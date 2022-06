Svakodnevni dosadni poslovi u video igrama osvajaju tržište

Sve više igrača video igara ne želi biti oduševljeno igrom, već igraju kako bi se smirili i opustili. Trend je to koji čini se zahvaća sve veći dio gaming populacije. Američki youtuber Markiplier poznat je po svojim streaming videima u kojima obavlja obične poslove u igrama. Tako ga je u jednom trenutku u živo pratilo čak 7 milijuna ljudi dok je on držao virtualnu mlaznicu ili šlauf kako bi neki rekli kod nas i prao svemirski rover na Marsu.

Igra PowerWash Simulator pokrenuta je 2021. godine i od tada igru igraju tisuće ljudi na platformi Stream. Kao što sam naziv igre kaže, jedino što se tu radi je da se s mlazom vode peru određeni predmeti, zgrade, vozila i slično. I to ljude pali, to ljudi gledaju. Čini mi se da nema spasa. Nakon što samo neki dan mogli čitati kako ekipa u metaversima kupuje virtualnu travu kako bi se virtualno 'napušili' stvar postaje još i gora. Umjesto da si peru aute u stvarnom svijetu, ekipa gleda kako netko to radi u virtualnom svijetu, s virtualnom vodom i virtualnim predmetima. Stvarno nam nema spasa. Ipak, ekipa koja igra i gleda ovakva čuda na prostranstvima interneta kaže kako ovakve igre osiguravaju mentalnu mirnoću i zadovoljstvo koje dolaze s dovršenjem zadatka, ali onog virtualnog. Vjerojatno im mnogima žene (ako ih imaju) tupe kako moraju po kući napraviti ovo ili ono, ali ne. Ženo, prvo virtualni Rover, a onda sve ostalo.

Tvorac igre James Marsden kaže da mu je ideja pala na pamet kada je u danima lockdowna njegov partner provodio sate na YouTube gledajući video zapise o pranju visokotlačnim čistačima jer ga je to smirivalo. Tu se stvorila ideja o igrama koje oponašaju svakodnevne poslove koje, moramo reći, nitko ne voli obavljati u živo, ali eto, u virtualnom svijetu im se to kao da, jer ih smiruje. Tako su nastale igre poput simulatora benzinske postaje gdje stojite za šalterom i radite kao blagajnik, zatim igre gdje na traci obavljate jednostavne zadatke i slično. Poslovi koji se u stvarnosti izbjegavaju u virtualnom svijetu postaju hit, a zašto, to vjerojatno nitko ne može odgonetnuti. Ali u zadnje dvije godine i ovako smo se nagledali i naslušali svakakvih idiotarija pa ne čudi ni ova.

Rad bez rokova - terapeutski

Andrew Eiche, glavni operativni direktor u Owlchemy Labs, koji je napravio igru 'Job simulator' kaže da su ti dosadni poslovi poznati svima i da je to dio zabave.

- Kada smo počeli razvijati igru, pokušali smo simulirati poslove astronauta, ali to nije bilo uvjerljivo, a ni lokacije nisu bile poznate ljudima. Radna mjesta su obična i često u krutim okruženjima i to ljudi prepoznaju pa ih to i zabavlja – kaže Eiche

U međuvremenu, 'Simulator benzinske postaje' daje igraču kontrolu nad benzinskom stanicom negdje u ruralnoj Americi. Na početku igre, stanica je nešto više od baraka, ali marljivim posluživanjem kupaca i popravljanjem automobila, igrač može zaraditi dovoljno prihoda da posao pretvori u uspjeh i personalizira benzinsku postaju prema vlastitom ukusu.

Karol Sasorski, menadžer branda u Drago Entertainment, koji stoji iza 'Simulatora benzinske postaje', kaže da, kao i kod mnogih drugih igara, igrači uživaju u čvrstim ciljevima i osobnoj autonomiji kako bi te ciljeve i postigli.

- U stvarnom životu upravljanje benzinskom postajom nije zabavno i vjerojatno je stresno. Ali ova igra igračima pruža priliku da uživaju u najboljim dijelovima, a to je da budu svoj šef, da personaliziraju svoje radno mjesto kao da odaberu način na koji žele voditi svoj posao – kaže Sasorski i dodaje kako će idući simulator biti simulator vozača kamiona.

Spremnost korisnika da provedu svoje slobodno vrijeme obavljajući zadatke koje bi inače izbjegavali je zaista čudno. No, tvrtke za igre identificirale su najbolji dio posla - kreativno postignuće - i postavile ga u kontekst pouzdanih stilova igranja poput pucanja, strategije ili samo manipuliranja objektima. Koncept prepoznaje da rad bez rokova ili šefa može biti jako zabavan pa čak i terapeutski.

U burnim vremenima ljudi traže utjehu u jednostavnim stvarima. Kad vas svaki dan preplave strašnim vijestima, lakše je postati virtualni kuhar u blesavom virtualnom svijetu, zaključuju tvorci ovakvih igara.