(30 ispod 30) Borna Butijer: Vjerujem da je briga o zdravlju zaposlenika ključ uspjeha

Osnivač platforme Fitzone.hr Borna Butijer oduvijek je bio u sportu i kroz godine se često suočavao s ozljedama pa je kao mladi sportaš i specijalizant kineziterapije shvatio da kvalitetna rehabilitacija i provjerene informacije nisu uvijek lako dostupne.

– To me frustriralo jer vjerujem da zdravlje ne bi trebalo biti luksuz. S 22 godine odlučio sam pokrenuti Fitzone.hr kako bih to promijenio. Cilj je bio pružiti ljudima sveobuhvatan izvor stručnih i lako dostupnih informacija iz svijeta fitnessa, zdrave prehrane i rehabilitacije - sve na jednom mjestu – govori Butijer.

– Fitzone.hr je krenuo kao edukativni YouTube kanal, publika je prepoznala moju ideju i narasli smo na gotovo 140 tisuća pretplatnika. Kao logičan slijed, osmislili smo i pokrenuli prvu online fitness platformu u regiji. Platforma danas broji preko 10 tisuća zadovoljnih korisnika, a uključuje 15 trening programa, više od 400 različitih video treninga i razne planove prehrane. Time smo uspjeli učiniti fitness i zdravlje dostupnima široj publici, a to je nešto na što sam iznimno ponosan – kaže Butijer.

Najveći mu je uspjeh, tvrdi, stvaranje prepoznatljivog brenda koji je pronašao svoje mjesto ne samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj regiji, a Butijer je posebno ponosan na prvu rehabilitacijsku online platformu - Fitzone.hr Rehab - koja nudi programe za najčešće mišićno-koštane probleme i uredske vježbe.

– Time smo ljudima omogućili da se posvete zdravlju i rehabilitaciji iz udobnosti svog doma. Uz online platforme, radim kao osobni trener i kineziterapeut te vodim korporativne fitness programe za tvrtke. Smatram da ulaganje u zdravlje zaposlenika značajno doprinosi njihovoj produktivnosti i smanjuje izostanke s posla. To je segment koji me posebno veseli jer vidim konkretne rezultate u životima ljudi i poslovnoj zajednici – navodi Butijer kojem je najveći izazov trenutno upravljanje vremenom.

– Puno je ideja koje želim realizirati i ponekad je teško balansirati sve projekte. No, nekada treba znati i malo zastati, osvrnuti se i biti zahvalan na dosadašnjem uspjehu. To mi napuni baterije i motivira me da idem dalje, ali i da budem strpljiv, jer ništa ne dolazi preko noći – smatra Butijer.

No, Fitzone.hr planira nastaviti razvijati kao vodeću platformu za fitness i rehabilitaciju u regiji, s ambicijama da proširi usluge i na globalno tržište. Nadalje, fokusirat će se na dodatnu personalizaciju treninga i rehabilitacijskih rješenja kroz nove tehnologije kako bi svatko imao pristup prilagođenim savjetima i programima.

– Planovi uključuju širenje ponude osobnih i korporativnih fitness programa jer vjerujem da je briga o zdravlju zaposlenika ključ uspjeha svakog poslovanja. Također, želim pokrenuti mentorske edukativne programe kako bih prenio stečeno znanje i iskustvo mladim profesionalcima. Vjerujem da je važno dijeliti znanje i podržavati nove generacije kako bismo zajedno stvarali kvalitetnije društvo – govori Butijer koji kroz sljedećih nekoliko godina Fitzone.hr vidi kao sinonim za kvalitetu i stručnost u fitnessu i zdravlju, ali i kao platformu koja pozitivno utječe na živote ljudi diljem regije i šire.

Fokus će, kaže, biti na širenju poslovanja, ali i na održavanju ravnoteže između posla i osobnog života, jer na kraju dana, dodaje, uspjeh ne leži samo u poslovnim postignućima, već i u pronalaženju zadovoljstva u svim segmentima života.

Borna Butijer jedan je od 30 perspektivnih mladih ljudi hrvatskog biznisa koje je Lider svrstao na listu ‘30 ispod 30‘. Tko se još našao na popisu 30 ispod 30 doznajte u tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.