Twitter konačno testira opciju uređivanja objava

Mogućnost uređivanja objava (do pet puta, pola sata od objave) trenutno testiraju na novozelandskim korisnicima Twitter Bluea

Dugoočekivana opcija uređivanja objava na Twitteru - 'edit button' u posljednjoj je fazi testiranja. Kako su iz Twittera potvrdili TechCrunchu, korisnici će imati mogućnost svoje objave uređivati do maksimalno pet puta i to u roku od pola sata od objave. Trenutno 'proučavaju ponašanje korisnika' i 'broj edita koji će im biti dostupan' te smatraju da je pet edita sasvim dovoljno da korisnici isprave tipfelere, tagove i objavljene fotografije. No, iako za tu opciju korisnici navijaju otkad je Twittera, medijski su stručnjaci zabrinuti da bi uređivanje moglo biti potencijalno opasno, odnosno način da se šire štetne informacije ili pak dezinformacije.

Opasno dugme

Upravo zbog toga, ali i činjenice da je u tijeku medijski rat s Elonom Muskom koji iznosi snažne optužbe protiv platforme u vezi s lažnim računima i korisničkom sigurnosti, 'twitteraši' su posebno oprezni s uvođenjem 'edit buttona' i trenutno ga testiraju na pretplatnicima Twitter Bluea u Novom Zelandu. Iako iz kompanije nisu objavili kad ga točno planiraju predstaviti globalnim korisnicima 'klasičnog', besplatnog Twittera, mediji predviđaju da će značajka biti prvo predstavljena Twitter Blue pretplatnicima s američkog, kanadskog i australskog tržišta (države u kojima je dostupna značajka), a potom i ostatku svijeta.