Umjetnoj inteligenciji Netflix spreman platiti više nego ijednom čovjeku

Dok glumci i pisci u Hollywoodu štrajkaju oko pravedne naknade i zaštite od uplitanja umjetne inteligencije, Netflix je objavio popis poslova umjetne inteligencije, konkretno poziciju za voditelja proizvoda strojnog učenja u vrijednosti između 300 i 900 tisuća dolara godišnje, piše ugledni britanski list The Guadrian. Prema podacima Udruge filmskih glumaca (Sag-Aftra), 87 posto glumaca u Udruzi zarađuje manje od 26 tisuća dolara godišnje.

Ova pozicija, o kojoj je prvi izvijestio Intercept, odnosi se na povećanje utjecaja platforme za strojno učenje, koju Netflix predstavlja temeljem za sve inovacije. Iako u opisu posla stoje nejasne kvalifikacije vezane uz strojno učenje, aludira se na dalekosežnije ciljeve tvrtke za AI u svim područjima poslovanja. Zasebna rubrika ‘strojno učenje‘ na Netflixovoj web stranici kaže da će tvrtka koristiti AI za oblikovanje kataloga filmova i TV emisija učenjem karakteristika koje čine sadržaj uspješnim i za optimiziranje proizvodnje originalnih filmova i TV emisija.

Ovo nije jedina nova AI pozicija koju traži Netflix. The Intercept je izvijestio da tvrtka također nastoji zaposliti tehničkog direktora za generativni AI u svom gaming studiju, za do 650 tisuća dolara godišnje. Generativna umjetna inteligencija može proizvesti tekst, slike i video iz ulaznih podataka, koji se mogu koristiti za stvaranje originalnog sadržaja ili u reklamne svrhe, objašnjava The Guardian, dodajući kako su Netflixovi planovi s umjetnom inteligencijom već urodili plodom. Ranije ovog mjeseca Netflix je premijerno predstavio novu španjolsku seriju za reality spojeve, Deep Fake Love, u kojoj se skeniranja lica i tijela natjecatelja koriste za stvaranje ‘deepfake‘ simulacija njih samih, a Odjel za igre koristio je umjetnu inteligenciju za stvaranje narativa i dijaloga.

Disney je također ‘izbacio‘ nekoliko pozicija povezanih sa strojnim učenjem, iako nije naveo raspon plaća. Tijekom nedavnog razgovora o zaradi, izvršni direktor Bob Iger, koji je zahtjeve glumaca i pisaca za većom naknadom nazvao nerealnima, nagovijestio je moguće probleme s kojima bi se tvrtka mogla suočiti pri integraciji umjetne inteligencije u svoj poslovni model.

Korištenje umjetne inteligencije u filmskoj i televizijskoj produkciji – bilo za pisanje scenarija ili generiranje sličnosti glumaca, bila je glavna točka spora u pregovorima između Saveza filmskih i televizijskih producenata (AMPTP), Saga i Udruženja američkih pisaca (WGA).

Scenaristi štrajkaju od svibnja, a glumci su im se pridružili ranije ovog mjeseca. Guardian piše kako bi prvi zajednički štrajk od 1960. godine mogao dovesti do potpunog zaustavljanja svih aktivnosti u Hollywoodu.