Upute za stvaranje chatbota: Evo kako napraviti vlastitog pametnjakovića

Postupak zvuči jednostavno: na lijevoj strani zaslona klikne se na pravu oznaku, onda u desnom kutu na ‘stvori‘ i dobije se svoj GPT ili vlastiti AI asistent. S pomoću njega neki su kreatori svoj radni dan, navodno, već skratili za dva sata. Zašto ne biste i vi?

Je li vam dosta umjetne inteligencije? Nekima vjerojatno jest, drugima pak i nije. I u novinarskim krugovima na dnevnim redakcijskim kolegijima nema dana da netko ne spomene tu umjetnu inteligenciju koja, evo, samo što nam još ne kuha i ručak. A teme su razne: hoće li zamijeniti, hoće li pomoći, hoće li nas uništiti... Svakoga dana nova AI tema. A kako i ne bi bilo tako kad svakodnevno na svjetlo dana dođe neki novi ChatGPT koji obećava brda i doline. Nedavno je predstavljen kineski DeepSeek, koji je izazvao potrese na AI sceni obećavši da će biti bolji od Open AI-jeva ChatGPT-ja.

I dok se raspravljalo o kineskoj inačici i testiralo je (koja je zaista iznimno dobra), pojavila se vijest o europskom iliti francuskom, najtočnije Mistralovu, GPT-ju, nazvanom, naravno, Le Chat – domišljato nema što. Doduše, upotrebljavali smo ga mnogo prije nego što je francuski predsjednik Emmanuel Macron na nedavnom pariškom okupljanju nazvanom ‘Artificial Intelligence (AI) Action Summit‘ pompozno predložio svima koji se koriste ChatGPT-jem da preuzmu Le Chat, jer i njemu upravo on pomaže svaki dan.

Prema vlastitim potrebama

Svakoga dana rodi se barem jedan AI asistent, ali za sada, koliko je poznato, samo OpenAI-jev ChatGPT nudi mogućnosti da svatko po svojim željama i preferencijama napravi, vrlo jednostavno, vlastiti GPT; svoga suputnika koji će mu rješavati razne probleme, ovisno o tome za što se osposobi.

U današnjem digitalnom dobu prilagodba umjetne inteligencije specifičnim potrebama postala je moguća zahvaljujući OpenAI-jevoj tehnologiji prilagođenih GPT-jeva. A GPT (engl. generative pre-trained transformer) napredni je model umjetne inteligencije koji upotrebljava duboko učenje za generiranje tekstualnih odgovora na temelju ulaznih podataka. GPT modeli unaprijed su istrenirani na velikim količinama podataka i mogu obavljati razne zadatke, od pisanja članaka do kodiranja i analize podataka. Prilagođeni GPT-jevi verzije su ChatGPT-ja koje korisnici mogu sami kreirati i podešavati prema vlastitim potrebama. Umjesto općeg modela koji odgovara na sve vrste upita korisnik može stvoriti specijaliziranog AI asistenta koji se fokusira na određenu nišu, poput pravnih savjeta, financijske analize ili planiranja putovanja.

Što će vam to?

U svijetu u kojem umjetna inteligencija sve više postaje sastavni dio poslovanja prilagođeni modeli GPT-ja nude niz prednosti za tvrtke, ali i pojedince koji žele optimirati radne procese, poboljšati komunikaciju i unaprijediti učinkovitost. Pa umjesto da upotrebljavate te generičke (čitaj besplatne) AI sustave koji su dizajnirani za običan puk i širu publiku, pravi AI majstor ili entuzijast neće propustiti priliku da izradi vlastit GPT koji će mu omogućiti personalizaciju prema specifičnim potrebama i ciljevima.

Jedna od ključnih prednosti prilagođenoga GPT-ja jest mogućnost fine prilagodbe načina na koji komunicira i pruža informacije. Svaka tvrtka ima svoj stil izražavanja, termine koji se upotrebljavaju u industriji i specifične zahtjeve kad su u pitanju ton i forma odgovora. Vlastiti GPT može biti obučen da se koristi terminologijom koja odgovara vašem poslovanju, prepoznaje specifične probleme s kojima se vaši klijenti suočavaju i pruža odgovore koji su relevantni i kontekstualno točni. Osim toga, prilagođeni modeli umjetne inteligencije omogućuju stvaranje više specijaliziranih verzija koje mogu služiti različitim svrhama. Primjerice, tvrtke mogu razviti internog AI asistenta koji pomaže zaposlenicima u pronalaženju informacija, organizaciji zadataka ili analizi podataka. Istodobno je moguće kreirati i verziju namijenjenu klijentima koja može pružiti potporu, odgovarati na česta pitanja ili čak obavljati jednostavne prodajne interakcije.

Ušteda vremena i resursa

Tu je i jedna od važnijih stavki u današnjem svijetu, a to je ušteda vremena i resursa. Recimo, umjesto da zaposlenici svakodnevno pretražuju baze podataka, unose jednake upite ili ponavljaju jednake procese, GPT može automatski pružiti relevantne odgovore. Tako se smanjuje opterećenje zaposlenika i povećava njihova produktivnost, pa ostaje više vremena za, kako ono kažu, kreativnost, i to onu ljudsku. Primjena takvih, prilagođenih GPT-jeva posebno dolazi do izražaja u industrijama koje se oslanjaju na obradu velikih količina podataka. Financijski sektor, zdravstvena industrija, marketing, pravo i tehnologija samo su neki od primjera u kojima umjetna inteligencija može ubrzati analize, osigurati dosljednost u izvještavanju i minimizirati ljudske pogreške. Također, GPT može biti integriran s drugim alatima i sustavima, što dodatno povećava njegovu upotrebljivost – bilo u pristupu internetu, obradi složenih podataka bilo automatizaciji komunikacijskih procesa.

A tu je i dijeljenje s drugim korisnicima, pa takav stroj može biti koristan i za interno poslovanje, bolju suradnju među timovima ili partnerima. U svakom slučaju, može itekako povećati korisnost i smanjiti troškove. A tko to danas ne voli?!

Samo s pretplatom

Ako ste jedan od onih koji vole uštedjeti vrijeme i po mogućnosti novac, izrada vlastitoga GPT-ja prvi je korak, koji je relativno jednostavan. Postupak se može obaviti u samo nekoliko koraka, a nudi mnogo prednosti – od personalizacije odgovora do integracije s vanjskim alatima.

Prvi je korak ‘nema džabe ni u stare babe‘, pa se, prije svega, morate prijaviti na OpenAI sustav te platiti dvadeset dolara plus PDV kako biste otvorili vlastiti pretplatnički račun i mogli pristupiti opciji Explore GPTs koja omogućava pregled i izradu prilagođenih modela. Klikom na Create otvara se sučelje za izradu vlastitog AI asistenta. Nakon otvaranja GPT Builder, korisniku se prikazuje radno okružje podijeljeno na dva dijela. Prvi dio, Create Panel, služi za unos osnovnih informacija i podešavanje ponašanja modela, a drugi, Preview Panel, omogućuje testiranje odgovora u stvarnom vremenu. Tu je ključno definirati glavnu svrhu GPT-ja. Na primjer, tvrtka može kreirati AI asistenta koji pomaže u planiranju poslovnih putovanja dajući preporuke za smještaj, prijevoz i organizaciju sastanaka. Nakon unosa osnovnih informacija sustav automatski generira prijedloge za ime, profilnu sliku i početne upite, koje je moguće prihvatiti ili prilagoditi.

I bi Mile

U ovom slučaju napravili smo, tj. pisac ovih redaka pokušao je napravit, GPT koji bi radio kao istraživački novinar fokusiran na podatke i poslovne analize. Novinar istraživač nazvan je Mile (svaka je sličnost sa stvarnim osobama slučajna). Nakon definiranja osnovnih parametara korisnik može prijeći na napredne postavke u opciji Configure. Ondje se namješta niz elemenata, uključujući naziv i opis modela, ton komunikacije i način na koji GPT odgovara na upite, a u opis ili upute o Mili napisano je sljedeće: ‘Ovaj GPT istraživački je novinar specijaliziran za pisanje tekstova s naglaskom na analizu brojeva i poslovnih podataka. Fokusira se na prikupljanje relevantnih informacija, njihovu preciznu obradu i jasno predstavljanje čitateljima. Pri izvještavanju koristi se provjerenim izvorima i analitičkim pristupom kako bi pružio točne i korisne informacije. Može pomoći u istraživanju tržišta, analiziranju financijskih izvještaja, uspoređivanju ekonomskih pokazatelja i sastavljanju profesionalnih novinarskih članaka. Njegov je stil pisanja objektivan, precizan i informativan, a posebno vodi računa o jasnom tumačenju složenih podataka za različite ciljne grupe.‘ Uz navedeno korisnik može učitati vlastite i dokumente, poput internih vodiča ili pravilnika da bi GPT mogao upotrijebiti specifične podatke relevantne za poslovanje, ali mi to u ovom slučaju nismo napravili.

Tu su i dodatne opcije koje omogućuju uključivanje naprednih funkcionalnosti, poput pristupa internetu za pretragu informacija, generiranja slika s pomoću modela DALLE-3 ili izvođenja koda za analizu podataka. Za tvrtke koje žele integrirati GPT s postojećim sustavima dostupna je i mogućnost povezivanja s vanjskim aplikacijama putem API-ja. Ta opcija posebno je korisna u sektoru korisničke podrške u kojem AI može automatski odgovarati na upite kupaca i smanjiti opterećenje zaposlenika.

Bez problema

Nakon što je model prilagođen prema željama korisnika, slijedi završni korak – spremanje i dijeljenje. OpenAI nudi tri opcije pristupa: privatni model dostupan samo vlasniku, dijeljenje putem poveznice s odabranim osobama ili javna verzija dostupna putem GPT Storea. Poslije je moguće uređivati GPT i prilagođavati ga novim zahtjevima ili, u slučaju potrebe, trajno ga izbrisati.

Kreiranje vlastitoga GPT modela zaista se obavi u nekoliko koraka i, što je najvažnije, nema potrebe za programiranjem pa vaša znanja po tome mogu biti ravna nuli. Bitno je samo točno znati što želite od svoga osobnog AI pomoćnika, a sve ostalo je zapravo vrlo lako. Izrada vlastitog GPT-ja također otvara široke mogućnosti za optimizaciju poslovanja bez obzira na to o kojoj je industriji riječ. Budući da su izrada i prilagodba jednostavne, isplati se razmisliti o kreiranju vlastitoga GPT-ja kako bi se iskoristile sve prednosti koje nudi umjetna inteligencija.