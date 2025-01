Slijedi li umjetnoj inteligenciji ‘dotcom‘ scenarij?

Poznati milijarder i investitor Ray Dalio čak je usporedio trenutnu situaciju s umjetnom inteligencijom s takozvanim ‘dotcom krahom‘

Kineski startup DeepSeek ovoga je tjedna uzdrmao tržišta tvrdnjama da njegov novi AI model nadmašuje onaj OpenAI-ja te da je njegova izrada daleko jeftinija od dostupnih modela koji dolaze iz SAD-a.

Tvrdnje da DeepSeek-ov veliki jezični model košta samo 5,6 milijuna dolara za obuku izazvale su zabrinutost zbog zapanjujućih iznosa koje tehnološki divovi trenutno troše na računalnu infrastrukturu potrebnu za obuku i pokretanje naprednih AI modela.

Također, iz DeepSeeka tvrde da im za razvoj AI modela ne trebaju skupi Nvidijini čipovi te je nakon te izjave ovaj najveći proizvođač čipova izgubio oko 600 milijardi dolara tržišne kapitalizacije što je najveći jednodnevni pad vrijednosti u povijesti.

Ova je situacija navela mnoge na razmišljanje je li se stvorio ‘balon‘ na tržištu, odnosno je li umjetna inteligencija ‘prenapuhana‘, a poznati milijarder i investitor Ray Dalio čak je usporedio trenutnu situaciju s umjetnom inteligencijom s takozvanim ‘dotcom krahom‘ koji se dogodio na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće, odnosno krajem 1990-ih i početkom 2000.-ih godina.

Upozorenje Dalija, osnivača hedge fonda Bridgewater Associates i jedne od najistaknutijih osoba na Wall Streetu, dolazi u trenutku kada se vrti zabrinutost oko toga je li ‘bum‘ američkih tehnoloških kompanija otišao predaleko. U isto vrijeme, investitori su zabrinuti zbog visokih kamatnih stopa u SAD-u pogotovo nakon izjave Feda da će ove godine sporije smanjivati kamatne stope.

Sve to Dalija je posjetilo na kraj 1990-ih kada je došlo do porasta vrijednosti tehnoloških kompanija, djelomično potaknutog niskim kamatama i sve većim prihvaćanjem interneta. Tada se dogodila brutalna korekcija na burzama koja je uslijedila nakon što je Fed pooštrio monetarnu politiku.

AI revolucija će se nastaviti

Je li to scenarij koji nam slijedi pitali smo Erste Asset Management (EAM), a direktor Odjela za upravljanje investicijskom imovinom ove financijske institucije Tomislav Kolac potvrdio nam je da je ipak pretjerano reći da smo u ‘AI balonu‘ te da je i usporedba s ‘dotcom epizodom‘ u tom smislu pretjerana.

– Krajem 90-ih i početkom 2000-ih, osim velikog očekivanja od razvoja interneta, imali smo i hype zbog ulaska u novo tisućljeće (Y2K bull run). Nvidia je danas vrednovana na razinama na kojima je. U ovom slučaju radi se o kompaniji koja u svom segmentu proizvodi uvjerljivo dominantne proizvode koji se koriste u AI revoluciji, a tvrdnje da kineski Deepseek nije koristio najnaprednije Nvidine poluvodiče su, po nekim su izvorima, vrlo vjerojatno špekulacije – govori Kolac.

Također je dodao i da su u vrijeme ‘dotcom balona‘ internetske kompanije bile vrednovane na iznimno visokim razinama, a jedini razlog za to je bilo njihovo postojanje. Tvrdi i da su neke kompanije dodavale.tech ili.net prefiks ili sufiks u svoj naziv samo da bi iskoristile ‘ludilo‘ visokih valuacija.

– Vjerujemo da će AI revolucija dalje nastaviti i da će se sve više koristiti u poslovnim procesima u apsolutno svim industrijama, a to će zahtijevati sve veću uporabu naprednih tehnoloških rješenja, kako softverskih, tako i hardverskih. Ali upravo to očekivanje daljnjeg rasta potražnje za tim proizvodima dovodi do valuacijskih razina na kojima se trenutno nalazimo u tehnološkom sektoru i normalno je da će se vijesti, koje imaju imalo negativan utjecaj na trenutni scenarij, odraziti negativno i volatilno na cijene dionica. Ali gledati samo kroz prizmu valuacije u dugom roku je neispravan pristup – kaže Kolac.

Napomenuo je i da je važniji daljnji rast poslovanja kompanija jer su valuacije samo dio koji utječe na ukupni rezultat, ali u kratkom roku dok je poslovanje kompanija ono što to opravdava ili ne.

– Ipak, jedno je sigurno, daljnji razvoj tehnologije i digitalizacije pojavom Deepseeka ili bilo kojeg drugog AI alata je samo ubrzan, a ne usporen – zaključuje Tomislav Kolac.