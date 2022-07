Unatoč lošim predviđanjima, Microsoft i Googleova krovna kompanija Alphabet bilježe značajan porast

Protekli period očito je bio uspješan za dva tehnološka diva Alphabet i Microsoft koji su, unatoč sveopćoj lošoj klimi te usporavanju rasta svjetskog gospodarstva, zabilježili rast prihoda i to najviše zahvaljujući svojem poslovanju u oblaku.

Alphabet, inače krovna tvrtka poznatijeg Googlea, u proteklom je tromjesečju sa 69,69 milijardi dolara prihoda ostvarila rast od 13 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je dobit tvrtke iznosila 16 milijardi dolara. Microsoft se danas također pohvalio rastom od 12,4 posto u prethodnom kvartalu, odnosno prihodom od 51,87 milijardi dolara i dobiti od 16,74 milijarde dolara. Zahvaljujući ovim rezultatima i dionice ovih tvrtki su porasle.

Inače, veliki broj tehnoloških tvrtki usporava ili prestaje zapošljavati, a ne ide im na ruku ni što su analitičari ublažili procjene potrošnje na oglase jer inflacija sve više tjera tvrtke na ograničavanje ulaganja u marketing.

Također, brojnim američkim tvrtkama šteti snažan dolar u inozemnom poslovanju. Tako se i Microsoft suočava s pritiskom jačeg dolara budući da oko polovine svojih prihoda ostvaruje izvan SAD-a.

Zbog svega toga su investitori tjednima iščekivali ove rezultate, a njihova zabrinutost se također pojačala nakon što su tvrtke Snap i Twitter objavile razočaravajuće brojke, prenosi Hina.

Poslovanje u oblaku kao spas

Inače, Googleovo poslovanje oglašavanja činilo je 81 posto Alphabetovog tromjesečnog prihoda, s prodajom od 56,29 milijardi dolara. No, rezultati za sam Google nisu tako dobri jer im je dobit pala 15,6 posto i to nakon pada od 8,3 posto u prvom kvartalu, prenosi Market Watch. To je prvi puta nakon 2015. da je Google zabilježio pad zarade u dva uzastopna kvartala.

Svejedno, Google trenutan rezultat najviše može zahvaliti rastu poslovanja u oblaku (cloudu) koje im je poraslo za 37 posto.

– Manja zarada Googlea u ovom tromjesečju dokazuje da nije imun na izazove s kojima se suočava industrija digitalnog oglašavanja u cjelini. Googleovo pretraživanje i poslovanje u oblaku poboljšalo je ukupan rezultat, no teško je nadmašiti njegovu prošlogodišnju zaradu – objasnila je Evelyn Mitchell, analitičarka Insider Intelligencea, prenosi Market Watch.

Slično je i u pitanju Microsofta koji također rastao podržan potražnjom za uslugama u oblaku. Tvrtka je zabilježila najbolje tromjesečje, s rastom od 40 posto, za svoje poslovanje u oblaku s rekordnim rezervacijama za svoju uslugu u oblaku pod nazivom Azure.

Tako izgleda da Microsoft, baš kao Google, i dalje imaju koristi od prelaska na hibridne modele rada koje je potaknula pandemija jer, unatoč padu gospodarskih trendova, prognoze pokazuju da tvrtke nastavljaju više poslova i rada obavljati online.