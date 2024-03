Tim SWIPE SPEC pobjednik je prvog AI Business Hackathona

Druge dvije nagrade pripale su timovima Cybermind Nexus i VerifAI

– Visoka kvaliteta i raznovrsnost prezentacija poslovnih slučajeva u kojima se koriste rješenja utemeljena na tehnologijama umjetne inteligencije obilježili su naše prvo natjecanje u primjeni velikih jezičnih alata i strojnog učenja, AI Business Hackathon – izjavio je Aco Momčilović, direktor tvrtke FutureHR i organizator natjecanja koje su financijskim i drugim resursima poduprle tvrtke Comping, Dell Technologies, Takeda, Koios, te poslovna škola Cotrugli.

U natjecanju je sudjelovalo gotovo 50 timova, sastavljenih od stručnjaka i UI entuzijasta iz raznih tvrtki i industrija te organizacija. Trinaest ih se kvalificiralo za finalno predstavljanje svojih ideja, a neki su imali i već gotove proizvode. To su redom timovi: InsurCap.ai, JGL Sense the AI, 3 MM Bez Cenzure - AI Podcast, AI Recover, WoomAI, VerifAI, Cybermind Nexus, Azul, Odvjetnik.ai, SwipeSpec, Jaibox, Dell technologies i Vlaji.

Žiri u kojem su bili Dražen Kapusta, Aco Momčilović, Domagoj Marić, Dražen Oreščanin između tih je trinaest odabrao šest timova u još uži izbor. Od šestog do četvrtog mjesta to su bili tim Vlaji, JGL Sense the AI, Odvjetnik.ai, a dobitnici prve tri nagrade, počevši od treće nagrade su tim VerifAI (500 Eura), Cybermind Nexus (1500 Eura) te apsolutni pobjednik prvog AI Business Hackathona SWIPE SPEC, koji je osvojio prvu nagradu u vrijednosti od 2500 eura.

Predstavljena rješenja

InsureCap.io, predstavio je rješenje ‘Slikaj i osiguraj‘ – aplikaciju koja uz pomoć umjetne inteligencije prikuplja i obrađuje podatke za izradu police osiguranja.

Tim JGL Sense the AI, ekipa iz farmaceutske tvrtke JGL iz Rijeke, napravila je aplikaciju za kvalificiranje nesukladnosti.

3 MM Bez Cenzure – AI Podcast, napravila je rješenje koje se sastoji od avatara-asistenta za izradu podcasta.

AI Recover osmislio je rješenje FisioSense – fizioterapeutsku rukavicu kojom upravlja umjetna inteligencija i koja, uz pripadajuću aplikaciju, služi za oporavak od posljedica moždanog udara. Prezentirana je primjena rješenja u rehabilitaciji ljudske šake. Oni su od BIRD incubatora dobili posebnu nagradu: mogućnost sudjelovanja u pred-inkubacijskoj edukaciji.

WoomAI ima ideju kako uz pomoć umjetne inteligencije bolje upravljati marketinškim događajima.

VerifAI tim osmislio je rješenje za brzu konstrukciju virtualnih fokus grupa koje se sastoje od sintetičkih osobnosti koje oblikuje umjetna inteligencija.

Cybermind Nexus osmislio je inteligentni sustav za inicijalnu trijažu kibernetičkih incidenata, koji se koristi s čak dvadeset velikih jezičnih modela.

Azul je ime tima koji je predstavio sustav ProdDevHome – alat za brzu i pametnu analizu konkurentskih proizvoda kojem je cilj što brže osmisliti vlastito optimalno rješenje.

Odvjetnik.ai – radi ono što mu i ime kaže: to je umjetna inteligencija koja radi gotovo sve odvjetničke poslove.

SwipeSpec je veliki jezični model za pisanje tehničkih specifikacija za proizvode u informatičkoj industriji – žele biti Figma za product management.

Jaibox je umjetna inteligencija za upravljanje događajima (tulumima) u velikim i malim klubovima.

Tim tvrtke Dell prezentirao je na primjeru aplikacije za upravljanje vinogradima što ta kompanija radi s umjetnom inteligencijom.

Tim Vlaji je predstavio svoju UI influencericu, avatara Anastasiu Deyoue, koja komunicira na više svjetskih jezika i naravno – na hrvatskom.

Naramak dobrih savjeta

U sklopu finala natjecanja AI Business Hackathon održan je i okrugli stol mentora i pokrovitelja na kojem su sudjelovali Alojzije Jukić, direktor tvrtke Comping; Nino Surjan, konzultant iz tvrtke Koios; Darko Jovišić direktor i suvlasnik tvrtke Robotiq.ai, te Vedran Antoljak, poslovni konzultant koji je moderirao razgovor na temu ‘Što su timovi koji su sudjelovali u natjecanju napravili dobro, a što bi mogli bolje‘.

– Kod sudionika prvog AI Business Hackathona dopala mi se širina razmišljanja i veliki broj ideja, a posebno su me se dojmili timovi koji su uspjeli u samo mjesec dana doći do konkretnog rješenja, proizvoda koji su praktično spremni za tržište – rekao je Jukić.

Na okruglom stolu dani su i savjeti timovima o tome što su mogli napraviti i bolje. Panelisti su timove savjetovali da se više posvetite estetici svojih rješenja, promišljenije rade na skaliranju poslovanja, sustavnije rade na pronalaženju potencijalnih investitora, jasnije definiraju povrat na ulaganje, više pozornosti posvete pravnim pitanjima i problematici intelektualnog vlasništva te općenito, regulativi industrija za koje pokušavaju osmisliti rješenja utemeljena na umjetnoj inteligenciji.