Tri tajanstvena kupca potrošila desetke milijardi dolara na Nvidijine AI čipove

Proizvođač AI mikročipova Nvidia, najvrednija tvrtka na svijetu po tržišnoj kapitalizaciji, i dalje uvelike ovisi o nekolicini anonimnih kupaca koji zajedno doprinose desecima milijardi dolara prihoda. Elitni trio kupaca posebno bogatog džepa pojedinačno je kupio između 10 i 11 milijardi dolara robe i usluga u prvih devet mjeseci koji su završili krajem listopada. Srećom za Nvidia investitore, ovo se neće promijeniti u skorije vrijeme. Mandeep Singh, globalni voditelj tehnološkog istraživanja za Bloomberg Intelligence, kaže da vjeruje predviđanju osnivača i izvršnog direktora Jensena Huanga da potrošnja neće prestati, prenosi Fortune.

Nvidia i dalje ima ograničenu ponudu

Vrlo je neobično da tvrtka ima toliku koncentraciju rizika među šačicom kupaca - a kamoli ona koja je spremna postati vrijedna astronomsku svotu od četiri trilijuna dolara. Singh je za Fortune rekao da anonimni kupci vjerojatno uključuju Microsoft, Metu i možda Super Micro. No Nvidia je odbila komentirati nagađanja. Nvidia ih naziva samo kupcima A, B i C, a svi su kupili robu i usluge u ukupnoj vrijednosti od 12,6 milijardi dolara. To je bilo više od trećine ukupnih Nvidijinih 35,1 milijarde dolara zabilježenih za fiskalno treće tromjesečje do kraja listopada.

Njihov je udio također podijeljen na jednake dijelove, pri čemu je svaki iznosio 12 posto, što sugerira da su vjerojatno dobivali maksimalnu količinu čipova koja im je dodijeljena, a ne onoliko koliko bi idealno željeli. Osnivač i izvršni direktor Jensen Huang je naglasio da njegova tvrtka ima ograničenu ponudu. Nvidia ne može proizvesti više čipova, budući da je veleprodajnu proizvodnju svojih AI mikročipova, vodećih u industriji, povjerila tajvanskom TSMC-u i nema vlastitih proizvodnih pogona.

Nvidia njihov identitet čuva kao poslovnu tajnu iz konkurentskih razloga—bez sumnje ovi kupci ne bi voljeli da njihovi investitori, zaposlenici, kritičari, aktivisti i rivali mogu vidjeti točno koliko novca troše na Nvidijine čipove. Na primjer, jedna strana označena kao "Kupac A" kupila je oko 4,2 milijarde dolara u robi i uslugama tijekom prošlog tromjesečnog fiskalnog razdoblja. Ipak, čini se da je u prošlosti taj iznos iznosio manje, jer ne prelazi granicu od 10 posto u prvih devet mjeseci ukupno.

Dugoročni rizici za Nvidiju

Oracle je nedavno najavio planove za izgradnju podatkovnog centra zettascale s više od 131 000 najsuvremenijih Nvidia Blackwell AI čipova. Procjenjuje se da bi električna energija potrebna za pokretanje tako masivnog računalnog klastera bila ekvivalentna izlaznom kapacitetu gotovo dva tuceta nuklearnih elektrana.

Analitičar za Bloomberg Intelligence Singh zapravo vidi samo nekoliko dugoročnih rizika za Nvidiju. Kao prvo, neki veliki kupci vjerojatno će na kraju smanjiti narudžbe, razvodnjavajući njegov tržišni udio. Jedan od takvih vjerojatnih kandidata je Alphabet, koji ima svoje čipove za obuku koji se nazivaju TPU.

Drugo, njegova dominacija u obuci nije usklađena sa zaključivanjem, koje pokreće generativne AI modele nakon što su već obučeni. Ovdje tehnički zahtjevi nisu ni približno vrhunski, što znači da postoji mnogo veća konkurencija ne samo od strane rivala poput AMD-a, već i tvrtki s vlastitim prilagođenim modelom poput Tesle.