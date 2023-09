Utrka na AI sceni: OpenAI, Google i Microsoft predstavili svoje nove AI alate

Počevši s OpenAI-jevim ChatGPT-jem, u Big Tech kompanijama posljednjih se godinu dana mnogo ulagalo u razvoj alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji. U srijedu je OpenAI predstavio najnoviju verziju svog alata Dall-E 3 za pretvaranje tekstualnih upita u slike, koji za pomoć koristi ChatGPT.

Microsoft, Google i YouTube samo su neki od primjera koji su ovih dana također, nastavivši taj trend, predstavili svoja nova rješenja u segmentu umjetne inteligencije. Naravno, sve s ciljem privlačenja što većeg broja korisnika i dostizanja konkurentnih alata OpenAI-ja. The Verge prenosi da i Meta navodno radi na novom AI modelu za koji se nada da će biti moćan kao OpenAI-jev ChatGPT-4.

No put do takvih rezultata još će trajati, uzme li se u obzir činjenica da je ChatGPT u kolovozu ove godine ostvario 1,5 milijardi posjeta, prema podacima Similarweba. To je tri puta više nego što je ostvario Googleov AI chatbot Bard, predstavljen u ožujku ove godine kao odgovor na ChatGPT, ali i drugi konkurentni AI alati.

Kako bi doskočio navedenom problemu, Google je sada odlučio vezati Bard uz svoje široko rasprostranjene proizvode poput Gmaila i Google Docsa. No najveća novost jest povezivanje Barda s YouTubeom.

AI za kreatore sadržaja i zdravstvo

A osim Barda, YouTube kreatori uskoro će imati priliku koristiti novi generativni AI alat Dream Screen, namijenjen lakšem kreiranju YouTube Shortsa, kratkih videa. Dream Screen, naime, omogućuje kreatorima da svojim vertikalnim videozapisima dodaju pozadinu ili slika generirane umjetnom inteligencijom, prenosi CNN. No za sada se uvodi samo odabranim kreatorima, dok će za sve korisnike biti dostupan sljedeće godine.

Ranije ovog ljeta, tijekom Google Next konferencije, predstavljen je i niz novih AI alata za velika poduzeća, kao i Googleov AI čip. Međutim, to je tek djelić novosti iz Googlea koje se tiču razvoja umjetne inteligencije.

Googleova AI tvrtka DeepMind upravo je objavila da ubrzava istraživanja za prepoznavanje promjena u ljudskom DNK koje bi mogle uzrokovati bolesti, a sve naravno, koristeći tehnologiju umjetne inteligencije. Kako navodi BBC, tehnika funkcionira tako da se provjerava redoslijed komponenti u lancima ljudske DNK, a DeepMindov znanstvenik Pushmeet Kohli rekao je da su točno odredili 89 posto svih ključnih mutacija.

Novi Microsoftovi alati i u Hrvatskoj

S druge strane, Microsoft je danas najavio da će u svoje proizvode integrirati Microsoft Copilot, alat temeljen na umjetnoj inteligenciji. Kako navode, novi AI alat koristi snagu sučelja za chat i velikih jezičnih modela te omogućuje korisnicima da komuniciraju s tehnologijom svakodnevnim govorom i primaju inteligentne odgovore i radnje.

Uz to će predstaviti i Microsoft 365 Chat, novog AI asistenta koji, kako navode, ‘pomaže korisnicima da riješe složene ili zamorne zadatke, kao što su izrada strateških dokumenata ili upravljanje e-mailovima‘.

Microsoft Copilot u Adriatic regiji bit će dostupan od 26. rujna u sklopu Windowsa 11 (zajedno s velikim ažuriranjem tog sustava), a dostupnost će se ove jeseni proširiti na Bing, Edge i Microsoft 365 Copilot. Za poslovne korisnike Microsoft 365 Copilot bit će dostupan 1. studenog 2023., zajedno s Microsoft 365 Chatom.

U današnjem svijetu, umjetna inteligencija nije samo tehnologija – ona je transformativna snaga koja pojedinicima omogućava da postignu više u svakom aspektu svog života, komentirao je Kalin Dimtchev, Direktor Microsoft Adriatic regije.

– Za zemlje u regiji Adriatic, to znači održati korak s globalnim inovacijama i već možemo vidjeti primjere gospodarskog rasta u brojnim sektorima, uključujući proizvodnju, financije i osiguranje. Možemo koristiti umjetnu inteligenciju za optimizaciju potrošnje energije i upravljanje prirodnim resursima te na taj način doprinijeti održivom razvoju u regiji – rekao je Dimtchev, uvjeren da će AI stvoriti nove poslovne prilike u IT sektoru, ali i u drugim industrijama koje koriste mogućnosti AI tehnologije.

Alati su ‘work in progress‘

Međutim, kako prenosi The Washington Post, unatoč velikim lansiranjima ovaj tjedan, novi AI proizvodi Big Tech tvrtki već rade greške – izmišljaju informacije i brkaju osnovne činjenice. Na primjer, Googleov Bard bi trebao sažimati datoteke s Gmaila i Google Docsa, ali korisnici su se počeli žaliti da izmišlja e-mailove koji nikada nisu poslani. Novi Open-AI-jev alat za generiranje slika Dall-E 3 izostavlja tražene detalje, dok je nove značajke za Amazonov pametan zvučnik Alexu nisu opravdale očekivanja korisnika, također zbog mnogih grešaka.

Znak je to da tehnološki divovi zbog straha od propuštanja (fear of missing out, FOMO) žure s razvojem novih alata prije nego što su potpuno spremni za široko korištenje. Iz Big Tech kompanija su, pak, svjesni nedostataka njihovih alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji te poručuju da rade na sprječavanju njihovih uvredljivih ili pristranih izjava.