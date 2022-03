Vodič do ‘dark weba‘ za početnike

Mračna strana interneta ili dark web, to misteriozno digitalno mjesto na kojemu se, među ostalim, kupuju, prodaju i razmjenjuju oružje, droga, bubrezi, baze podataka, ukradena roba, covid-potvrde i štošta do čega je nezamislivo doći legalno, zapravo i nije tako tajanstvena. Za one koji se još nisu probili do njega (poput Liderova novinara Joze Kneza, koji je odande izvijestio još prije tri godine) na portalu Lifehacker pripremili su kratke upute što im je činiti.

Sve što je potrebno, pišu, jest na svoj uređaj instalirati preglednik The Onion Router, tzv. TOR. Pukim guglanjem može se naći mjesto s kojega ga preuzeti. Kao i Chrome ili Firefox, TOR može pregledavati klasične internetske stranice, ali jedini među preglednicima može se povezati s mračnim web-domenama. Takve mrežne stranice završavaju s .onion umjesto .com ili .org.

TOR je, navode, osmišljen sa slojevima privatnosti koji korisnike čine anonimnijima, ali privatnost nužno ne znači sigurnost. Preglednik, upozoravaju, neće spriječiti opasne datoteke i zlonamjerne viruse da zaraze vaš uređaj kliknete li na pogrešnu poveznicu. Uz instaliran TOR sve što trebate učiniti jest pokrenuti preglednik, a zatim otići na tamnu web-domenu. Budući da one nisu indeksirane na tražilicama poput Googlea ili Binga, morat ćete kopati po podreditima kao što su r/Tor ili r/onions. Na tim izvorima mogu se, pišu u Lifehackeru, naći važni savjeti koji će pomoći da ostanete sigurni dok plovite mračnim vodama.