Twitter intergira podcaste na svoju platformu

Piše: Lucija Barišić

Twitter ulazi u svijet podcasta! Naime, kako prenosi Techcrunch, ova društvena mreža objavila je da će na njezino sučelje od sada biti integrirani i podcasti, i to u okviru nove kartice Spaces. Ova nova opcija bit će dostupna za aplikacije na iOS-u i Androidu te publici koja govori engleski jezik.

– Integracija podcasta u Spaces, gdje se audio razgovori odvijaju na Twitteru, još je jedan način na koji nastavljamo ulagati u audio kreatore. Kako bismo to učinili na jednostavan i intuitivan način koji slušateljima omogućuje da jednostavno pristisnu play and go, započeli smo s redizajniranim audio iskustvom na kartici Spaces – rekli su iz Twittera na svom blogu.

Novost su i hubovi pod nazivom Stations koji će kategorizirati sadržaj s obzirom na teme, a preporuke za sadržaj bit će temeljene na temama i ljudima koje pojedini korisnik prati. Da bi korisnik pružio povratnu informaciju Twitteru o prijedlozima podcasta koje ova mreža daje svakom pojedinom korisniku, jednostavno će moći podcast označiti pozitivno ili negativno.

Iz Twittera također navode da su proveli interno istraživanje, a čiji rezultati pokazuju da 45 posto korisnika Twittera u SAD-u slušaju podcaste svaki mjesec, dok je glasnogovornik ovog tehnološkog diva za Techcrunch rekao da planiraju prikupiti povratne informacije o novoj značajki na mobilnim aplikacijama te nakon toga integrirati podcaste i na Twitter na stolnom računalu.