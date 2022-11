[100 najvažnijih preuzimanja - 2] Deset dana koji su potresli hrvatski poslovni svijet

Fućkaš utakmicu koja nije neizvjesna do samog kraja, ili kriminalistički roman i film u kojem se i prije ubojstva zna tko je ubojica. Tako je i s raznim listama. Zna se da je Konzum plus godinama najveći trgovački lanac, da je Ina vodeća u naftnome biznisu, Zagrebačka banka među bankarima, Hrvatski telekom u svojoj branši… Nema tu neke napetosti, samo se konstatira stanje.

E, ali sastavljanje liste sto najvećih ovogodišnjih preuzimanja nalikovalo je raspletu ponajboljih krimića Agathe Christie, ili produžecima sedme utakmice finala NBA lige.

Kad je preliminarna lista već bila gotova uslijedili su preokreti: najprije s Fortenovom, pa završetak preuzimanja Đure Đaković grupe i istovremena objava ponude istog češkog holdinga za kupnju većinskog, državnog udjela u Uljanik brodogradnji 1856., te nova vlasnička promjena u Đuri Đakoviću termoenergetskim postrojenjima. Na kraju je turski holding Yildirim dogovorio s Inom i PPD-om kupnju većinskog paketa u Petrokemiji.

To se dogodilo na izmaku prošlog tjedna, i na zadnjem od deset dana koji su potresli hrvatski poslovni svijet, točno 105 godina nakon revolucije koju je američki novinar i publicist John Reed tako dobro opisao u knjizi Ten Days That Shook the World., a njegov život jednako dobro prenio na filmsko platno Warren Beatty u filmu Reds.

Šokantna završnica počela je zaustavljanjem već praktički dogovorene kupnje Sberbankovih 43 posto udjela u Fortenovi od strane mirovinskih fondova. To je bio posljednji pokušaj da se najveći paket zadrži u kakvom-takvom hrvatskom vlasništvu. Naime, od četiri obvezna mirovinska fonda, samo se jednim upravlja s 50-postotnim domaćim vlasništvom, pa je budućnost hrvatskih mirovina već odavno u stranim rukama. No, da ‘naš‘ fond u njemačkom vlasništvu u zadnji čas nije izašao iz dogovora, paket bi bar ostao u Europskoj uniji. Preokret je uslijedio objavom iz Dubaija da je taj udjel munjevito kupio šeik Saif Alketbi, pa bi sad najveći suvlasnik bio iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Pravni i politički produžeci ove preuzimačke utakmice još se igraju, nema odobrenja regulatora, pa je neizvjesno hoće li šeik moći konzumirati moskovsku transakciju oko tvrtke registrirane u Nizozemskoj.

Posljednjih deset dana bilo je napeto i bez Fortenove. Češka kompanija DD Acquisition (koja posluje kao dio holdinga CE Industries Jaroslava Strnada nakon finiširanja preuzimanja Đuro Đaković grupe objavila je ponudu za kupnju još jednog hrvatskog poslovnog ‘bolesnika‘ u većinskom državnom vlasništvu – tvrtke Uljanik brodogradnja 1856, koja je nastavila poslovanje Uljanika u stečaju.

Istovremeno, na Trgovačkom sudu u Slavonskom Brodu zabilježena je još jedna transakcija povezana s tvrtkom na istoj adresi. Đuro Đaković termoenergetska postrojenja opet je promijenio vlasnika. I ta je priča – kao i ona o Sberbankovu udjelu u Fortenovi - posljedica sankcija. Jedan od Putinovih oligarha Aleksej Mordašov drugi se put morao odreći TEP-a. Prvi put je vlasništvo prije četiri godine ‘parkirao‘ na Britanske Djevičanske otoke, prošlog ga je ljeta vratio, ali nakon invazije na Ukrajinu opet je došao pod sankcije. Ipak, sad je novi vlasnik uspješne tvrtke iz Slavonskog Broda malo ozbiljnija grupacija, austrijski Andritz.

I onda je još došao ugovor Ine i PPD-a s turskim Yildirimom o preuzimanju većinskog paketa u Petrokemiji. Pa, premda je ta transakcija znatno izvjesnija od one s Fortenovom, tvornica umjetnih gnojiva neće u tursko vlasništvo preći odmah, jer postoji niz odredbi iz uvjeta koji se navode u ugovoru, a tu je i državni udjel od 17,9 posto, za koji su Turci dali uvjetovanu ponudu još u prosincu prošle godine. CERP je za taj paket 31. svibnja odredio cijenu od 31 kune po dionici, odnosno 305,5 milijuna kuna za cijeli paket, ali do te transakcije još nije došlo.

I, na samom kraju ‘produžetaka‘ u sastavljanju liste 100 najvećih preuzimanja, u ponedjeljak je objavljeno da je Darko Pervan je s pomoću svoje tvrtke PERVANOVO preuzeo većinski udjel u požeškom SPIN VALISU, a u utorak je međunarodna hotelska grupacija BROWN HOTELS objavila da je postala nova većinska vlasnica JADRAN HOTELA iz Rijeke, odnosno sedam hotela, dva restorana i turistički kamp na području Rijeke, Kostrene i Kraljevice.

Zaista, preuzimanja u posljednjih deset dana, koji su se protegli na dva tjedna, potresli su ili bar dobro protresli hrvatski poslovni svijet.

Kronologiju sto najvećih preuzimanja od početka godine sa cjelovitom analizom možete pročitati u novom digitalnom i tiskanom izdanju Lidera.