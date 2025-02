U Zagrebačkom inovacijskom centru predstavljan ZICER seed fond vrijedan milijun eura

U Zagrebačkom inovacijskom centru – ZICER-u danas je predstavljen inovativni model financiranja startupova pod nazivom ZICER seed fond. Fond je nastao uz podršku Grada Zagreba i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), a njegov inicijalni volumen iznosi milijun eura.

Iz ZICER-a najavljuju kako je ovakav profil događaja, kroz koji se predstavljaju aktualne mogućnosti za startupove, ali i kroz koje se otvara prostor za povezivanje i početak suradnje mnogih dionika startup svijeta, model koji će i dalje poticati.

– Kroz današnji događaj okupili smo sve relevantne dionike domaćeg startup ekosustava. Naša uloga je kroz povezivanje otvoriti nove mogućnosti – startupovima omogućiti lakši dolazak do financijskih sredstava nužnih za razvoj i rast, a investitorima svih profila omogućiti prvi korak za povezivanje s mladim tvrtkama čijem razvoju mogu doprinijeti kako financijskim sredstvima, tako i znanjem te iskustvom. Naš cilj je osigurati pravovremena sredstva kako bi startupovi, kada im je to potrebno, brzo došli do sredstava koja će uložiti u razvoj poslovanja – istaknuo je Frane Šesnić, direktor ZICER-a, koji je napomenuo kako novca na tržištu ima, samo ga je nužno kanalizirati prema cilju koji ima najviše smisla.

Šesnić je pozvao i druge ulagače da se pridruže ulaganju u ZICER-ove startupove, jer tako će sredstva biti značajnije veća, a uspjeh inovativnih projekata izvjesniji.

Tijekom događaja je detaljno predstavljen ZICER seed fond kroz koji je do 19. veljače 2025. godine otvoren poziv za dodjelu konvertibilnih zajmova. Naime, za razvoj startupova koji se razvijaju uz podršku ZICER-a kroz ovaj je fond dostupno milijun eura, od čega je 500 tisuća eura osigurao Grad Zagreb, a 500 tisuća eura HBOR.

Nikola Žunić, specijalist u Direkciji ulaganja Sektora strategije HBOR-a, dodatno je predstavio Program okvirnih kredita koji omogućuje poduzetničkim potpornim institucijama poput ZICER-a da plasiraju zajmove početnicima uz financiranje u jednakim omjerima iz sredstava HBOR-a i vlastitih sredstava PPI-ja. Žunić je istaknuo kako se ovim HBOR-ovim programom startupovima nastoji olakšati put od rizičnog do bankabilnog klijenta.

ZICER-ovi konvertibilni zajmovi dodjeljuju se s ciljem poticanja inovativnog poduzetništva u Zagrebu.

Korisnici konvertibilnog zajma mogu biti isključivo mikro ili mala trgovačka društva, i to društva kapitala, koji su osnovani kraće od pet godina u trenutku odobravanja konvertibilnog zajma, koji imaju registrirano sjedište poslovnog subjekta u gradu Zagrebu, koji se nalaze u većinskom vlasništvu fizičke ili fizičkih osoba s prebivalištem u EU, te zapošljavaju minimalno jednu osobu.

Konvertibilni zajmovi se dodjeljuju poslovnim subjektima koji sudjeluju u programima ZICER-a i s kojima ZICER stoji u ugovornom odnosu temeljem važećeg ugovora o inkubaciji, akceleraciji, internacionalizaciji i slično. Najviši iznos konvertibilnog zajma je 200 tisuća eura, a najmanji iznos nije propisan. Maksimalni rok povrata iznosa je dvije godine od dana uplate sredstava, dok fiksna kamatna stopa iznosi 3,4 posto godišnje.

ZICER je ovakav inovativni model financiranja prvi put plasirao 2019. godine. Tada je zajam, između ostalih, bio dodijeljen danas uspješnoj poduzetnici Dragani Lipovac Medić, direktorici i osnivačici startupa HUBBIG koji je razvio inovativnu digitalnu platformu za povezivanje špeditera i prijevoznika.

– Konvertibilni zajam za razvoj poslovanja moga startupa tada je imao važnu ulogu. Tek kada su mi odobrena sredstva ZICER-a, uz čiju podršku razvijam startup, i investitori su prepoznali pravi potencijal moga startupa – naglasila je Dragana.