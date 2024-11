Virtualne kopije: Digitalni svijet još ne želi vaše najbolje lice

Pseudonim odlazi u prošlost, danas svatko može svijetu poslati bilo kakvu poruku putem svojega novoga alter ega – avatara, maloga velikookog animiranog bića, i postati – brend (lažni) koji će slijediti milijuni obožavatelja opčinjenih ludostima proizašlim iz novih tehnologija. Dovoljno je samo postaviti ga na društvene mreže, čak i poslovnu, i dati mašti na volju. No još je bolje kad ga umjetna inteligencija pretvori u vašu uvjerljivu trodimenzionalnu kopiju koja se miče poput vas, trepti poput vas, govori poput vas, a i razmišlja poput vas. Takve AI kopije ili virtualni blizanci za koji bi nas dan mogli zamijeniti na internetskim sastancima i nastupima.

AI preslika osobnosti

Netom predstavljenom modelu AI-ja dovoljno je, naime, samo dva sata razgovora s vama da bi napravio vaš virtualni lik, AI agenta, koji vas u potpunosti predstavlja kao stvarnu osobu. Tijekom razgovora AI model željet će doznati niz podataka o vama, od uspomena iz djetinjstva, stajališta o svemu i svačemu do uspjeha u karijeri. Ubrzo nakon razgovora izradit će vašu virtualnu kopiju koja će točno utjeloviti vaša stajališta i sklonosti. To je uspjelo istraživačima sa Stanforda i Google DeepMinda, čiji je rad objavljen na portalu arXiv. Oni su svoje istraživanje proveli na tisuću ljudi različitih prema dobi, spolu, rasi, podrijetlu, obrazovanju i političkom opredjeljenju kako bi stvorili uvjerljive virtualne kopije stvarnih ljudi.

– Taj rad pokazuje kako možete napraviti neku vrstu hibrida – upotrijebiti stvarne ljude za osmišljavanje likova kojima se može koristiti programski u simulaciji na načine na koje ne biste to mogli učiniti sa stvarnim ljudima – objašnjava John Horton, profesor informacijskih tehnologija na MIT Sloan School of Management, koji je pokrenuo platformu Expected Parrot za provođenje istraživanja AI simuliranih sudionika.

No istraživači upozoravaju da i u tom slučaju postoji opasnost zloporabe. Isto kao što je tehnologija generiranja slika olakšala stvaranje štetnih deepfakeova ljudi bez njihova pristanka, pa i pornografije, tako i tehnologija stvaranja AI agenata može izgraditi alate za predstavljanje drugih na mreži koji govore ono što inače ne bi rekli u stvarnosti.

Ti novi simulacijski agenti prilično su napredniji od AI agenata koji danas dominiraju u radovima vodećih AI tvrtki. Zovu ih agentima koji se temelje na alatima. Ti su modeli napravljeni da rade stvari za vas, a ne da razgovaraju s vama poput pukog chatbota. Na primjer, mogu unijeti podatke, dohvatiti informacije koje ste negdje pohranili ili – jednog dana – rezervirati putovanje za vas i zakazati sastanak. Svjetski mediji objavili su da je Salesforce najavio vlastite agente temeljene na alatima u rujnu, Anthropic u listopadu, a OpenAI planira svoje objaviti u siječnju. Kažu da će biti preslika osobnosti. Svakako bi trebali zasjeniti puke avatare kojima se i dalje zabavljamo.

Prerasli svijet igara

Avatar je digitalni prikaz osobe ili lika koji se često upotrebljava u videoigrama, virtualnom svijetu, društvenim mrežama, forumima... Nije samo način predstavljanja online identiteta, služi i kao alat za izražavanje osobnosti, emocija i stajališta u digitalnom prostoru. Avatar je psihološki alat koji utječe na to kako se korisnici doživljavaju u online okružju. Može postati nastavak stvarnog identiteta, a izbor njegova izgleda često odražava unutarnje emocije ili želju za određenim društvenim statusom. Ponekad avatari omogućuju korisnicima istraživati različite aspekte svoje osobnosti kojih možda nisu ni svjesni u stvarnom životu, što može dovesti do slobodnijeg ponašanja i izražavanja. Taj fenomen depersonalizacije igra važnu ulogu zbog koje korisnici osjećaju veću slobodu u izražavanju nego što bi to činili u stvarnom svijetu jer avatar znači distancu između stvarne osobe i njezina online lika. Primjena avatara je raznovrsna, njima se koriste čak i u edukaciji na obrazovnim platformama, gdje često predstavljaju učitelje ili učenike, kao i za simulacije i obuku. Marketing i brendiranje mnogih tvrtki također sve češće upotrebljava avatare kao alat za digitalno predstavljanje brendova ili kao zabavne marketinške alate. Izrada avatara postala je ključni element digitalne kulture, a s razvojem tehnologije mogućnosti za njihovo stvaranje rastu. Bilo da ga se upotrebljava za igre, virtualni svijet, društvene mreže ili marketing, avatar je postao ne samo način predstavljanja, već i alat za izražavanje identiteta i kreativnosti u online prostoru.

Iako je populariziran tek kao digitalni alat, prvi avatar pojavio se još prije četiri desetljeća u računalnim igrama. Avatare je popularizirao razvoj internetskih platformi, MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Games) i igara poput ‘World of Warcraft‘ i ‘Second Life, putem kojih su igrači stvarali likove koji su postali njihovi digitalni identiteti. S vremenom su avatari prerasli svijet igara i proširili se po društvenim mrežama, u početku kao jednostavni prikazi poput ikona korisničkih profila da bi poslije postali detaljniji i personaliziraniji uključujući animirane i 3D modele.

Iz religije i filozofije

No avatari imaju mnogo dulju povijest od već spomenute, pojavili su se u religiji i filozofiji još u vrijeme kada ni najsposobniji proroci svijeta nisu mogli predvidjeti pojavu interneta i digitalizacije. U hinduizmu i budizmu pojam avatar označio je božansko utjelovljenje ili manifestaciju božanstva u fizičkom obliku. Najpoznatiji avatari u hinduizmu su oni božanstva Višnua, koje se manifestiralo u različitim oblicima da bi pomoglo ljudima i održalo ravnotežu u svemiru.

Vlasnik avatara odnedavno je i Katolička crkva, a riječ je o Luce, čija je pojava izazvala različite reakcije. Luce je osmišljena kao avatar i prilagođena djeci za jubilarnu, 2025. godinu Katoličke crkve, posvećenu nadi, oprostu i hodočašću. Ime Luce znači ‘svjetlo‘ na talijanskom jeziku i ta bi animirana djevojka trebala privući današnju mladež odraslu gledajući ‘One Piece‘ i ‘Demon Slayer‘. Lik je izveden u umjetničkom stilu chibi, koji karakteriziraju niski, ljupki likovi s velikom glavom i zdepastim udovima. Dizajnirao ga je Simone Legno, talijanski pop-umjetnik nadahnut uličnim grafitima i japanskom umjetnošću.

– Luce je nadahnuta željom Katoličke crkve da živi čak i unutar pop-kulture koju naši mladi toliko vole – izjavio je nadbiskup Rino Fisichella, organizator Jubileja 2025.

Hodočasnica ili anime-djevojka

Animirana djevojka Luce utjelovljuje hodočasnicu, nosi krunicu, odjevena je u kišnu kabanicu, obuvena u blatnjave čizme i nosi štap za hodanje te simbolizira ustrajnost putovanja kroz olujni krajolik. Ima i školjke jakobove kapice u očima kao simbol hodočašća Camino de Santiago. Avatorica Luce ugodno je iznenadila katolike koji vole anime i pobrala brojne pozitivne komentare. Uspoređuju je s Rei, plavokosim likom iz legendarne anime-serije ‘Neon Genesis Evangelion‘, a neki su istaknuli da Luce nevjerojatno sliči Morton Salt Girl, službenoj maskoti Morton Salta. No umjetnici nisu marili za vjerske osjećaje katolika kad su zamislili Luce, primjerice, u kostimu za Noć vještica. Ipak, nisu svi katolici oduševljeni avataricom Luce. Tradicionalisti je doživljavaju sramotnom, previše modernom i glupom da bi predstavljala katoličku vjeru. Neki je čak uspoređuju s Luciferom, ali njihovo stajalište neće promijeniti odluku Vatikana. Luce je službeno predstavljena na ‘Lucca Comics&Games‘ u Lucci u Italiji, godišnjoj konferenciji o stripovima i igrama koja se tradicionalno održava potkraj listopada svake godine. To je najveći festival stripa u Europi i drugi najveći u svijetu nakon japanskog ‘Comiketa‘. Luce će biti i maskota Vatikana na ‘Expou 2025.‘ u Osaki u Japanu, gdje će promicati poruku ‘Ljepota donosi nadu‘.

Generiranje sadržaja

Iako avatar najčešće izgleda poput likova iz crtanih i znanstvenofantastičnih filmova, ne treba biti stručnjak za njegovu izradu, a ni platiti da to netko drugi napravi za nas. Tu je – ChatGPT, koji misli za nas i radi umjesto nas, a koji sam tražila objašnjenje kako ću sama napraviti svojeg avatara. Evo skraćenog odgovora ChatGPT-ja:

‘Izrada avatara može biti vrlo jednostavna ili prilično kompleksna, ovisno o željama i vještinama korisnika. Aplikacije kao što su Bitmoji, Zmoji, FaceQ i SuperMii omogućuju korisnicima brzo napraviti avatara prema predlošcima i opcijama za personalizaciju. Ove aplikacije su intuitivne i omogućuju korisnicima birati različite karakteristike poput izgleda lica, odjeće i frizure, idealne za izradu avatara za društvene mreže ili razmjenu poruka. Bitmoji je popularna aplikacija za izradu avatara, posebice za korištenje na društvenim mrežama. Možete prilagoditi izgled svojeg avatara, od frizure do odjeće. Avatar Maker je online alat koji vam omogućuje stvoriti avatara koristeći različite opcije za oblik lica, frizuru, odjeću i druge detalje, a ZEPETO aplikacija omogućuje izradu 3D avatara i korištenje tih avatara u virtualnom prostoru. Želite li nešto više prilagođeno i personalizirano, možete koristiti umjetničku AI platformu poput DALL·E, koja može generirati slike na temelju opisa. Primjerice, možete opisati kako želite da vaš avatar izgleda i AI će ga stvoriti.‘

Nakon objašnjenja s pomoću kojih aplikacija mogu napraviti svojeg avatara, ChatGPT mi nudi pomoć predlažući da ga sam napravi:

‘Dajte mi detaljan opis onoga što želite u svojem avataru (boja kose, odjeća, pozadina, stil) i na temelju tog opisa mogu vam stvoriti avatar koristeći AI‘, poručuje, među ostalim, ChatGPT.

Prvi pokušaj

Nadalje pojašnjava da za detaljnije i specifične avatare mnogi upotrebljavaju napredne grafičke alate Adobe Illustrator, Photoshop ili besplatne programe poput GIMP-a. Ti alati omogućuju precizno crtanje i oblikovanje 2D likova. Za 3D avatara softveri poput Blendera ili Autodesk Maya omogućuju modeliranje i animaciju kompleksnih likova. No s razvojem umjetničke inteligencije, pojašnjava ChatGPT, pojavio se niz alata koji upotrebljavaju AI za generiranje avatara na temelju stvarnih fotografija. Alati poput Artbreedera i This Person Does Not Exist omogućuju brzo stvaranje fotorealističnih ili stiliziranih avatara s minimalnim naporom koristeći napredne algoritme za generiranje slika. Za precizne 3D avatare upotrebljavaju se 3D skeneri i specijalizirani softveri poput ZBrusha ili Mudboxa koji omogućuju skeniranje stvarnih objekata ili osoba i njihovu digitalizaciju u 3D modelima, koji se mogu koristiti u igrama, filmovima ili virtualnoj stvarnosti. Potom ChatGPT ponavlja gradivo, ističući najpopularnije alate za izradu avatara te na prvo mjesto stavlja aplikaciju Bitmoji, koja omogućuje izradu karikaturalnih avatara koji se upotrebljavaju u aplikacijama za poruke i na društvenim mrežama. Nadalje navodi Ready Player Me, platformu za izradu 3D avatara koji se upotrebljavaju u virtualnom svjetu i VR aplikacijama, Avatarify, web-alat za stvaranje stiliziranih avatara temeljenih na stvarnim slikama s opcijama za personalizaciju, aplikaciju Zmoji, koja omogućuje stvaranje zabavnih i stiliziranih likova za online komunikaciju, te Artbreeder, alat koji se koristi AI-jem za stvaranje realističnih portreta i stiliziranih likova.

Do pisanja ovoga teksta uopće nisam razmišljala o stvaranju svojeg avatara. Ne treba mi, generacija sam stasala u stvarnom, a ne digitalnom svijetu. Ono sam što jesam, ne želim biti nitko drugi, a iako nije najpametnije, uvijek otvoreno govorim ono što mislim. No pokušala sam nagovoriti ChatGPT na kreiranje avatara nekih od hrvatskih predsjedničkih kandidata, što sam namjeravala dodati tekstu. Tražio je ‘milijun‘ detalja o njima. Nije bio problem ChatGPT-ju dati njihov opis, ali problem je upotrijebiti fotografije i tekstove o njima zbog autorskih prava. A još veći problem bio bi nositi se s mogućim plaćanjem odštete u sudskom sporu. Taština je skupa.