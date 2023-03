Umjetna inteligencija posao obavlja brže i bez greške, no nije tu da bi zamijenila ljude

AIaaS rješenja se često koriste za označavanje podataka i njihovu organizaciju

Ovo je savršeno područje za ulazak ‘malih‘ igrača

Kreativnost pri rješavanju problema i dalje ostaje najjači čovjekov adut

Najam softvera i hardvera već je duži niz godina uobičajen na tehnološkoj sceni, a u nadolazećim godinama sve će se više udomaćiti i ‘AI as a service‘ (AIaaS), odnosno najam umjetne inteligencije od ‘treće strane‘.

AIaaS omogućuje pojedincima i tvrtkama da eksperimentiraju s umjetnom inteligencijom u različite svrhe bez nekih velikih početnih ulaganja i uz što manji rizik, odnosno uz jednokratno plaćanje po korištenju ili pretplatu. Umjetna inteligencija dostupnija je nego ikada do sada, a upravo ona pomaže brojnim tvrtkama s korisničkom službom, analizom podataka i automatizacijom proizvodnje.

Važno je svakako naglasiti i da pojedina AIaaS rješenja ne zahtijevaju nikakve vještine kodiranja, no sve ovisi o razini složenosti implementacije koja uvelike varira. Također, rješenja u većini slučajeva do krajnjih korisnika dolaze potpuno spremna za korištenje bez formalne obuke.

Najčešće vrste AIaaS rješenja

Umjetna inteligencija sigurno je trenutni ‘must have‘ na tržištu, no prvo je potrebno utvrditi što je to pojedinoj tvrtki potrebno i za što se to sve može koristiti umjetna inteligencija.

Najčešći oblik umjetne inteligencije trenutno su botovi, a njihova najpopularnija vrsta zasigurno su chatbotovi o kojima se danas ne prestaje pričati. Chatbotovi koriste algoritme za obradu jezika kako bi imitirali prirodni razgovor, a često se koriste za pružanje korisničke usluge pa daju relevantne odgovore na pitanja koja se najčešće ponavljaju.

Budući da odgovaraju 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, štede vrijeme i resurse, omogućujući zaposlenicima da svoje vrijeme usmjere na složenije zadatke. U skladu s time, jedna od najbrže rastućih europskih tvrtki za slanje paketa, InPost, nedavno je izvijestila da automatiziraju čak 92 posto razgovora s korisnicima koje obrađuju svake godine putem chatbota.

Dosta često rješenje je i Application Programming Interface, odnosno API. Riječ je o softverskom ‘posredniku‘ koji omogućuje da dvije aplikacije ‘komuniciraju‘ jedna s drugom. Primjer je recimo internetska stranica za rezervaciju letova koja izvlači sve informacije iz zbirke baza podataka određenih avioprijevoznika kako bi krajnjim kupcima predstavila sve ponude na jednom mjestu.

Sve se češće koristi i strojno učenje, odnosno Machine Learning (ML) i to za analizu i pronalaženje obrazaca unutar određenih podataka. Odličan je to alat za znanstvena i stručna istraživanja, a ova metoda analize podataka uglavnom se izvodi uz malo ili bez ljudske intervencije.

Pojedina AIaaS rješenja se koriste za označavanje podataka kako bi oni mogli biti učinkovito organizirani. Od osiguravanja kvalitete podataka do njihovog kategoriziranja prema veličini, nema onoga što umjetna inteligencija ne može kada su u pitanju podaci. Ista stvar je i sa klasifikacijom podataka, odnosno označavanjem podataka pod jednom ili više kategorija.

Iako se čini da će umjetna inteligencija u potpunosti zamijeniti čovjeka, oni koji se njome bave tako pak ne misle.

‒ Kao Data&AI firma, najviše umjetne inteligencije razvijamo za druge kompanije. Inteligentna automatizacija tu je da pomogne ljudima, olakšavanjem svakodnevnog života. Jednom kad čovjek vidi sve prednosti koje dobiva korištenjem AI-ja uklapanje u poslovanje ide glatko. Bitno nam je spomenuti da ni u jednoj od primjena AI-ja nismo u potpunosti izbacili čovjeka. Čovjek je i dalje prijeko potreban u gotovo svim poslovnim procesima ‒ objasnila je Martina Horvat, Growth Manager tvrtke bonsai.tech.

AI rješenja ove se hrvatske tvrtke koriste u različitim segmentima poslovanja, od preporuka za kupnju dodatnih proizvoda i analize fotografija automobila koji su na prodaju do povezivanja zastarjelih sustava u bankama.

‒ Uvjerili smo se da strukturirane i jasno definirane procese AI odrađuje brže od čovjeka i bez grešaka uzrokovanih umorom, te je puno uspješnija od nas u analizi velike količine podataka ‒ zaključila je Horvat.

Najbolji AIaaS dobavljači

Zbog svog velikog potencijala, globalne tehnološke tvrtke poput Googlea, Microsofta i Amazona često javno govore o integraciji umjetne inteligencije u vlastite proizvode, no oni se baš i ne mogu opisati kao AIaaS jer su njihovi proizvodi često složeni, skupi i neprenosivi te zahtijevaju značajnu količinu tehničkog znanja za postavljanje. S obzirom da se to protivi definiciji AIaaS usluga, ovo je savršeno područje za ulazak ‘malih‘ igrača koji sužavaju svoju ponudu te se fokusiraju na samo jedan segment AI tehnologije.

Prvi primjer takve tvrtke je njemačka Levity. Rješenje koje nudi Levity u biti je ono što bi AIaaS trebao biti – jednostavan za korisnike. Iako će neka osnovna znanja o umjetnoj inteligenciji biti korisna, Levity ne zahtijeva da budete stručnjak na tom području. Zapravo, cilj alata je ‘pružiti intuitivno i vođeno iskustvo u svim aspektima, uključujući ono što trebate znati o umjetnoj inteligenciji‘. Rješenje je to koje bi trebalo biti prilagodljivo svakom uredu, a omogućava klasifikaciju dokumenata.

Prepoznatljiv je i Odus, chatbot koji omogućuje automatizaciju poziva i poruka te nudi složene scenarije, a ‘poigrava‘ se i s različitim entitetima. Riječ je o američkoj tvrtki koja na tržištu postoji od 2018. godine.

Globalno je prepoznata i tvrtka Viz.ai koja se specijalizirala za primjenu umjetne inteligencije u zdravstvu. Iako je Viz.ai alat u početku bio usko specijaliziran za pacijente s moždanim udarom, s pojavom pandemije je uveden i modul koji pomaže u kontroli priljeva pacijenata u institucije. Veliki posao ovaj alat obavlja kod upravljanja, a osim što smanjuje vrijeme između dijagnoze i liječenja, tijekom pandemije je i stvarao sigurnije okruženje za djelatnike.

Iskustva iz prakse

Neovisno o tome žele li tvrtke njima ‘najkompatibilnije‘ alate integrirati u svoje poslovanje ili ne, činjenica je da će se to na kraju morati dogoditi, a kako je to kada integracija umjetne inteligencije u kompaniju nije opcionalan nego nužan i svrhovit korak objasnili su iz tvrtke Martian & Machine

‒ Kao Venture Studio, bavimo se izgradnjom startupova od nule što nas često stavlja u položaj u kojemu testiramo mnogo ideja kako bi identificirali one sa najviše potencijala. Pri tome se AI alati izvrsno uklapaju jer nam omogućuju da brže dođemo do rezultata na različitim razinama, počevši od same konceptualizacije i raspisa ideje, pa sve do realizacije proizvoda na razini istraživanja, dizajna i na koncu razvoja ‒ rekao je Marko Bosiljkov, suosnivač tvrtke.

Odjeli tvrtke Martian & Machine za sebe odlučuju koje alate žele uključiti u svoje poslovanje i na koji način, a zajednički nazivnik uvijek im je, tvrdi Bosiljkov, brzina, efikasnost i pojednostavljen put do rezultata. Svi djelatnici ove tvrtke na raspolaganju imaju plaćen Chat GPT Pro te, ovisno o tome kojem odjelu pripadaju, na raspolaganju su im i drugi alati umjetne inteligencije.

‒ Primjeri korištenja AIa unutar našeg tima su razni. Primjerice, na razini dizajna, Midjourney i razni drugi AI alati se pokazuju izvrsnim pri kreiranju vizualnog sadržaja specifičnih zahtijeva. Često nam skrate put do rješenja jer smo u stanju generirati ga prema našim željama ‒ objasnio je Bosiljkov dodajući da ga na razini razvoja koriste pri učenju novih programskih jezika, a pokazao se dobar i u pisanju SQL query-a.

‒ Pored razine učenja, koristimo ga i u ‘debugiranju‘ s obzirom vrlo dobro zna odgonetnuti pogreške u kodu i ukazati na njih ‒ rekao je suosnivač tvrtke.

Bosiljkov je naglasio da je njihov glavni cilj učiniti umjetnu inteligenciji svakodnevnim saveznikom te istražiti njene granice, a poručio je i da je s ovakvim alatima potrebno što više eksperimentirati jer samo je tako moguće pronaći nove putove za rješavanje postavljenih problema. Pri svemu tome, navodi Bosiljkov, treba imati jednu važnu premisu na umu, a to je da AI alati nisu tu da zamjene ljude već da im olakšaju određene procese jer kreativnost pri rješavanju problema i dalje ostaje najjači čovjekov adut, dok ga uporaba umjetne inteligencije pri tome samo podržava.