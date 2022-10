Za Ukrajince ostaje besplatan, a Hrvate Muskov satelitski internet stoji 370 kuna mjesečno

Od neobičnih pojava na nebu koje zbunjuju ljude svojom konstelacijom do potpuno besplatnog interneta u Ukrajini, sve je to Starlink, skup satelita koji omogućuju pristup internetu u bilo kojem dijelu Zemlje, i tamo gdje nema infrastrukture i tamo gdje ona ne radi, ali namijenjen je i za one koji naprosto žele svoj internet dobivati iz svemira.

Starlink, i to više ne treba posebno naglašavati, projekt je američke tvrtke SpaceX u vlasništvu kontroverznog Elona Muska. SpaceX je tako diverzificirao svoje poslovanje od komercijalnih letova do ruba svemira do proizvodnje raketa i satelita koji imaju i komercijalnu i, ako je suditi prema primjeru iz Ukrajine, humanu gestu pa nije ni čudo da Muska neki doživljavaju kao jednog od vodećih svjetskih negativaca, a drugi nepatvorenim herojem.

Zaiskrilo je nedavno na Twitteru sa Muskom ‘herojem‘, kada je objavio tvit sa svojim prijedlogom mirovnog sporazuma između Ukrajine i Rusije. Ponovni izbori u anektiranim regijama pod nadzorom UN-a, Krim ostaje dio Rusije, a Ukrajina ostaje neutralna, bio je Muskov prijedlog koji je u okupiranoj zemlji dočekan na nož.

Ukrajinci su naravno sipali po društvenim mrežama žuč prema Musku, a svoj obol kritikama dali su i ministri u ukrajinskoj vladi i to nebiranim riječima, a javio se čak i Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik. Sve je to posebno naljutilo Muska koji je reagirao tako što je Ukrajincima najavio da im ukida besplatni internet koji im osiguravaju njegovi sateliti.

Usluge Starlinka nisu jeftine i nisu nikada ni trebale biti. Ostalih 40-tak zemalja koje danas koriste usluge Muskovih satelita same snose troškove i lansiranja satelita putem raketa Falcon 9, proizvodnje i upravljanja satelitima, kao i ostale usluge SpaceX-a koje nisu jeftine. Musk je objavio kako je u ovom trenutku iznad Ukrajine popriličan broj Starlinkovih satelita i zemaljskih terminala, koji osiguravaju internet, pristup društvenim mrežama, video pozive, igrice i lakše preživljavanje ljudima u toj ratom zahvaćenoj zemlji.

No, puno je važnije to što sateliti pružaju ukrajinskoj vojsci na terenu. Ostati bez komunikacije i satelita u ovom trenutku bilo bi i opasno i nerazumno.

– Operacija Starlink u Ukrajini od početka rata stajala je SpaceX 80 milijuna dolara, do kraja godine taj trošak mogao bi stajati 100 milijuna dolara – tvitao je nedavno Musk istaknuvši kako ne misli tome uopće ubrojati cijene izrade satelita, što obično ‘ide pod račun‘.

A onda je, prema pisanju CNN-a, Musk zatražio od Pentagona da nastavi financirati Starlink za Ukrajinu, što je Pentagon i potvrdio.

Dio dosadašnjih satelita odnosno terminala u Ukrajini dosad jest plaćeno SpaceX, dio je platila američka Vlada, dio Poljska, ceh je snosila i Britanija, nešto su platile druge europske zemlje, dio novca skupljao se čak crowfundingom, a dio su dale nevladine udruge, no ostaje cijena od 4500 dolara mjesečno po satelitu i oko tisuću po terminalu, a mnoge od njih ne plaća, čini se, nitko do dioničara SpaceX-a.

Inače, Starlinkov internet moguće je naručiti već sad, čak i u Hrvatskoj, a tko plaća satelite iznad EU nejasno je. Dostupan je u gotovo cijeloj Europi, osim u susjedstvu. Nemoguće ga je dobiti tek u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i Kosovu.

Starlink Kit komercijalnim pretplatnicima dolazi sa wi-fi ruterom, kablovima i svojom bazom i vrlo ga je jednostavno upogoniti, kako stoji na njihovoj stranici. A na tim stranicama Starlinka stoji da bi hrvatski pretplatnik mjesečno uslugu interneta iz svemira plaćao 370 kuna, dok bi za hardver morao izdvojiti ukupno 3800 kuna.

Dosad se, prema Wikipedii, globalno na usluge Starlinkovogg brzog interneta pretplatilo tek 700.000 ljudi, a koliko ih je iz Hrvatske nije poznato.