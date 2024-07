10 novih tehnologija koje oblikuju industriju financijskih usluga u 2024. godini

piše: Pavlo Khropatyy, potpredsjednik segmenta isporuka u Intelliasu

U ovom članku pozabavit ćemo se s 10 najvažnijih tehnoloških trendova u financijskim uslugama kojih bi sva poduzeća koja se bave tim poslovima trebala biti svjesna. Bilo da se radi o novim alatima, digitalnim trendovima ili konceptima koju se tek pojavili, svi ovi čimbenici predstavljaju izazove i prilike.

1. Umjetna inteligencija

Umjetna inteligencija (AI) nastavlja se razvijati i igra ključnu ulogu u industriji financijskih usluga. U 2024. godini možemo očekivati značajan porast automatizacije potpomognute umjetnom inteligencijom, koja će stvoriti više mogućnosti personalizacije za potrošače. Na primjer, očekuje se da će se chatbotovi potpomognuti umjetnom inteligencijom, koji su prema istraživanju društva Juniper Research pokazali rast od 3,150 posto u uspješnim interakcijama, značajno poboljšati. Umjetna inteligencija također će se sve više koristiti u rutinskim financijskim transakcijama koje trenutno zahtijevaju ljudski nadzor, uključujući otkrivanje prijevara, odobravanje kredita, obradu odštetnih zahtjeva u osiguranju itd.

2. Tehnologija računarstva u oblaku (cloud tehnologija)

Do 2021. godine, cloud tehnologiju već je usvojilo 54 posto društava koja djeluju u industriji financijskih usluga. U 2024. godini očekujemo da će ova tehnologija učvrstiti svoje mjesto kao jedna od ključnih novih tehnologija u industriji financijskih usluga.

Glavni izazov bit će upravljanje rastućim troškovima zbog povećane potražnje. Prekoračenja troškova u cloud uslugama mogu nastati zbog neplaniranih usvajanja cloud tehnologije, nepravilne integracije spajanja i akvizicija te naknada za izlaz podataka. Društva koja planiraju usvojiti cloud tehnologiju u 2024. ili optimizirati svoje cloud procese trebala bi osigurati uspješno izvršenje ovog procesa angažiranjem vanjske podrške.

3. Kibernetička sigurnost nove generacije

S porastom kibernetičkih prijetnji, visokokvalitetna kibernetička sigurnost bit će ključna. Društva koja su aktivna u financijskoj industriji trebat će ulagati u kibernetičku sigurnost nove generacije u 2024. godini kako bi se zaštitila i ispunila očekivanja potrošača za boljom sigurnošćunvesticije u financije i kibernetičku sigurnost vjerojatno će se većinom biti usmjerene na biometrijsku autentifikaciju, sigurnost krajnjih točaka (endpoint sigurnost), procjenu rizika umjetne inteligencije, razvoj kvantnih računala te prediktivno modeliranje potpomognuto umjetnom inteligencijom za prikupljanje podataka o mogućim kibernetičkim prijetnjama.

4. „Kupi sada, plati kasnije“

Usluga plaćanja BNPL (eng. Buy Now, Pay Later) nije nova tehnologija u financijskim uslugama, već logički sljedeći korak u njenom razvoju. Ovaj model omogućuje potrošačima da rasporede plaćanja tijekom fiksnih razdoblja, nudeći manji financijski rizik u usporedbi s tradicionalnim kreditnim karticama. Velike kompanije poput Applea već su implementirale ovaj sustav, a razlozi za to su jasni. Prema istraživanju društva Juniper Research, očekuje se da će BNPL plaćanja činiti četvrtinu svih transakcija u e-trgovini do 2026.

5. Ugrađeno financiranje

Ugrađeno financiranje (eng. embedded finance) trenutno je vrlo aktualna tema u industriji financijskih usluga. U 2024. godini možemo predvidjeti da će ugrađeno financiranje početi ostvarivati svoj potencijal i postati digitalni trend na različitim platformama, uključujući e-trgovinu i društvene mreže. To će biti povezano s povećanom popularnošću BNPL transakcija i s činjenicom da će potrošači prepoznati i cijeniti fleksibilnost i financijsku slobodu koju ugrađeno financiranje može pružiti.

Unatoč određenim poteškoćama s državnim regulatornim pravilima, mnoge državne institucije sada su svjesnije potencijala ugrađenog financiranja te možemo očekivati pozitivna poboljšanja koja će potrošačima pružiti više izbora.

6. Blockchain bankarstvo

Iako se blockchain tehnologija, u odnosu na ostale nove tehnologije u industriji financijskih usluga, više ne smatra toliko uzbudljivom, ona i dalje ima brojne praktične primjene zahvaljujući svojoj kombinaciji tehnologije i financija. Jedna od velikih prednosti blockchain tehnologije je njena sposobnost da podatke učini nepromjenjivima i neizmjenjivima. U 2024. godini, blockchain se sprema proširiti svoju ulogu u regulatornoj tehnologiji (regtech). Njegova sposobnost zaštite podataka olakšat će poduzećima i bankovnim institucijama da se pridržavaju stalno rastućim regulatornim zahtjevima u industriji financijskih usluga.

7. Održivo financiranje

Iako se više smatra konceptom nego nečim što se klasificira kao jedna od novih tehnologija u industriji financijskih usluga, održivo financiranje bit će važno u 2024. godini. To je stoga što je održivost sada visoko cijenjena kod prosječnog potrošača, kako u financijama tako i u drugim industrijama. Zagovornici održivog financiranja tvrde da ono pruža značajne koristi bankama i financijskim institucijama. Fokusiranjem na održivost, organizacije koje primjenjuju taj koncept mogu privući kupce zainteresirane za društvenu odgovornost, smanjiti operativne troškove te privući više investitora. Osim toga, ovakav pristup potiče inovacije i agilnost, pomažući institucijama da se lakše prilagode promjenama na tržištu.

8. Otvoreno bankarstvo

Otvoreno bankarstvo (eng. open banking) novi je pristup bankarstvu koji omogućuje korisnicima da dijele svoje financijske podatke s trećim pružateljima usluga putem sigurnih API-ja. To može učiniti dostupnima nove proizvode poput agregacije računa, gdje korisnici mogu pregledavati više računa iz različitih banaka, usluga, itd., na jednom mjestu. Iako pruža mnoge prednosti, otvoreno bankarstvo također postavlja izazove zbog dijeljenja velike količine podataka.

Da bi se u potpunosti iskoristila prednost otvorenog bankarstva, financijske usluge moraju se pridržavati tri ključna načela: osiguravanje da potrošači imaju potpunu kontrolu nad dijeljenjem svojih podataka kao i jasnu privolu za to, omogućavanje korisnicima da pristupaju i vrlo jednostavno prenose svoje financijske podatke drugim pružatelja usluga te dopuštanje ovlaštenim trećim stranama da pristupaju tim podacima radi razvoja novih proizvoda. Iako su ovi koraci izazovni, ključni su za poticanje inovacija u financijskim uslugama.

9. Banking of Things (BoT)

Internet stvari (IoT) (IoT) već dugo je sastavni dio tehnološkog krajolika. Sljedeća evolucija ovog koncepta je primjena u industriji financijskih usluga, kao Banking of Things (BoT). BoT integrira tehnologije poput radiofrekvencijske identifikacije i niskoenergetske Bluetooth tehnologije u kreditne i debitne kartice za transakcije bez korištenja kartica.

Očekuje se da će u 2024. godini BoT beskontaktna plaćanja postati preferirani način plaćanja za većinu potrošača, poduprt rastućom popularnošću mobilnih plaćanja te korištenjem NFC tehnologije i QR kodova. Iako ovaj prijelaz može predstavljati izazov za tradicionalne financijske institucije, također otvara značajne prilike za inovacije i, integriran s otvorenim bankarstvom i ugrađenim financiranjem, može značajno unaprijediti demokratizaciju financijskih usluga.

10. Metaverse – proširena stvarnost/virtualna stvarnost

Iako se pojam „metaverse“ povezuje s Markom Zuckerbergom i Facebookom, ovaj koncept ima puno širu važnost i doseg. Nema sumnje da društva koja pružaju financijske usluge trebaju ići u korak s tehnološkim razvojem i osigurati da su spremna za usvajanje AR i VR tehnologija potaknutih metaverseom onda kada postoji potražnja.

Dobar primjer koji bismo mogli slijediti je Bank of America, koja je nedavno pokrenula program obuke za VR tehnologiju na više od četiri tisuće lokacija u Sjedinjenim Američkim Državama. Koristeći VR naočale, zaposlenici banke sudjeluju u programima obuke koji su osmišljeni kako bi poboljšali interakcije s klijentima i empatiju. Ova inicijativa ne samo da poboljšava kvalitetu usluga, već i proširuje pristup bankarstvu za korisnike u udaljenim područjima. Takvi proaktivni koraci u usvajanju tehnologija metaversea bit će ključni za financijske usluge u 2024. godini.

To nas ostavlja s pitanjem: hoće li 2024. godina biti godina u kojoj će tehnološke inovacije povesti industriju financijskih usluga do nepoznatih novih dimenzija ili baš ništa neće napredovati i svi ćemo se vratiti korištenju abakusa? Odgovor leži negdje između; tehnologija će nastaviti napredovati brzinom koja je prebrza za neke, a vjerojatno prespora za većinu.