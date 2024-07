U ZICER-u dosad razvijeno 114 startupa

Da bi se iz dobre ideje razvio dobar proizvod ili dobra usluga, potreban je cijeli niz poduzetničkih vještina, koje se daju naučiti. Ista je stvar i sa startupima, dobra ideja ne znači uvijek i dobar proizvod, pa je potrebno ulagati u razna znanja kako bi se osnivači naučili reagirati na tržišne okolnosti, a jedan takav akceleracijski program nudi zagrebački ZICER. Riječ je o Startup Factoryju, prvom hrvatskom startup akceleratoru i višestruko nagrađivanom programu kroz koji je, kako ističe Frane Šesnić, direktor ZICER-a, tijekom posljednjih osam godina za tržište pripremljeno točno 114 razvojnih timova i startupova. Upravo je u tijeku provedba 9. ciklusa ovoga programa u čijem je finalu 12 timova koji razvijaju tehnološka rješenja iz različitih područja – od medicine i robotike do sigurnosti i ekologije.

Svi oni u ZICER-u dobivaju cjelovitu podršku koja se sastoji od radionica, predavanja i mentoriranja. Znanja koja se mogu ovdje dobiti primjenjiva su i u pravilu dolaze od stručnjaka iz različitih područja, od prava i financija pa sve do marketinga, koji su imali ili imaju svoje uspješne, ali i manje uspješne, startupove.

- Kroz dijeljenje znanja te niz praktičnih radionica sudionicima omogućujemo ubrzan razvoj te pomoć u validaciji, izlasku na tržište te pristupanju prvim kupcima i ulagačima. Nakon završetka programa oni su opremljeni znanjima o razvoju ideje, razvoju poslovanja, izradi poslovnog plana, financijama te pravnim pitanjima. Naši akceleracijski programi zahtijevaju dosljedan rad i predani angažman, i zahvaljujući tome rezultati ne izostaju. Uz znanje, sudionici naši programa dobivaju i infrastrukturu te promocijsku podršku, povezujemo ih s potencijalnim partnerima, investitorima i našom vibrantnom zajednicom kroz koju se svi međusobno potiču na putu do uspjeha - ističe Šesnić i dodaje da je, naravno, i financijska pomoć bitna, ona je često i najveći motivator za prijavu na njihove programe, no na kraju uvijek se dođe do toga da su stečena znanja, poznanstva i iskustva važnija za uspjeh od same financijske potpore.

ZICER i sam prati promjene na tržištu, te proširuje svoje programe, a nakon što su lani uspješno pokrenuli Global Growth akcelerator koji startupovima pomaže u širenju na strana tržišta, ove su godine pokrenuli Tech Transfer akceleracijski program namijenjen razvojnim timovima i startupovima koji razvijaju visokotehnološko rješenje čiji su projekti potekli iz znanstvenog ili sveučilišnog istraživanja kako bi im pomogli u komercijalizaciji njihovih znanstvenih dostignuća.

Na upit kakvi startupovi najbolje trenutno uspijevaju, Šesnić nije znao odgovoriti samo je rekao da je uvijek najbitnije pronaći nišu u kojoj će se pružiti jedinstven proizvod ili usluga koju će ciljna skupina znati prepoznati kao najbolju i tako steći lojalnost, bila ta niša u području medicine, energije, transporta, turizma itd.

- Najteže je stvarati nove trendove, to zahtjeva velik inicijalni angažman, ali daje i konkurentsku prednost. Zato i praćenje trendova, kontinuirani razvoj i unapređenje proizvoda/usluge u skladu s potrebama s tržišta i težnja izvrsnosti je zajednički nazivnik koji ih sve karakterizira - zaključio je Šesnić.