Sigurna plovidba internetskim vodama: Bežični pristup serviran na hladnom pladnju punom vrućih podataka

Nebitno putuje li se poslovno ili privatno, na kratke ili duge relacije, u hotel, apartman ili nekome poznatom u kuću, svi ljudi žele imati mogućnost pouzdanog povezivanja na internet. Nedostupnost nam je nezamisliva, a ključno je i biti što brži u spajanju u internetski svijet, zahvaljujući kojem tijekom cijelog putovanja možemo provjeravati e-poštu, pronalaziti upute kako se snaći na odredištu, provjeriti recenzije hotela i restorana, dijeliti fotografije, ažurirati objave na društvenim medijima i ostati u kontaktu s onima kod kuće.

Danas je definitivno lakše ostati povezan jer je bežični internet sada široko dostupan u većini dijelova svijeta, a hoteli i apartmani većinom imaju svoje internetske veze kako bi gostima omogućili spajanje u online svijet.

– Tehnologija nam danas omogućuje da skoro bilo gdje možemo pristupiti internetu. Gosti očekuju da se u prostoru bilo kojeg hotela, kafića ili većih objekata kreću slobodno i neometano, a da su njihovi uređaji spojeni na internet kada su obavili proces spajanja. Prisutnost tehnologije za povezivanje na internet u objektima bila je predmet isticanja u odnosu na druge objekte, a danas se podrazumijeva i očekuje se da je u svakom od njih. Nemate li bežičnu tehnologiju, gosti će to izraziti negodovanjem i lošom ocjenom – objasnili su iz Cisca.

Pa kako onda izbjeći negativna iskustva? Kako gostima osigurati pouzdan pristup internetu u kojem se god kutku svijeta nalazili i kakve god podatke pratili, preuzimali, prosljeđivali? S druge strane, kako si putnici mogu sami osigurati siguran pristup te kakve sve opcije postoje?

Većina hotela i apartmana zaista ima dostupnu internetsku vezu, žičanu ili bežičnu, besplatnu ili uz nadoplatu, ali ponekad su upitni kvaliteta i brzina.

Usmjerivači koji putuju

Pokušaji spajanja preko raznih stranica ili pucanje mreže mogu biti jako frustrirajući, posebno ako putujete poslovno. Kvaliteta Wi-Fi veze ovisi o nekoliko čimbenika, primjerice o udaljenosti od usmjerivača (routera), odnosno položaju sobe, ili koliko se ljudi koristi mrežom u tom trenutku.

A kako bi bili sigurni da će imati vezu, ma gdje se god našli u tom trenutku, brojni ljudi koji često putuju imaju putne routere. Najčešće je riječ o malim uređajima koji rješavaju uobičajene probleme s internetom i nude niz značajki putnicima koji su u pokretu i žele ostati povezani. Točnije, putni bežični routeri proširivači su dometa dizajnirani za ljude koji su u pokretu i trebaju se spojiti na internet kada su daleko od kuće. Baš kao što se kod kuće upotrebljava kućni WiFi usmjerivač za povezivanje uređaja s internetom, postoji prijenosni usmjerivač za korištenje na putovanju.

Primjerice, ako ste u hotelu sa slabim bežičnim signalom i imate teškoća s povezivanjem s prijenosnim računalom ili telefonom, putni usmjerivač pojačat će signal kako biste se mogli lakše povezati.

30 – 70 dolara stoje pametni routeri koji se mogu ponijeti na putovanje, a odgovarat će potrebama većine internetskih korisnika

Oni mogu proširiti domet bežičnih mreža, što znači da se možete spojiti na mrežu s kojom se možda niste mogli povezati svojim uređajem jer je signal preslab. Antena takvog routera može uhvatiti slab signal i pojačati ga kako bi se uređaji s njim mogli povezati. Osim toga, stvara sigurnu bežičnu mrežu na javnoj pristupnoj točki za bolju zaštitu uređaja. Često mreže na koje se povezujemo na putovanjima nisu osigurane, što znači da uvijek postoji rizik pri spajanju na tu mrežu da netko dođe do naših zaporki ili drugih podataka koje razmjenjujemo internetom.

Putni routeri tako štite osobne uređaje od poznatih DoS napada i skeniranja portova s interneta, čime spajanje na internetsku vezu postaje sigurnije. Omogućuju i povezivanje više uređaja s mrežom jer mreže vide kao jedan uređaj, a neki putni routeri mogu se upotrijebiti i kao Wi-Fi most.

Druge značajke putnih routera mogu uključivati mogućnost povezivanja na žičanu mrežu i njezino pretvaranja u bežičnu mrežu kako bi se omogućilo USB napajanje za punjenje uređaja kao što su telefoni ili da djeluju kao čitači SD kartica ili medijski centri. Također, neki routeri za putovanja mogu djelovati kao mobilne pristupne točke, iako to nije uobičajeno.

Pitate se koja je cijena takvih pametnih rješenja? Odgovor na to pitanje varira. Pametnih routera ima u cjenovnom rangu od 20 do 130 dolara, a iako su dostupni i skuplji modeli s više značajki, većina kupuje one u rasponu od 30 do 70 dolara i oni odgovaraju većini korisnika. Općenito, mogućnosti koje imaju putnici zbog razvoja tehnologije danas su razne, a uređaji su mijenjaju i postaju inovativniji kako bi mogli dati odgovore na zahtjeve ljudi i na široku potražnju za internetom.

– Današnje bežične mreže brže su od prethodne generacije bežičnih mreža te omogućuju spajanje dodatnih IoT uređaja, od različitih automatskih zaslona, senzora temperature, kvalitete zraka do senzora vlage, kamera... Osim spajanja veće količine pametnih uređaja i povećanja ukupne brzine propusnosti takvih uređaja, osnovna tehnologija ostala je ista – dodali su iz Cisca.

Upute za domaćine

Iako se gosti sami mogu spremiti i omogućiti si dobar internet koristeći se prijenosnim routerom, što oni koji često putuju zasigurno rade kako bi bili spremni na sve situacije, pitanje je i kako im osigurati što bolji pristup internetu?

– Izbjegavajte pokrivanje većih prostora minimalnim brojem bežičnih pristupnih točaka, angažirajte stručnjake da odrede optimalan broj pristupnih točaka koji zadovoljava pokrivenost traženog prostora. Dizanje snage antene i instaliranje velike antene nije dovoljno za rješavanje pokrivenosti jer krajnji uređaji neće moći odgovoriti na zahtjeve, potrebno je osigurati optimalan broj pristupnih točaka – objasnili su iz Cisca.

Dobro je osigurati zaporke za svakoga gosta posebno, pogotovo u hotelima kako bi gosti imali osjećaj daje riječ o njihovoj privatnoj mreži

Od najboljih primjera uređaja za SMB korisnike izdvajaju svakako Meraki GO te uređaje serije Meraki, koji odgovaraju zahtjevima takvih korisnika. Također, navode uređaj Z3 također iz serije Meraki, idealan za korisnike kao što su manji kafići, a uređaji Meraki Access Point idealni su za prostore koji trebaju više od jedne pristupne točke.

Dodaju i da kada govorimo o korisničkom iskustvu vezanom uz bežična rješenja, danas je praksa da se pristup na internet može personalizirati, odnosno možemo osigurati lozinke za svakoga gosta, pogotovo u hotelima, kako bi gosti imali osjećaj da je riječ o njihovoj privatnoj mreži.

Ništa bez kvalitetne rezolucije

Pitanje je trebamo li takva praktična rješenja za putovanja i trebaju li vlasnici hotela i apartmana tražiti stalno nova rješenja kojima bi još više ugodili gostima. Možemo li bez svega toga? I da i ne! Naime, neki hoteli, apartmani i restorani nastavljaju raditi po svojem, ali zato postaju manje privlačni, a s druge strane oni koji putuju često i na destinacije na kojima internetska povezanost nije uobičajena rijetko će, poučeni današnjom komocijom, htjeti ostati bez veze. I u tome nema ništa loše. Tehnologija nam je omogućila male i praktične uređaje, zahvaljujući kojima ne moramo razmišljati o nedostupnosti.

Nemate li bežičnu tehnologiju dobit ćete lošu recenziju. U pravilu, gosti će takvu praksu popratiti negodovanjem

A kako tehnologija stalno napreduje pa tako i navike i zahtjevi ljudi, kada je riječ o ovom području tehnologije, pitanje je u kakvom će se smjeru nastaviti razvijati i što će sve biti dostupno korisnicima.

– Tehnologija se razvija nevjerojatnom brzinom pa tako nam danas omogućuje analitiku i podatke kojima možemo poboljšati korisnička iskustva bilo da je riječ o hotelu, kafiću, uredu... Za korištenje različitim aplikacijama poput Netflixa, Youtubea i sličnih moramo osigurati i pratiti rast kvalitete rezolucija slike i sve veće podatkovne potrebe novih generacija u korištenju socijalnim mrežama i streamingom, svakako moramo biti u toku – zaključili su u Ciscu.