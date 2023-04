Treba li zabraniti ChatGPT u Hrvatskoj?

piše: Vedran Antoljak, Best Advisory

Luka je mladi poduzetnik koji je nekoliko godina radio na svom startupu. Bio je uvjeren kako ima odličnu ideju koja će promijeniti način na koji ljudi kupuju namirnice i proizvode za kućanstvo. No, unatoč svom trudu i predanosti, njegov startup nije uspio postići očekivani uspjeh, u prvom redu zato što su Luki nedostajale odgovarajuće poduzetničke vještine.

Upravo kad je pomislio da će odustati, otkrio je jedan zanimljiv alat koji mu je pomogao preokrenuti stvari u svoju korist - ChatGPT. Ova inovativna tehnologija koja koristi umjetnu inteligenciju omogućila mu je brzo i učinkovito saznati relevantnije tržišne informacije, izraditi poslovni plan, sagledati financijske aspekte poslovanja te razmotriti poslovne ideje i rješenja. Zahvaljujući tome, uspio je transformirati svoj startup i uspješno ga lansirati na tržište. Ova priča ukazuje na koristi inovativnih tehnologija umjetne inteligencije i njihovu sposobnost značajnog utjecaja na poboljšanje poslovanja.

Rasprava o nedavnoj zabrani korištenja ChatGPT-a u Italiji, kao jedinoj europskoj državi koja je zabranila ovaj alat, izazvala je veliku pozornost poslovne zajednice širom europskih država pa tako i Hrvatske. Jedan od ključnih razloga zabrane ChatGPT-a u Italiji je zabrinutost za sigurnost i privatnost korisnika. ChatGPT, najpoznatiji i najrašireniji alat umjetne inteligencije koji danas u svijetu koriste više od sto milijuna ljudi, omogućuje brzo i učinkovito pronalaženje inspirativnih ideja i rješavanje raznih poslovnih zadataka iz mnogim poslovnih područja, ali istovremeno može ugroziti privatnost korisnika, pružati netočne informacije te ponekad ‘halucinirati‘.

Međutim, postoje i drugi argumenti koji govore u korist korištenja ChatGPT-a. Ovaj alat umjetne inteligencije pruža poslovnim stručnjacima i tvrtkama pristup relevantnim informacijama i predlaganje ideja u stvarnom vremenu, štedeći pritom vrijeme za obavljanje zahtjevnijih poslovnih zadataka. Na primjer, na području digitalnog marketinga odgovarajućim korištenjem ChatGPT-a može se uštedjeti oko 20 posto vremena. Tržišne, investicijske i druge analize mogu biti ubrzane za tridesetak posto, a izradu poslovnih strategija, planova ili pripreme evenata mogu se ubrzati i do pedesetak posto. Stoga bi eventualna zabrana ovoga alata mogla smanjiti konkurentnost i inovativnost u poslovnom svijetu onih koji ga ne koriste.

Rezultati istraživanja u Hrvatskoj

U Hrvatskoj, istraživanje provedeno na LinkedIn-u na uzorku od 269 ispitanika pokazalo je kako 83 posto ispitanika podržava slobodno korištenje ChatGPT-a, dok je 17 posto ispitanika za njegovu zabranu. Mnogi od ispitanika, među kojima ima javnih osoba, političara, medijskih djelatnika, investitora i hrvatskih top-menadžera nisu željeli komentirati razloge svojih stavova, dok su neki nakon dodatne zamolbe za argumentaciju jednostavno rekli da su krivo odabrali odgovor.

Oni hrabriji, primjerice, navode kako je: „…ChatGPT najveći kradljivac koji se do sada pojavio. On je najgori prepisivač lektire iz 90-ih (koje se moglo skidati s neta), on je plagijator umjetničkih i intelektualnih rješenja na kojima je svaki izvrstan pojedinac godinama radio…te će učiniti ljude još glupljima.“ Neki drugi zagovarači zabrane ChatGPT-a navode: „Ako ChatGPT uđe u standardnu upotrebu, djeca će nam postati totalno ovisna o tome i neće razvijati vještine istraživanja i snalaženja, već će postati ovisni o informacijama koje će ChatGPT njima iznijeti…pri čemu postoji velika mogućnost manipulacije i dobivanja netočnih informacija koje taj model može donijeti.“ Zanimljivo je pritom kako većina njih koji žele zabraniti ChatGPT, koristi isti taj alat u svom svakodnevnom radu.

S druge strane, ispitanici koji su protiv zabrane navode niz koristi koje donosi ChatGPT kao i oko dvije stotine novih inovativnih aplikacija i rješenja koje izlaze svaki tjedan, a temelje se na ChatGPT-u ili nekom drugom obliku umjetne inteligencije. Iz velikog broja njihovih praktičnih iskustava primjene ChatGPT-a i drugih alata umjetne inteligencije u poslovanju, evidentno je kako njihovo korištenje dovodi do značajno bolje efikasnosti i uštede vremena. Posebno je to primjetno kod iskusnijih stručnjaka iz raznih područja poput developera, poslovnih savjetnika i djelatnika u marketingu. Iako su isti svjesni toga kako će alati umjetne inteligencije uzrokovati velike promijene u mnogim industrijama i izumiranja nekih radnih mjesta, isto tako se vjeruje da će primjenom umjetne inteligencije nastati niz novih radnih mjesta i djelatnosti koje danas ne postoje.

A što ćemo sad?

Bez obzira na različite stavove ispitanika i argumenata koji govore i za i protiv korištenja ChatGPT-a, u konačnici, odluka o zabrani mora biti donesena uzimajući u obzir sve aspekte i potrebe poslovne zajednice, ali istovremeno osigurati zaštitu privatnosti i sigurnosti korisnika, posebno onih maloljetnih. No, bez obzira na odluku, važno je imati na umu vrijednosti koje donosi primjena tehnologija umjetne inteligencije koja postaje sve važniji faktor u rješavanju poslovnih izazova u budućnosti. Također, iskustva sličnih zabrana ukazuju kako ljudi uvijek nađu način koristiti ono što im treba bez obzira na službene zabrane, pa tako danas možemo vidjeti nastavak korištenja ChatGPT-a u Italiji korištenjem VPN-a ili druge načine zaobilaženja tehnoloških prepreka za njegovo korištenje.

U svakom slučaju, vjerujem da komentar jedne ispitanice najbolje oslikava raspravu o tome kako nije moguće zaustaviti razvoj umjetne inteligencije, a ona kaže „"Vjetar se vezat‘ ne može!". Ipak, za razvoj gospodarstva i društva je u digitalnom dobu ključno je prilagoditi se novim tehnologijama, ali istovremeno zaštiti privatnost i sigurnost korisnika. ChatGPT je samo jedan primjer novih tehnologija koje će promijeniti način na koji poslujemo, a tek smo na samom početku primjene umjetne inteligencije u poslovanju i životu. Zato je važno razumjeti prednosti i nedostatke ovih tehnologija i razviti strategiju koja će nam omogućiti njihovo korištenje na najbolji mogući način.

Kako bi se osiguralo donošenje najbolje odluka oko ChatGPT-a, važno je uključiti stručnjake iz različitih područja i provesti opsežno istraživanje o utjecaju ove odluke na poslovanje i društvo u cjelini. Na ovaj način, možemo biti sigurni da će odluka koja se donosi biti temeljena na činjenicama i da će imati pozitivan utjecaj na sve uključene strane.

Kao što je Luka s početka članka sam shvatio, inovativne tehnologije poput ChatGPT-a mogu biti ključne za uspjeh poslovanja u današnjem svijetu. Ove tehnologije omogućuju nam da brže i efikasnije donosimo odluke i brzo prilagođavanje mjenjajućim tržišnim uvjetima. Unatoč tome, zabrinutost za sigurnost i privatnost korisnika uvijek će postojati. Međutim, uz pravilno korištenje i upravljanje ovom tehnologijom, mogu se smanjiti potencijalni rizici.

Stoga, ako ste poduzetnik ili poslovni stručnjak u Hrvatskoj, razmislite o tome kako bi ChatGPT mogao promijeniti vaše poslovanje i kako biste mogli iskoristiti njegove prednosti. Naravno, prije nego što krenete koristiti ovu tehnologiju, važno je istražiti sve njezine aspekte i utjecaj na poslovanje i društvo u cjelini. Svijet se brzo mijenja, a inovativne tehnologije poput ChatGPT-a mogu biti ključne za održavanje konkurentnosti u poslovanju. Zato, nemojte se bojati eksperimentirati s novim alatima i tehnologijama, ali uvijek budite pažljivi i odgovorni u njihovom korištenju.