Uskoro na snagu stupa novi EU zakon o kibernetičkoj sigurnosti automobila: Neki automobili nestaju s ceste

Europska unija je još 2019. godine krenula s uredbama o sigurnosti na cestama te je donijela Uredbu o općoj sigurnosti vozila koja je tada predstavljala niz obveznih naprednih sustava za pomoć vozaču radi povećanja sigurnosti na cestama a uspostavljen je i pravni okvir za odobravanje automatiziranih i potpuno autonomnih vozila u EU.

Sada, točnije, od 7. srpnja ove godine stižu i novi propisi o kibernetičkoj sigurnosti automobila zbog straha od špijuniranja i prikupljanja informacija od trećih strana. Upravo svi ti napredni sustavi, brojne elektroničke komponente, kamere i senzori sada su postali glavni problem jer svi ti sustavi omogućuju praćenje, špijuniranje i slanje podataka tvrtkama ili nekim trećim stranama s lošim namjerama. Naime, elektronička opremljenost automobila ne služi samo udobnosti vozača i njihovoj sigurnosti u prometu već istovremeno omogućuje da se automobile i njihove korisnike sve bolje može i pratiti.

R155 i R156

To su prepoznali Ujedinjeni narodi i Europska unija te su donesene nove regulacije R155 i R156 koja se tiču kibernetičke sigurnosti automobila i aktualizacije softvera. Također, ta pravila postavljaju oštrije zahtjeve proizvođačima automobila i njihovim kooperantima što će utjecati na proizvođače automobila pa su neki od njih već objavili kako se određeni modeli neće prodavati na tržištu Unije.

Naime regulacija R155 predstavlja međunarodni standard koji se odnosi na kibernetičku sigurnost i sustav upravljanja kibernetičkom sigurnošću u vozilima. Ova regulativa razvijena je pod okriljem Ujedinjenih naroda kako bi se osigurala sigurnost povezanih i autonomnih vozila.

Regulacija se primjenjuje na vozila s elektroničkim sustavima za kontrolu, dijagnostiku ili komunikaciju i na sustave informacija i komunikacija (CS/DS/CSM sustavi) koji su integrirani u takva vozila. Također, regulacija postavlja zahtjeve za kibernetičku sigurnost vozila kako bi se osiguralo da su zaštićena od cyber prijetnji. To uključuje zaštitu od neovlaštenog pristupa, zaštitu podataka i identifikaciju sigurnosnih rizika.

Uz navedeno, kroz novu regulaciju se zahtjeva da proizvođači implementiraju sustav upravljanja kibernetičkom sigurnošću (CSMS) koji će im omogućiti identifikaciju, analizu i upravljanje sigurnosnim rizicima tijekom životnog ciklusa vozila. I za kraj, sva vozila koja su usklađena s regulacijom moraju biti certificirana kako bi dokazalo da ispunjavaju propisane zahtjeve za kibernetičku sigurnost i sustav upravljanja kibernetičkom sigurnošću.

Druga, regulacija R156 se odnosi na sigurnost baterija u električnim vozilima te postavlja standarde i zahtjeve za baterije koje se koriste u električnim vozilima kako bi se osigurala njihova sigurnost tijekom uporabe, skladištenja i transporta.

Nacionalna sigurnost

Kako se sve češće čuje iz EU, pitanje cyber sigurnosti automobila je i pitanje nacionalne sigurnosti jer se radi o osjetljivim podacima koji mogu prikupljati ili se već prikupljaju. Kako je rekao njemački gospodarski stručnjak Moritz Schularick, ‘električni automobili s brojnim kamerama i senzorima su sa stajališta tajnih službi špijunski strojevi na četiri kotača‘.

Schularick je još prošle godine upozoravao kako ‘automobili koji se kreću po Berlinu snimaju sve što se događa oko njih i prosljeđuj podatke svojim poduzećima i matičnim koncernima u Kini‘. Očito je da je Schularick mislio na poplavu kineskih jeftinijih električnih modela koji polako ali sigurno osvajaju tržišta Unije, pa se već potežu pitanja carina kako bi se stalo na kraj jeftinom kineskom uvozu.

To što Schularick govori potvrđuje i nova studija nazvana ‘Automotive Cyber Security‘ koju su izradili Center of Automotive Management (CAM) i Cisco Systems u ožujku 2024. godine koja zaključuje kako ‘sve jačim umrežavanjem i digitalizacijom automobila, proizvodnje i logistike raste i rizik kibernetičkih napada na autoindustriju‘.

- Stanje kibernetičke opasnosti za automobilsku industriju je u stalnom porastu. Širenjem vozila definiranih softwareom, elektromobilnošću, autonomnom vožnjom i umrežavanjem još više se povećavaju i kibernetički rizici - zaključuje voditelj studije Stefan Bratzel, direktor CAM-a.

Studija na konkretnim primjerima pokazuje kako je industrija već sad ugrožena. Tako je Toyota prije dvije godine morala obustaviti proizvodnju jer je jedan dobavljač ‘vjerojatno bio cilj kibernetičkog napada‘. U ljeto 2022. proizvođač automobilskih guma Continental je također pretrpio kibernetički napad kada su hakeri ukrali podatke iz sustava. U ožujku 2023. napadnut je i proizvođač automobila Tesla. Hakeri su upali u jedno vozilo i mogli su obavljati razne funkcije. Mogli su trubiti, otvoriti prtljažnik, uključiti kratka svjetla i manipulirati sustavom za infotainment.

Nova pravila manje modela

Zbog novih pravila će proizvođači prestati proizvoditi neke modele. Kod Volkswagena su to model Up i transporter T6.1, a kod Porschea su to modeli Macan, Boxster i Cayman, koji će ubuduće s motorima s unutarnjim izgaranjem ići samo u izvoz, kako je javila njemačka novinska agencija dpa. I Audi, Renault i Smart najavljuju da starije modele neće više proizvoditi. Član uprave i šef odjela osobnih automobila u Volkswagenu Thomas Schäfer obrazložio je to u izjavio za dpa prevelikim trudom koji bi bio potreban za ispunjavanje svih silnih novih pravila.

- Morali bismo integrirati potpuno novu arhitekturu elektronike. To bi jednostavno bilo preskupo – rekao je Schäfer.

To je potvrdila i Wiebke Fastenrath, glasnogovornica Volkswagenovog odjela gospodarskih vozila u razgovoru za DW.

- Da bismo proveli zakonske propise za arhitekturu elektronike modela T6.1 potrebne bi nam bile jako velike investicije u platformu kojoj istječe rok. Zbog kratkog preostalog roka predviđenog za proizvodnju toga modela te investicije nisu odobrene, tim više što je već na tržištu modernizirani model – rekla je.

No, čini se da je recimo Mercedes za to odlično pripremljen. Glasnogovornica kompanije Juliane Weckenmann je za DW priopćila kako nove regulacije ‘neće imati nikakve posljedice za portfolio Mercedes-Benza‘.

- Sve naše arhitekture ispunjavaju te zahtjeve i već su ili će pravovremeno biti certificirane prema propisima UN R155 i R156 – rekla je.

I u Volkswagenu smatraju da su spremni za novi izazov te kažu kako će njihovi modeli za 2025. biti prilagođeni novim regulacijama.