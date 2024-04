Znalci na tržištu ICT-a: Postoje ozbiljne namjere da se vlada globalnom scenom

Na popisu najinovativnijih kompanija u svijetu 2024., prema časopisu Fast Company, našao se i Infobip, prvi hrvatski jednorog, svjetski poznat po komunikacijskoj platformi u oblaku s pomoću koje razne industrije komuniciraju s korisnicima. Razvija napredna komunikacijska rješenja omogućavajući tvrtkama komuniciranje na svakom kanalu i uređaju u svakom trenutku te bez obzira na to u kojem su dijelu svijeta. Prošle godine lansirao je Experiences, novi alat temeljen na umjetnoj inteligenciji koji pomaže kompanijama stvoriti chatbotove za komuniciranje s korisnicima. S pomoću tog alata svaka kompanija može dizajnirati vlastiti chatbot koji funkcionira slično kao ChatGPT. Experiences pojednostavnjuje komunikaciju kompanija s kupcima, potiče njihovu digitalnu transformaciju i rast poslovanja, a Infobipu jamči poziciju vodeće svjetske komunikacijske platforme. Iako je on najutjecajnija hrvatska kompanija na svjetskoj sceni ICT-a, nije i jedina.

Unovčavanje tehnologije

Prema rang-listi tisuću najbrže rastućih tvrtki u Europi Financial Timesa, na 209. mjestu je osječki startup Orqa. Osim njega, na tom je popisu još šest hrvatskih tvrtki. Orqa je svjetski lider u proizvodnji naočala za upravljanje bespilotnim letjelicama, a izrađuje i sustave za prijenos videa, daljinsko upravljanje i letno računalo s autopilotom. Na prestižnome popisu ‘FoodTech 500‘ četiri godine zaredom našao se startup Agrivi kao najbolja tvrtka za upravljanje farmama čiji softver pomaže poljoprivrednicima u sto pedeset zemalja kontrolirati troškove i optimizacijom proizvodnje uštedjeti do trideset posto sredstava. Agrivi radi s najvećim američkim poljoprivrednim kompanijama i ostvaruje devedeset posto prihoda na inozemnom tržištu, a njegov osnivač Matija Žulj jedan je od dvadeset ambasadora na globalnoj razini OECD-FAO Advisory Group for Responsible Agriculture Supply Chains. Iako Photomath više nije hrvatski jer prošle godine osnivač Damir Sabol prodao ga je Googleu za 550 milijuna dolara, postao je svjetski poznat po aplikaciji za rješavanje matematičkih zadataka. U svijetu je preuzeta više od tristo milijuna puta, a na američkom tržištu potukla je iste takve aplikacije Microsofta i ostalih kompanija, što je Google i navelo na akviziciju.

Financijskotehnološku platformu airt startupa Airt Technologies upotrebljavaju u cijelom svijetu.

– Korisnici su organizacije koje se za izgradnju svojih servisa koriste mrežnim streaming-protokolima kao što su Kafka, RabbitMQ, NATS i Radis. Broj preuzimanja kontinuirano raste i trenutačno je globalno najpopularniji alat te vrste za nekoliko mrežnih protokola. Korisnici su iz cijelog svijeta, prema statistici pristupa dokumentaciji imamo posjete iz više od 140 zemalja – kaže serijski poduzetnik i suvlasnik Airt Technologiesa

Prema njegovim riječima, upravo rade na monetizaciji te tehnologije u sklopu nove usluge koja omogućava i velikim i malim klijentima izradu vlastitih AI asistenata integriranih u njihove interne IT sustave, a platforma će biti monetizirana sustavom pretplate.

Strateški proizvod

Na popisu hrvatskih tvrtki čiji proizvodi visoko kotiraju na svjetskom tržištu novih tehnologija su i Gideon, Factory, Microblink, Devot… Većinom je riječ o o startupovima koji su originalnim i visokovrijednim tehnološkim proizvodima osvojili svjetsko tržište ICT-a, ali u Hrvatskoj ima i stogodišnjaka koji su uspješni u tome. Primjer je Končarev pomladak Končar – Digital i njegov proizvod Proza Station, prvo SCADA ​rješenje na svijetu usklađeno s međunarodnim standardom za kibernetičku sigurnost IEC 62351. Certifikacijska kuća TÜV Nord dodijelila je tvrtki certifikat o usklađenosti sa zahtjevima najnovijih međunarodnih standarda za kibernetičku sigurnost u sustavima upravljanja kritičnom infrastrukturom. PROZA Station razvijen je na temelju znanja i 40-godišnjeg iskustva razvoja SCADA proizvoda u Končaru. Razvoj ​je počeo prije pet godina i vodili su ga inženjeri s dugogodišnjim iskustvom.

– Sustav PROZA Station namijenjen je prije svega za sustave kritične infrastrukture u elektroenergetici, npr. objekte za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije, ali i drugim područjima poput naftne i plinske industrije, vodoprivrede i odvodnje, nadzora i upravljanja sustavima grijanja, hlađenja. Rješenje omogućuje bolji uvid u stanje sustava u stvarnom vremenu i bržu reakciju korisnika na bilo koje potencijalne probleme. Tako olakšavamo digitalnu transformaciju svojim partnerima. Važno je istaknuti i da korisnik tim rješenjem poboljšava transformaciju svog poslovanja prema ugljičnoj neutralnosti – kaže član Uprave Končara – Digitalai ističe da je važna značajka tog rješenja mogućnost primjene u privatnome računalnom oblaku.

Time se povećava​ učinkovitost u uvođenju i održavanju podatkovnih centara te omogućava uvođenje dodatne digitalne redundancije radi povećanja otpornosti sustava kritične infrastrukture.

– Takvo rješenje omogućava brz razvoj naprednih energetskih mreža širom primjenom digitalnog upravljanja na distribucijskim transformatorskim stanicama niže naponske razine – objašnjava Sučić i dodaje da je PROZA Station strateški proizvod, s jedne strane evolucijski nastavak proizvoda za energetski sektor u kojem je Končar uspješan godinama, ali i osnova za napredne i kibernetički sigurne sustave u drugim domenama i novim tehnologijama.

– Osnova je i za novu generaciju Končarove IoT platforme te niza proizvoda koji su nadogradnja tih platformi, primjerice u podatkovnim centrima i pametnim gradovima. Končar ima ozbiljne namjere postati najveća IT tvrtka u široj regiji i ostvarenje ovakvih iznimnih postignuća velik je korak u realizaciji tog cilja – poručuje Sučić.

Razvijeno doma

Jedna od nekoliko kompanija u svijetu koje proizvode radarske senzore za vodostaj, brzinu i protok vode samoborski je Geolux, koji prodaje svoje proizvode u više od šezdeset zemalja svijeta, odnosno pokriva oko 15 posto svjetskog tržišta. Prodaja mu posljednjih nekoliko godina raste tridesetak posto.

–​ Geoluxovi radari u cijelosti su razvijeni u tvrtki, od radarskog mikrovalnog sklopovlja i antene do procesnog sklopovlja i mehanike uređaja te kompletnog softvera. Instrumenti su od početka razvijeni za primjenu u hidrologiji i stvarnom okolišu, izrazito su postojani i pouzdani te imaju ugrađene različite hardverske i softverske elemente podsustava za poboljšavanje pouzdanosti i točnosti mjerenja u stvarnom okolišu. Zbog toga su mjerenja naših senzora u realnim uvjetima rada senzora najtočnija i najpouzdanija na tržištu. Senzori u konkurentskim uređajima uglavnom pogrešno mjere i/ili imaju velike oscilacije u točnosti mjerenja kad im se u dijelu instalacija na terenu dogodi da kut pod kojim sunce obasjava vodu izaziva refleksiju koja se onda reflektira u senzor, zbog čega nastaje zasićenje ulaznog sklopovlja radara. Kod Geoluxovih uređaja taj je općepoznati problem riješen kombinacijom pametnog dizajna antene radara i korištenjem softverskih filtara za minimizaciju tog efekta – kaže, koji je s kolegomosnovao tvrtku.

Prema Grubešinim riječima, najčešći su Geoluxovi klijenti sistemski integratori koji se koriste tim uređajima u većim sustavima za obranu od poplava, navodnjavanje, pročistače otpadnih voda i slično. Tvrtka je unatrag nekoliko godina počela nuditi i kompletne sustave. Kupci su najčešće državne agencije ili lokalne službe te energetske tvrtke koje upotrebljavaju sustave za mjerenje količine vode u akumulacijama ili snijega i ekvivalenta vode u njemu.

–​ Trenutačno radimo na novim proizvodima: novom logger-uređaju specifičnom za hidrometeorološke sustave, softverskome modulu za izračun ekvivalentnosti volumena vode u radaru za mjerenje dubine snijega, što je sveti gral na tom području i nitko nema beskontaktnu tehnologiju za takvo mjerenje, te radarskom mjeraču padalina koji bi trebao zamijeniti mehaničke senzore, tzv. kantice, za vrlo precizna mjerenja količine padalina, ali i klasifikaciju vrste padalina – kaže Grubeša i ističe da osim tih velikih projekata razvijaju i nekoliko manjih.

Kompanija King ICT pruža usluge uvođenja i konfiguracije u području kibernetičke sigurnosti za NATO, no prema ugovoru o tajnosti nikakve podatke o tom poslu ne smije iznositi u javnost.