Sony otpušta 900 zaposlenika PlayStationa i zatvara londonski studio

Japanski Sony ukida oko 900 radnih mjesta u odjelu za PlayStation i zatvara studio u Londonu, priopćila je kompanija, dok se industrija videoigara bori s oporavkom od pada nakon pandemije.

Otkazi će zahvatiti oko osam posto zaposlenih od Amerike do Azije i dolaze nekoliko dana nakon što je Sony smanjio godišnja očekivanja prodaje konzole PlayStation 5.

- Zaključili smo da su teške odluke postale neizbježne - rekao je Sonyjev voditelj poslovanja igara Jim Ryan, okrivljujući za to promjene u načinu kako se industrija videoigara razvija, distribuira i lansira proizvode.

Sony otpuštanjima slijedi Microsoft i Riot Games u vlasništvu Tencenta, koji su također posljednjih mjeseci zbog sporog oporavka na tržištu igara otpustili tisuće zaposlenika.

Svjetsko tržište videoigara poraslo je u prošloj godini slabih 0,6 posto, na 184 milijarde dolara, prema podacima industrijskog alata za praćenje Newzoo, ali to je puno bolje od pada iznad pet posto u 2022. godini.

Otkazi će utjecati i na druge Sonyjeve studije, uključujući američki Insomniac Games koji je radio na igrama poput Marvelovog Spider-Man 2 i Naughty Dog, studija koji stoji iza The Last of Us.

Sony je početkom mjeseca objavio da od sljedeće financijske godine očekuje postupni pad prodaje jedinica PlayStationa 5 i da u nadolazećoj poslovnoj godini ne planira izdati nijedan veliki franšizni naslov.