Tvrtke i stručnjaci isprobavaju ChatGPT u poslu, no koliko dugo će to moći raditi besplatno?

Ako do sada niste čuli za popularni ChatGPT, vjerojatno bi trebali provjeriti o čemu je riječ. Jer osim što novi hit-alat od studenog u najmanju ruku zabavlja brojne korisnike, počeo se ozbiljno ‘šuljati‘ i u poslovanje tvrtki i rad brojnih stručnjaka.

Naime, velik je broj onih koji su već počeli eksperimentirati s ChatGPT-om kako bi si olakšali posao. Gotovo 30 posto od oko 4500 stručnjaka, prema podacima s aplikacije Fishbowl, već ozbiljno testira za što se sve može koristiti ChatGPT u poslu, navodi Bloomberg. Među takvim korisnicima su već i zaposlenici Amazona, Bank of America, JPMorgana, Googlea, Twittera i Mete.

Ovaj neobičan alat je u nevjerojatno kratkom roku postao nevjerojatno popularan (imao je milijun aktivnih korisnika pet dana nakon službenog lansiranja u javnost), a ovi rezultati ne čude s obzirom na to da se već sada razgovara o tome što će i u kojoj mjeri promijeniti u poslovanju, obrazovanju, svakodnevnom životu… Brojni stručnjaci predviđaju da ova vrsta umjetne inteligencije ima nevjerojatne mogućnosti te da će postati ‘kalkulator za pisanje‘. Inače, ChatGPT je jezični alat dizajniran da odgovara na pitanja, pruža informacije i stvara sadržaj o širokom rasponu tema, a treniran je na ogromnoj količini tekstualnih podataka s interneta poput različitih mrežnih stranica, knjiga, novinskih i znanstvenih članaka i slično, odnosno svemu što je objavljeno do kraja 2020. godine.

Prepoznat potencijal

A iako nije jedini alat koji se temelji na umjetnoj inteligenciji, ChatGPT je doživio nevjerojatan skok u posljednjih nekoliko mjeseci, a koliko ga ozbiljno treba shvatiti govori i to da Microsoft pregovara s OpenAI-jem (tvrtkom vlasnicom koju su osnovali Elon Musk i Sama Altman) o ulaganju od oko 10 milijardi dolara. Navodno softverski div želi integrirati GPT, jezični model koji sadrži ChatGPT-a, u svoj široko korišteni Teams i Office softver. Ako dođe do toga, smatraju stručnjaci, AI bi vrlo lako mogao postati dio mainstream alata.

Od kada je lansiran, marketinški stručnjaci su, izgleda, imali posebnu želju testirati njegove mogućnosti pa ih je 37 posto reklo da je koristilo ovaj AI alat na poslu. No, ni brojni zaposlenici u svijetu tehnologije ne zaostaju – iz IT sektora ga je do sada koristilo 35 posto, a mogućnosti je testiralo i 30 posto konzultanata. Mnogi ChatGPT koriste za izradu e-poruka, generiranje ideja, pisanje i rješavanje problema te izradu sažetka istraživanja ili bilješki sa sastanaka. I oni na najvišim ulogama koriste ChatGPT – izvršni direktori ga najviše koriste za sastavljanje svoje e-pošte.

No, usred općeg uzbuđenja, dio stručnjaka ipak ističe da treba biti oprezan. Jer dok se većina zabrinutosti do sada koncentrirala na to što ChatGPT znači u obrazovanju (pa su ga i neke škole zabranile) stručnjaci kažu da tvrtke moraju razmisliti o svojim politikama vezanim uz nove alate. Ako to ne učine, smatraju neki, riskiraju neke od zamki koje ChatGPT i drugi modeli umjetne inteligencije mogu donijeti – poput činjeničnih pogrešaka, kršenja autorskih prava i curenja osjetljivih informacija o tvrtki.

No, tehnologija je tu da ostane i vjerojatno će postati sve prodornija. Dok neki stručnjaci nisu uvjereni u praktičnost slučajeva upotrebe ili kvalitetu izlaza, drugi su pak uvjereni da se trebamo pripremiti na to da će tehnologija preuzimati sve više sektora.

Ništa nije besplatno

A to koliko će dugo ovaj alat biti zanimljiv široj publici, ali i isplativ tvrtkama, će među ostalim odrediti njegova cijena. Naime, iako je alat od svog lansiranja bio svima dostupan, korisnici su jučer uočili da je uveden plan naplate (od 42 dolara mjesečno).

Novi plan omogućuje korisnicima da prošire mogućnosti alata, no uz to će i dalje postojati besplatna mogućnost. Besplatna opcija će korisnicima omogućiti korištenje ChatGPT-a na način na koji su ga koristili do sada, dok će im ‘profesionalni način‘ omogućiti da prošire mogućnosti AI chatbota s većom dostupnosti, brzinom odgovora i ‘prioritetnim pristupom novim značajkama‘. No, ta opcija još nije uvedena svima, već je ograničena na neke korisnike ili određene lokacije. Također, ovaj dodatak ne predstavlja iznenađenje jer je OpenAI do sada dao naslutiti da bi se mogle uvesti ovakve opcije, a planiraju i ponuditi uslugu pomoću koje bi tvrtke i programeri, uz naplatu, mogli ovaj alat integrirati u svoje vlastite aplikacije i usluge.