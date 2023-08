Što se događa s najvrednijom tvrtkom na svijetu? Prihodi padaju već neko vrijeme

Big tech div Apple objavio je u četvrtak financijske rezultate za drugo tromjesečje 2023. godine, u kojima se uočava pad prihoda, a nastavak tog trenda predviđaju i u sljedećem periodu. No to ne bi bilo toliko zabrinjavajuće da pad prihoda ne dolazi već treće tromjesečje zaredom, što je najdulji pad još od 2016. godine. Također, ako se pad nastavi, bit će najduži u protekla dva desetljeća, a to bi moglo označiti usporavanje trenutno najvrednije tvrtke na svijetu.

Slaba potražnja za iPhoneom

Appleova prodaja u drugom kvartalu ove godine pala je za 1,4 posto na 81,8 milijardi dolara, ali je kompanija u istom razdoblju ostvarila dobit od 19,9 milijardi dolara, što je ipak više nego što su analitičari očekivali. Međutim, prodaja iPhonea manja je od procjene analitičara - pala je za 2,4 posto na 39,7 milijardi dolara. Bloomberg izvještava da su čelnici Applea priznali da tržište pametnih telefona, ali i računala i tableta, ‘prolazi kroz usporavanje‘, osobito u SAD-u. Što i ne čudi, s obzirom da inflacija i dalje ne usporava koliko se predviđalo, a potrošačima rastu i kamatne stope.

S druge strane, pad prodaje iPhonea djelomično je nadoknađen prodajom usluga poput Apple TV+ i prodajom u Kini koja je porasla 8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prenosi TheGuardian.

Nakon objave financijskih rezultata, dionice Applea na Wall Streetu bile su u padu 3,2 posto, prema Bloombergu. Investitori su, naime, reagirali na slabiju potražnju za iPhoneima nego što se očekivalo. No iako su Appleove dionice u 2023. ukupno narasle za čak 47 posto, ako se ovakav pad dionica nastavi, kompaniji prijeti gubitak svoje vrijednosti od tri bilijuna dolara, rekord koji je srušila u lipnju ove godine.

Kriv je tečaj?

Objavljujući financijske rezultate, šef Applea Tim Cook i financijski direktor Luca Maestri izjavili su da bi prihodi bili u plusu da nije bilo tečajnih razlika. Budući da većina Appleovih prihoda dolazi iz inozemstva, jači dolar smanjio je prihode tvrtke.

Cook je također obznanio da kompanija snažno ulaže u umjetnu inteligenciju (AI), a ti su potezi, dakako, utjecali i na poveću potrošnju kompanije. Apple je samo tijekom prvih šest mjeseci ove godine za istraživanje i razvoj potrošio 22,61 milijardu dolara, čak 3,12 milijardi dolara više nego u istom razdoblju lani.

– Godinama istražujemo širok raspon AI tehnologija, uključujući generativnu AI. Nastavit ćemo ulagati i inovirati te odgovorno unapređivati naše proizvode s ovim tehnologijama kako bismo obogatili živote ljudi. Očito je da puno ulažemo i to se vidi u potrošnji na istraživanje i razvoj – rekao je Cook.

Međutim, na polju zapošljavanja Apple je ‘zavrnuo pipu‘ i usporio s privlačenjem novih kadrova. Također, u prošlom kvartalu osim manjih ažuriranja MacBook Air laptopa Apple nije lansirao nove proizvode.

S obzirom na to da Apple na jesen planira predstaviti novi iPhone 15 te nove Apple Watch satove, ostaje za vidjeti kako će se kretati Appleovi prihodi, ali i dionice te sama vrijednost kompanije.