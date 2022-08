SpaceX lansirao tisuće satelita kako bi pružio brze internetske usluge iz svemira

Kompanija Elona Muska SpaceX lansirala je tisuće satelita u orbitu u sklopu projekta Starlink koji ima za cilj pružanje brzih internetskih usluga iz svemira do udaljenih područja na Zemlji.

Starlink zaobilazi potrebu izgradnje infrastrukture poput kablova i stupova, kako bi internetske usluge postale dostupne na udaljenim područjima.

Starlinkovi sateliti postavljeni su u nisku orbitu oko Zemlje. Potreban je velik broj satelita kako bi se osigurala potpuna pokrivenost svijeta.

Smatra se da ih je od 2018. godine u svemir poslano oko tri tisuće, a možda će ih na kraju biti 10 do 12 tisuća.

Koliko košta Starlink i tko će ga koristiti?

U usporedbi sa standardnim internetskim pružateljima, Starlink nije jeftin. Korisnici plaćaju 99 dolara mjesečno, dok satelitski tanjur i ruter potrebni za povezivanje sa satelitima koštaju 549 dolara.

Međutim, 96 posto kućanstava u Velikoj Britaniji već ima pristup brzom internetu, kao i 90 posto kućanstava u EU i SAD-u.

– Većina razvijenog svijeta već je dobro povezana. Oni se oslanjaju na druga tržišta – rekao je profesor s londonskog Instituta za svemirsku politiku i pravo Sa'id Mosteshar.

Kompanija je priopćila da ima 400.000 pretplatnika u 36 zemalja koje trenutno pokriva, uglavnom na području sjeverne Amerike, Europe i Australije i Azije. Pretplatnike čine kućanstava i poduzeća.

Sljedeće godine Starlink planira proširiti prisutnost diljem Afrike i južne Amerike, te u Aziju - regije gdje je pokrivenost internetom neujednačena.

Pomoć Ukrajini

Kako su ruske snage napredovale kroz Ukrajinu zatvorile su se ukrajinske internetske usluge te se pokušalo blokirati društvene medije.

SpaceX učinio je Starlink dostupnim u Ukrajini odmah nakon što je započela invazija. Oko 15.000 Starlinkovih setova satelitskih tanjura i rutera isporučeno je u tu zemlju.

– Starlink je održavao stvari u pogonu, poput javnih usluga i vlade. Rusi nisu pronašli način da ga onesposobe, a korišten je i na bojnom polju. Ukrajinske snage koriste ga za komunikaciju, na primjer, između stožera i trupa na terenu. Njegovi signali ne mogu biti blokirani kao obični radio signali, a potrebno je samo 15 minuta za postavljanje kompleta – kaže istraživačica obrambenih studija na londonskom Kings Collegeu Marina Miron.

Stvara li Starlink nered u svemiru?

Uz Starlink, konkurenti kao što su OneWeb i Viasat, koji također nude satelitske internetske usluge, postavljaju tisuće satelita u nisku Zemljinu orbitu.

To će dovesti do problema, rekao je Mosteshar dodao je kako bi moglo doći do sudara te da bi se mogli otkrhnuti fragmenti koji bi uzrokovali puno veću štetu tijekom leta velikom brzinom.

– Ako ima previše fragmenata, to bi nisku Zemljinu orbitu moglo učiniti neupotrebljivom u budućnosti – rekla je istraživačica.

– Možda nećemo biti u mogućnosti izaći iz niske Zemljine orbite u više orbite, gdje se nalaze naši navigacijski sateliti i telekomunikacijski sateliti – kazala je.

Osim toga, Starlink stvara probleme i astronomima koji su rekli da zbog svjetlosti koji emitiraju ometaju promatranje svemirskih tijela.