dočeka Nove godine u metaverzumu

Virtualni će posjetitelji moći uživati u nastupima zvijezda poput Cardi B, Ludacrisa i Lil Yachyija, a pojavit će se bivši NFL igrač Rob Gronkowski i model Camille Kostek

Bivši košarkaš i medijska zvijezda, Shaquille O‘Neal domaćin je spektakularnog dočeka Nove godine u – metasvemiru. Šou koji će trajati sat vremena i u ‘loopu‘ se prikazivati čitavu noć, nazvan je ‘The Shaq-tacular Spectacular‘, a producirala ga je Meta u partnerstvu s Westbrook Mediom, Media.Monksom i kompanijom Shaq‘s Jersey Legends Productions. Osim što će korisnici moći sudjelovati na dočeku u metaverzumu, moći će ga i pogledati na Shaqovim profilima na Instagramu i Facebooku.

– Oduševljeni smo partnerstvom sa Shaqom, timom Jersey Legendsa, Media.Monksa i Mete te pozivamo publiku da provede novogodišnju noć sa svojim omiljenim izvođačima i sportašima, osjećaju se kao da su doista s njima u prostoriji. Šou donosi uzbudljive nastupe, smijeh i igru, a nama je bilo iznimno zabavno istražiti što sve možemo raditi u virtualnom prostoru – kazao je u priopćenju za medije predsjednik Westbrooka Brad Haugen.

Virtualni dočeci

Prema najavi organizatora, virtualni će posjetitelji moći uživati u nastupima zvijezda poput Cardi B, Ludacrisa i Lil Yachyija, a pojavit će se bivši NFL igrač Rob Gronkowski i model Camille Kostek. Osim što će Shaq voditi virtualne posjetitelje kroz doček, nastupit će kao DJ i voditelj plesnog natjecanja. Iako je riječ o dočeku u metaverzumu, zvijezde koje se pojavljuju neće biti virtualni avatari, a korisnici će, osim uz glavnu pozornicu, moći boraviti na klizalištu, košarkaškom terenu, dok će atmosferu podizati orkestar, navijačice, profesionalne klizačice, košarkaši…

Osim ambiciozne Mete koja nastavlja ulagati milijarde u izgradnju metaverzuma, potencijal za spektakularni doček u virtualnom svemiru vidi vlasnik One Times Squarea i predsjednik Jamestowna, Michael Phillips. S obzirom na to da je spuštanje kristalne kugle s nebodera One Times Square na njujorškom Times Squareu, jedan od najpopularnijih globalnih rituala za doček Nove godine koji uživo prate stotine tisuća Njujorčana i turista te milijuni putem malih ekrana, Phillips je odlučio organizirati virtualne dočeke: Virtual New Year‘s Eve (VNYE) i MetaFest 2023.

Putem aplikacije i webstranice VNYE, korisnici će moći istraživati virtualni svijet Times Squarea, igrati igrice i livestreamati doček Nove godine u New Yorku, ali i drugim zemljama svijeta, dok će se MetaFest održati Decentralandu gdje će, slično kao i na The Shaque-tacularu, nastupati DJ-evi, igrati se igrice i odbrojavati do ponoći. Osim što virtualni svemir nudi spektakularne dočeke poput spomenutih, korisnici i sami mogu organizirati svoje virtualne zabave s prijateljima-avatarima.