Što je ChatGPT o kojemu danas svi pričaju?

Prošlog je tjedna u San Franciscu kompanija OpenAI, suosnovana 2015. godine s investitorima iz Silicijske doline među kojima su Elon Musk i Sam Altman, predstavila ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije koji je sposoban generirati impresivno detaljne tekstove na temelju samo nekoliko ključnih pojmova. Riječ je o najnovijem izdanju GPT (Generative Pre-Trained Transformer) tehnologije koja stvara tekst vrlo sličan onomu koji može napisati čovjek.

Budući da je ChatGPT sposoban na temelju gomile informacija dostupnih na internetu napisati detaljne opise i odgovore na kompleksna pitanja, stihove, pa čak i napisati programske kodove, već je proglašen kao velika konkurencija Googleu.

Zamjena za čovjeka?

U samo nekoliko dana zbog svoje jednostavnosti i preciznosti rezultata ChatGPT privukao je pažnju brojnih korisnika, tech-entuzijasta i stručnjaka. Ovakvim brzim razvojem umjetne inteligencije s pravom se postavlja pitanja mogu li (i hoće li) sustavi poput ChatGPT-ja zamijeniti zanimanja koja ovise o kreiranju sadržaja, a tu su na udaru i novinari, pa čak i programeri. Zabrinuti su i profesori koji se boje da bi studenti mogli zloupotrijebiti takve sustave u svojim akademskim radovima.

Međutim, sudeći prema odgovorima koje smo pokušali dobiti od ChatGPT-a (nakon što im je tijekom jutra sustav bio preopterećen), još je dug put do uspjeha takvih platformi.

Na pitanje ‘što je Lider‘, ChatGPT odgovara da je to hrvatski maloprodajni lanac, što, naravno, nije točno, no kada mu se postavi malo konkretnije pitanje ‘što je hrvatski poslovni tjednik Lider‘, točno odgovara da se radi o poslovnom časopisu koji obrađuje teme poput poslovanja, financija, ekonomije i politike.

ChatGPT može i pomoći u kreiranju novinarskih pitanja za intervjue, ali i napisati poeziju. Ugodno nas je iznenadila pjesmica o Lideru:

Lider media, a known name in Croatia.

Employing the best business journalists,

With conferences that are top notch,

Sharing knowledge and advice, helping others to watch.

Giving insight and clarity,

On the world of business and economy,

For those that attend,

Educating and helping them to see.

With the best speakers and topics,

To help entrepreneurs succeed,

Lider media, is here to stay,

For everyone to take heed.

No što se tiče novinarstva, ChatGPT-ju još uvijek nedostaju nijanse, vještine kritičkog razmišljanja i etičkog donošenja odluka, koje se još uvijek ne mogu generirati umjetnom inteligencijom.

Također, suosnivači su htjeli da ovaj chatbot ima koristi za čovječanstvo, da funkcionira na principu open-source materijala te da djeluje kao neprofitna organizacija. Sudeći prema Muskovom nedavnom Tweetu, nijedan od tih ciljeva za sada nije postignut, što ga je u konačnici i udaljilo od tvrtke iz čije je uprave izašao još 2019. godine.

Not surprising, as I just learned that OpenAI had access to Twitter database for training. I put that on pause for now.



Need to understand more about governance structure & revenue plans going forward.



OpenAI was started as open-source & non-profit. Neither are still true. — Elon Musk (@elonmusk) December 4, 2022

Razvoj tek slijedi

OpenAI-ju bio je cilj kreirati chatbot koji je jednostavan za korištenje, što im je i uspjelo. Iz tvrtke, pak, priznaju da chatbot može dati potpuno pogrešne odgovore i dezinformacije koji zvuče uvjerljivo, ali su potpuno netočni. Problem je i što njegova trenutna baza informacija ne sadrži podatke od 2022. godine. Kako su iz OpenAI-ja točno zaključili, te je probleme teško riješiti jer idealan odgovor na postavljeno pitanje ovisi o tome ‘što sustav zna, a ne što čovjek zna‘.

No kako prenosi The Guardian, Sam Altman, ujedno i izvršni direktor OpenAI-ja, izjavio je da je ChatGPT tek ‘demo verzija‘ onoga što će tek postati moguće generirati pomoću umjetne inteligencije.

– Uskoro ćete moći imati korisne pomoćnike koji će razgovarati s vama, odgovarati na pitanja i davati savjete. Kasnije ćete moći imati nešto što obavlja zadatke umjesto vas. Na kraju ćete moći imati nešto što se aktivira i otkriva novo znanje za vas – objasnio je Altman.