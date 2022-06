Ulagači na tripu: Zamirisale lude gljive

Čarobne gljive, tj. njihov sastojak psilocibin i kemijske supstancije ketamin, LSD i MDMA, u fokusu su pedesetak tzv. psihodeličnih kompanija kojima se trguje po burzama, a na njihova su se istraživanja i razvoj usredotočili i fokusirani investitori kao što je PayPalov suosnivač Peter Thiel, financijski ‘celebrity‘ Kevin O‘Leary, pa i bivši boksač Mike Tyson. Psihodelija postaje muza na tržištu kapitala

Još tamo u srednjoj školi pročitao sam knjigu nekoga češkog autora kojemu se sada ne mogu sjetiti imena koji je u njoj pisao o mentalnoj ustanovi i jednom njezinu stanovniku s kojim se volio družiti i odlaziti u šetnje. Tijekom jedne takve šetnje pisac i njegov 'mentalni' drug naišli su u šumi na gljive, koje je pisac prepoznao kao psihodelične. Odlučio ih je dati svom štićeniku, nakon čega bi ovaj postao sasvim normalan. Svi bi mentalni problemi nestali i on bi počeo normalno pričati s piscem o dnevnim događajima u mentalnoj instituciji, šaliti se i razglabati o životu. Bio bi sasvim 'dobar' sve dok psihodelici ne bi popustili, nakon čega bi se vratio u svoje prvotno stanje ludosti. U to sam vrijeme zaključio – psihodelici su dobri, a čini se da to u zadnje vrijeme otkrivaju i investitori, ali i tvrtke koje su sve svoje karte bacile u psihodeličnu industriju.

Prije i poslije ludih 60-ih

Drevne kulture koristile su se i još se koriste raznim psihodelicima poput psilocibina, meskalina ili ayahuasce za svoje vjerske obrede, a kultura 60-ih prihvatila ih je kao način promjene svijesti i otpora establišmentu da bi ih zajedno s ostalim drogama Konvencija o psihotropnim tvarima Ujedinjenih naroda zabranila 1971. godine. Od tada je njihova primjena uglavnom ilegalna, osim u rijetkim znanstvenim istraživanjima, kojih je danas, na sreću, sve više.

Da psihodelici mogu liječiti govorio je tih 60-ih godina i jedan od glavnih zagovaratelja psihodeličnih droga Timothy Francis Leary, američki psiholog i pisac koji je i radio na harvardskom projektu 'Psilocybin' od 1960. do 1962., gdje je testirao terapeutske učinke dietilamida lizerginske kiseline (LSD) i psilocibina.

Već je tada Leary vjerovao da LSD pokazuje potencijal za terapeutsku i medicinsku upotrebu. I sam ga je volio konzumirati, pa zašto čovjeku ne vjerovati na riječ. Mnogo je nelegaliziranih godina od tada prošlo, a psihodelici su se i dalje povezivali samo s kontrakulturama poput hipija 60-ih i 70-ih ili rejvera 90-ih godina, koji su, usputno rečeno, voljeli i neke druge droge poput MDMA-a (3,4-metilenedioksi-metamfetamin) ili ketamina. I gle čuda, ta droga i danas pokazuje svoje medicinsko i terapeutsko nježno lice i polako izlazi iz undergrounda.

Nakon što su desetljećima bila zanemarivana i politički potisnuta, sve češća istraživanja i znanstvena otkrića o psihodeličnim liječenjima mnogih stanja, od depresije, PTSP-a, tjeskobe i drugih stvaraju novu industriju na tripu za koju se predviđa da će do 2027. vrijediti više o 10 milijardi dolara, što privlači sve više investitora, ali poteže i neka kulturna i socijalna pitanja.

Psihijatri i tvrtke pozdravljaju psihodelične lijekove poput psilocibina, LSD-a i MDMA-a, zajedno s neopsihodeličnim lijekovima koji mijenjaju um kao što je ketamin, kao sljedeći napredak u liječenju mentalnih bolesti. Studije su pokazale da osobe s teško izlječivim bolestima kao što je veliki depresivni poremećaj koji uključuje depresiju otpornu na liječenje, posttraumatski stresni poremećaj, poremećaj upotrebe supstanci ili egzistencijalni stres na kraju života mogu imati koristi od tih lijekova.

Bez veze s dekriminalizacijom

Slično onom što se dogodilo s industrijom kanabisa prije desetak godina, psihodelicima sada slijedi borba. Naime, događa se i sukob kultura između psihodeličnih aktivista koji su se godinama borili za legalizaciju psihodelika i bogatih bijelaca koji imaju resurse da dominiraju novom industrijom u nastajanju.

Prije dvije godine grad Denver u SAD-u izglasao je dekriminalizaciju psilocibinskih gljiva. Ubrzo su slijedili Oakland i Santa Cruz u Kaliforniji, država Oregon, a zatim Seattle, koji je na popis dodao ayahuascu, ibogain i meskalin koji nije dobiven od pejotla. I dok buka oko tih supstanci najavljuje novu potentnu industriju, oni koji profitiraju ne drže mnogo do kontrakulture i ideala ljudi koji su popularizirali psihodelične supstance.

– Ovo nisu nove 60-e – rekao je bivši izvršni direktor MindMed-a JR Rahn za Forbes dok je njegova tvrtka pokušavala dobiti odobrenje FDA-a, američkog regulatora, za svoje specifične vrste LSD-a za liječenje anksioznosti, nakon čega je dodao da ne želi imati ništa s ljudima koji žele dekriminalizirati psihodelike.

Time je rekao sve. Cilj nije koristiti se psihodelicima kao načinom razumijevanja svijeta oko sebe, već samo za liječenje i u terapeutske svrhe. Reći će mnogi, šteta, ali i ti pomaci su jako dobri nakon desetljeća šutnje.

Jason Ortiz, suosnivač Cannabis Business Associationa, boji se da će, ako psihodelici padnu isključivo u ruke velikih farmaceutskih i drugih kompanija, slijediti isti put kao legalna industrija kanabisa, a to je da će bogati postati još bogatiji, dok će manjine i psihodelični pioniri ostati izostavljeni iz trip-jednadžbe.

Socijalna pravda

Ortiz smatra da psihodelike treba u potpunosti dekriminalizirati i dopustiti pojedincima da sami odluče hoće li ih i kako uzimati, što je naravno prijetnja industriji koja želi drevne psihodelike dobro unovčiti.

Glavni izvršni direktor tvrtke Enveric Biosciences na Floridi Joseph Tucker tvrdi da će farmaceutski psihodelici pružiti korisnicima više samopouzdanja, bolje iskustvo i manje nuspojava nego prirodni pandani. Inače, tvrtka Enveric stvara psihodeličke molekule i sintetičke kanabinoide za liječenje poremećaja mentalnog zdravlja, a trenutačno traži odobrenje FDA-a za svoje proizvode. Zanimljivo je kako se guraju sintetički pripravci pored prirode, ali jasno je i zašto, priroda se ne može naplatiti.

Da bi malo popravio sliku ulagača u psihodelike pobrinuo se voditelj Irwin Naturalsa sa sjedištem u Los Angelesu Klee Irwin. Kao javna tvrtka i dobavljač zdravstvenih dodataka za velika imena iz SAD-a kao što su Costco, Walgreens, CVS i Walmart, Irwin Naturals zasigurno ima iskustvo u komercijalizaciji i legitimizaciji psihodelika.

Irwin je 2018. morao uvjeriti svoje konzervativnije investitore da su CBD proizvodi dobiveni od kanabisa pametan i ne previše rizičan pothvat, što se pokazalo kao pravi potez pa je Irwin Naturals postao jedan od najvećih veletrgovaca CBD-a u zemlji. Irwin se razlikuje od onih koji su motivirani isključivo profitom svojom namjerom da zadrži niske cijene i time učini proizvode dostupne svim prihodovnim skupinama. Na taj način smatra da se nužni ciljevi socijalne pravde mogu postići i kod velikih tvrtki.

Za psihodelike kao što su psilocibin i ayahuasca, koji nisu odobreni u Americi, Irwin otvara odmarališta u obližnjim zemljama kao što su Kostarika i Jamajka, pripremajući svoju tvrtku za, prema njemu, neizbježne promjene zakona o drogama u SAD-u. Ortiz iz Minority Cannabis Business Associationa kaže da, u cjelini, velika ulaganja u psihodeličnu industriju nisu sama po sebi loša stvar sve dok svi ljudi imaju pristup i priliku da i sami uđu u industriju. Važno je da nije u isključivom vlasništvu, zaključuje Ortiz.

Velika potreba

Bez obzira na to kako će se razvijati situacija s ulagačima, definitivno postoji medicinska potreba za mnoge psihičke bolesti. Ljudi s mentalnim bolestima trebaju nešto drugačije, nešto što će imati utjecaja na kratki rok, a prema poslovnoj informacijskoj platformi CrunchBase već je više od 80 tvrtki posvećeno razvoju ili davanju psihodeličnih spojeva.

Fred Barrett, kognitivni neuroznanstvenik u Johns Hopkins Centru za istraživanje psihodelika i svijesti i koautor nekoliko studija, kaže da su rezultati liječenja psihodelicima razbili modele za tipične terapije lijekovima za te probleme. – Pacijenti mogu vidjeti trajne učinke nakon samo jednog ili dva psihodelična tretmana, koji se daju u kontroliranim uvjetima u kombinaciji s intenzivnom psihoterapijom – ističe Barrett.

Rezultati su prilično drugačiji od onoga što postižu trenutačni farmaceutski tretmani. Za liječenje bolesti poput velikoga depresivnog poremećaja liječnici obično propisuju lijek kao što je Prozac, selektivni inhibitor ponovne pohrane serotonina (SSRI). Problem je što prođe i do šest tjedana da bi se utvrdilo djeluje li lijek uopće, a ako ne djeluje, osoba mora smanjiti dozu lijeka i isprobati drugi SSRI.

Postoji mnogo ljudi koji ne bi bili ovdje da nije bilo SSRI-ja, kaže Barrett i dodaje da ih je još i više koji uzimaju SSRI, ali koji još pate, ne samo što ne vide potpuni odgovor na liječenje nego i zbog povećanog debljanja, nedostatka libida i problema sa spavanjem.

– Ako psihodelici brzo daju trajne rezultate kod ljudi bez tih nuspojava to stvarno mijenja cijeli model o tome kako pristupamo i liječimo psihijatrijske poremećaje – navodi Barrett i oprezno zaključuje da psihodelici nisu neki čudotvorni lijek, ali da su na dobrom putu.

Para vrti di burgija neće

Tijekom proteklih nekoliko godina startupovi usredotočeni na pretvaranje psihodeličnih spojeva u odobrene lijekove prikupili su stotine milijuna dolara od privatnih investitora, a deseci su izašli i na burzu. Investitori rizičnoga kapitala bili su u središtu buma psihodelika, a početkom 2020. psihodelični startupovi izazvali su psihodeličnu renesansu.

Ubrzo su se počeli pojavljivati ulagači fokusirani isključivo na psihodelike, a prema Insiderovoj listi ti su ulagači u samo dvije godine iskeširali oko 140 milijuna dolara u psihodelične startupove. Primjerice, Peter Thiel, suosnivač PayPala, podržao je startup Atai Life Sciences, čija je vrijednost procijenjena na 2,3 milijarde američkih dolara. Boksački prvak Mike Tyson stavio je svoj novac iza Wesana Healtha, koji je u prosincu imao tržišnu kapitalizaciju višu od 40 milijuna dolara, a poznati investitor Kevin O'Leary također govori o psihodelicima, rekavši da njihov potencijal daleko premašuje potencijal kanabisa.