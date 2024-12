Srđan Kovačević (Orqa): Želimo biti lider u besposadnim tehnologijama na Zapadu

Tržišni je lider u tom segmentu kineski DJI i nama je cilj izgraditi DJI Zapada. Kratkoročno, to za nas ponajprije znači rast u SAD-u te dodatno povećanje aktivnosti na hrvatskom i europskom tržištu, primarno u edukacijskom segmentu

Osječka Orqa zatvorila je četvrtu, rekordnu rundu financiranja, što nam je u ekskluzivnom intervjuu ispričao njezin izvršni direktor i suosnivač Srđan Kovačević. Tvrtka koja je lider u tehnologiji dronova u ovom dijelu Europe osigurala je 5,8 milijuna eura u sjemenskoj rundi koju predvodi Lightspeed Venture Partners uza sudjelovanje Radius Capitala, Decisive Pointa i postojećeg investitora Day One Capitala. Tu investiciju Orqa planira iskoristiti za rast tima, širenje na američko tržište i pripremu, odnosno izgradnju infrastrukture za daljnji rast.

Osnovana 2018., Orqa je počela kao konzultantska tvrtka za hardver prije nego što se transformirala u vertikalno integriranu kompaniju za proizvodnju dronova. Danas je lider u razvoju naprednih sustava dronova namijenjenih za dvojnu namjenu. Predana razvoju sigurnih rješenja proizvedenih na Zapadu, spremna je redefinirati krajolik bespilotnih sustava. Kako će to uspjeti te kako se snašla u vremenima kriza u opskrbnim lancima i oružanih sukoba u Europi i na Bliskom istoku, Kovačević nam je ispričao u telefonskom razgovoru.

Orqa se itekako može pohvaliti dobrim poslovnim rezultatima s obzirom na to da su joj prihodi 2023. porasli više nego dvostruko u odnosu na 2022., na 6,4 milijuna eura?

– Kontinuirano udvostručujemo prihode još od osnutka tvrtke tako da, otkad smo je pokrenuli, bilježimo samo jednu godinu kada ih nismo udvostručili, a to je bila 2020., odnosno godina koronavirusa, kada smo rasli svega 42 posto u prihodima. Svake godine osim te udvostručili smo ili više nego udvostručili prihode u odnosu na godinu prije. Dakle, kontinuirano bilježimo rast. Dakle, riječ o jednakoj ili sličnoj stopi rasta kao i proteklih godina, samo što svake godine imamo veću polazišnu točku za sljedeću godinu.

Dakle i za 2024. očekujete rast u istom omjeru?

– Da. Ove godine očekujemo rast u istom omjeru kao i lani, odnosno prihode od otprilike 12 milijuna eura.

Kolika je potražnja za dronovima?

– Tržište raste, i to kontinuirano već godinama, a u skladu s njime rastu i prihodi kompanija koje se bave tehnologijama bespilotnih letjelica. Tako je, recimo, tržišni lider DJI u protekloj godini ostvario oko 20 milijardi dolara prihoda. To znači da cijeli ovaj sektor pokazuje ne samo potencijalni nego i realizirani rast. Potražnja za besposadnim letjelicama uistinu je velika, pogotovo sada kada su u kratkoročnom trendu zbog jačanja vojne industrije, ali i prije toga je potražnja bila velika. Bez obzira na to, mislim da će ono što se tek treba ostvariti u segmentu poslovanja poduzeća ostaviti u sjeni kratkoročni rast tržišta koji se dogodio u proteklih nekoliko godina zbog obrambenog segmenta.

Početkom ove godine predstavili ste nove dronove u suradnji s američkim veteranom i inženjerom svemirskih sustava Kyleom Sandersom te kompanijom CrewConcept. Kakvi su rezultati?

– ​Vjerujem da ćemo u CrewConceptu, gdje smo zapravo jedan od većih dioničara i tehnološki partner, ove godine ostvariti oko 700 tisuća dolara prihoda. Riječ je o prvoj godini poslovanja i to je stvarno nadmašilo naša očekivanja. Tu je u pravilu isključivo obrazovni sektor i riječ je o dronovima za drone soccer, inovativni sport koji je budućnost tehnologije. Takva vrsta sporta i aktivnosti pruža stvarno iskustvo upravljanja dronovima te poučava vještinama koje se lako prenose u različita polja karijere.

Što je sada cilj za Orqu? Kakvi su vam planovi za iduće razdoblje?

– Plan nam je da se izgradimo kao lider u besposadnim tehnologijama na Zapadu. Tržišni lider u tom segmentu je kineski DJI i nama je cilj izgraditi DJI Zapada. Kratkoročno, to za nas ponajprije znači rast u SAD-u te dodatno povećanje aktivnosti na hrvatskom i europskom tržištu, primarno u edukacijskom segmentu.

S kim Orqa još surađuje, imaju li u planu akvizicije te što su naučili u krizi opskrbnih lanaca doznajte u tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.