Svi se klade na XaaS

XaaS, svojevrsna eksternalizacija, široka je lepeza usluga povezanih s računalstvom u oblaku koje mogu povećati agilnost, tvrtkin rast, inovacije i sigurnost te smanjiti troškove povezane sa zaposlenicima i tehnologijom. Tako velike tvrtke dodatno smanjuju troškove rada, a male pristupaju moćnim rješenjima po prihvatljivim cijenama

Čini se da je predobar da bi bio istinit, ali na XaaS (engl. everything/anything as a service – sve kao usluga) klade se mnoge tehnološke tvrtke. Od 2900 vodećih IT-ovaca u Sjedinjenim Američkim Državama, Aziji i na Pacifiku, u Europi, na Bliskom istoku i Africi njih 71 posto prelazi na XaaS, prema istraživanju svjetskih tehnoloških trendova za ovu godinu koje je provela digitalna tvrtka Equinix, pravdajući to pojednostavnjenjem IT infrastrukture, prilagodljivošću i poboljšanim korisničkim iskustvom.

XaaS ​široka je lepeza usluga povezanih s računalstvom u oblaku koje mogu povećati agilnost, tvrtkin rast, inovacije i sigurnost te smanjiti troškove povezane sa zaposlenicima i tehnologijom. Moglo bi se reći, outsourcing (izdvajanje; davanje određenoga posla vanjskim dobavljačima) u punom smislu riječi kao rješenje koje omogućuje razmjenu podataka i analizu.

Za ili protiv

Equinixovo istraživanje dokazuje da tvrtke ubrzavaju digitalna ulaganja jer otvaraju nova tržišta i žele brzo rasti, a XaaS je najprikladniji način za to. Njih 65 posto očekuje da će tako pojednostaviti IT infrastrukturu, 56 posto fleksibilnost, a 54 posto misli da će tako pružiti bolje korisničko iskustvo. Fortune Business Insights primjećuje da je koronakriza potaknula veće prihvaćanje XaaS-a u e-trgovini, zdravstvu, maloprodaji, proizvodnji i biološkim znanostima te da je svjetsko tržište tog rješenja lani vrijedilo 436,82 milijarde dolara, a da će 2029. dosegnuti 2378,07 milijardi dolara uz godišnji rast od 23,4 posto.

Međutim, međunarodna savjetodavna tvrtka ITC Consulting smatra da će prelazak na XaaS iz usluge biti skuplji nego što se čini. Poziva stoga tvrtke da razmisle mogu li same osigurati takve usluge jeftinije ili prepustiti da ih drugi obavljaju povodeći se za trendovima. Mrežna stranica Cio.com, koja prati IT djelatnost, ističe da pitanje troška pri pružanju softverske usluge s pomoću oblaka ovisi o tome koliko korisnici upotrebljavaju usluge u oblaku.

Slikovito to objašnjavaju: da su lokalne instalacije skalabilnije od oblaka jednako kao što je pijenje kod kuće jeftinije od onoga u kafiću. A onda opet, usluge u oblaku su fleksibilnije te se nepotrebni troškovi mogu smanjiti, što kod lokalne usluge zahtijeva dodatni napor. To znači da treba dobro odvagnuti što tvrtka želi kako ne bi bilo iznenađenja kad na naplatu dođu usluge iz oblaka, tako da se i Cio.com slaže da se možda radi najviše o šušuru i želji da se u svakom slučaju povode za trendovima umjesto da se gledaju tvrtkini ciljevi.

Demokratični XaaS

Unatoč tomu Hewlett Packard Enterprise predstavio je novi partnerski program za podršku XaaS-u kako bi, priopćili su iz tvrtke, mogao naći nova tržišta i izvore prihoda odabirom korištenja lokalnog softvera, oblaka ili hibrida. Usluge Xaas-a pružaju i ostale najveće tehnološke tvrtke kao što su Amazon Web Services, Cisco Systems, Google LLC, NEC, IBM i Microsoft.

Forbes XaaS naziva 'demokratizacijom' zato što se tako mogu pokrenuti poslovne aplikacije u oblaku kako bi se rasteretili troškovi održavanja i kapitalni infrastrukturni troškovi, nadilaze se zapreke inovacijama i ubrzava primjena. Velike tvrtke dodatno smanjuju troškove rada, a male pristupaju moćnim rješenjima po prihvatljivim cijenama.

Forbesu je jasno zašto su softver kao usluga (software as a service – SaaS), platforma kao usluga (platform as a service –PaaS) i infrastruktura kao usluga (infrastructure as a service –IaaS) doživjeli procvat u posljednjih dvadeset godina. Vidljiva je ušteda zbog upotrebe usluga u oblaku, nastavit će se upotreba ​SaaS-a, PaaS-a i IaaS-a, ali očito je da dolazi i vrijeme XaaS-a. Ako se alat, usluga ili tehnologija mogu nadzirati i njima se može upravljati u oblaku, mogu postati XaaS rješenje.

U odluci o njegovu korištenju Forbes preporučuje razmotriti je li usluga nužna, što može poboljšati i jesu li troškovi izrade ili kupnje rješenja visoki. Ako je potrebna oprema, važno je znati može li se njome daljinski upravljati, nadzirati je i podržavati te može li za korištenje usluge osposobiti na daljinu. XaaS je dobro rješenje ako usluga nije ključna za poslovanje i sigurnost tvrtke i klijenata. Vlasništvo takve usluge uključuje, recimo, održavanje opreme i platforme te potreban proračun, a oslobađanje od tih odgovornosti omogućuje više posvećivanja strateškim inicijativama poput poboljšanja poslovnih procesa i korisničkog iskustva.

Svi sretni

XaaS je opći, zajednički pojam koji se odnosi na isporuku bilo čega kao usluge, kaže direktor čakovečke tvrtke Softwise Drago Bratko i prepoznaje golem broj proizvoda, alata i tehnologija koje dobavljači isporučuju korisnicima kao uslugu putem mreže, obično interneta, umjesto da ih pružaju lokalno ili na licu mjesta, u poduzeću. Postoji bezbroj primjera XaaS-a, objašnjava, ali najčešći obuhvaćaju tri opća modela računalstva u oblaku: SaaS, PaaS i IaaS.

– Koronakriza pozitivno je utjecala na XaaS u raznim industrijama, kao što su zdravstvo, e-trgovina, maloprodaja, bankarstvo i financije. Širenje koronavirusa natjeralo je velik dio zaposlenika na rad od kuće. Tvrtke su počele shvaćati prednosti upravljanja troškovima prema svojim zahtjevima za poboljšanje poslovne agilnosti i povećanje operativne učinkovitosti. Industrija informatičkih tehnologija prepoznala je taj trend i svojim krajnjim korisnicima ponudila kvalitetna rješenja u okvirima XaaS-a.

Korisnici tako dobivaju uvijek dostupnu uslugu u kojoj ni u jednom smislu nema kompromisa, a IT industrija alate za jednostavnije pružanje svojih proizvoda i usluga. Tvrtka koja se bavi razvojem softvera, naprimjer, ne mora voditi brigu o infrastrukturi, o njoj se brine pružatelj usluga IaaS-a. Organizacije često odabiru XaaS jer model as a service može smanjiti troškove i pojednostaviti IT primjenu. Sa svakom dodatnom uslugom u oblaku organizacija može odbaciti dijelove unutarnje IT infrastrukture, što smanjuje broj poslužitelja, tvrdih diskova, mrežne opreme i postavljanja softvera – iznosi Bratko.

Komu je bolje

Manje lokalnog IT-a, dodaje, znači manje fizičkih troškova poput prostora za opremu, napajanja i hlađenja, što onda znači i smanjenje IT osoblja ili omogućuje IT osoblju da se usredotoči na važnije projekte s dodanom vrijednošću za poslovanje. Osim toga, prema Bratkovu mišljenju, korištenje vanjske usluge umjesto lokalne tehnologije prebacuje mnoge kapitalne troškove na operativne troškove poslovanja. Unatoč njihovim prednostima, kaže Bratko, i XaaS rješenja katkad se bore s problemima otpornosti i internetske pouzdanosti.

–​ XaaS radi na internetu, zato je zbog njegovih kvarova sklon zastoju. Razne anomalije mogu otežati njegov puni potencijal, od prekida interneta do fluktuacije propusnosti. Neka poduzeća također žele veću vidljivost u okružju i infrastrukturi svojih pružatelja usluga kako bi mogla bolje procijeniti stanje usluge i preuzeti aktivniju ulogu. Osim toga, pružatelj usluge koji, kad prestane poslovati, bude kupljen, ukine određenu uslugu ili promijeni plan značajki, može duboko utjecati na korisnike XaaS-a. On prije svega pojednostavnjuje infrastrukturu.

S tog stajališta znatno se pojednostavnjuje život sistemskih administratorima jer potrebnu infrastrukturu podižu i stavljaju u funkciju mnogo brže. XaaS infrastrukturu održavaju profesionalci, ti stručnjaci omogućuju nove tehnologije i ažuriranja osiguravajući visoku kvalitetu usluga. Tako pomažu korisnicima infrastrukture bolje korisničko iskustvo, što pridonosi zadovoljstvu kupaca i njihovoj vjernosti. Pojednostavnjuje se život i razvojnim programerima, koji se za izvršenje svojih dnevnih zadataka mogu koristiti drugim SaaS rješenjima te ih integrirati u svoje aplikacije. I na kraju, pojednostavnjuje se život i krajnjim korisnicima jer mogu pristupiti uslugama i aplikacijama na internetu kad god su im potrebni – tvrdi Bratko.

Uvijek i svuda

Svaka tehnologija ima nedostatke, pa tako i XaaS, jasan je Bratko. Rizici od gubitka podataka i sigurnosni problemi neki su od razloga zbog kojih se tvrtke boje potpuno osloniti na pružatelje usluga u oblaku. Međutim, kaže, tehnološke tvrtke daju sve od sebe kako bi im pomogle da prenesu svoje radno okružje u oblak i riješe sigurnosne probleme. Model​ XaaS, naglašava, dovoljno je zreo i dovoljno je dugo u operativnoj funkciji da se može preporučiti za operativnu primjenu u širokom smislu.

– Ako se XaaS pravilno primjenjuje, uz ostale prednosti može znatno poboljšati korisničko iskustvo. Već i to što je usluga dostupna uvijek i odasvud poboljšava zadovoljstvo korištenja. Ujedno taj model pojednostavnjuje tvrtkama da preusmjere svoje IT resurse na vrednije inovacije i projekte, digitalno ih transformira i čini ih agilnijima, demokratizira inovacije te korisnicima omogućuje pristup suvremenoj tehnologiji – siguran je Bratko.