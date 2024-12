(30 ispod 30) Filip Trezner: Od ambicioznog studenta do uspješnog producenta

Filip Trezner, izvršni direktor tvrtke Izvan Fokusa, još je jedan od mladih poduzetnika koji se našao na ovogodišnjoj Liderovoj listi ‘30 ispod 30‘, a njegov poduzetnički put krenuo je iznimno rano, još u osnovnoškolskim danima.

- Sve je krenulo vrlo rano i to kroz moju ljubav prema fotografiji. Fotografija mi je postala hobi još u sedmom razredu osnovne škole, i mogu reći da mi je obilježila odrastanje - objašnjava Trezner.

Njegov interes za umjetnost fotografije i filma ubrzo je prerastao okvire hobija, a prvi koraci uključivali su suradnje s lokalnim portalima i snimanje kratkih dokumentarnih filmova. Treznerova udruga Izvan fokusa osnovana je 2012. godine kada je imao svega 17 godina.

- Kao grupa srednjoškolskih prijatelja zajedno smo vodili udrugu. Organizirali smo izložbe drugih mladih fotografa, potom čak sedam godina izdanja tada najvećeg festivala za mlade fotografe Foto dana mladih - prisjeća se Trezner.

Tijekom godina udruga je postala platforma za mlade umjetnike, okupljajući preko 50 volontera koji su radili na projektima. Iz tog okvira postupno je izrasla istoimena tvrtka, osnovana 2018. godine, koja danas ima širok portfelj komercijalnih projekata.

Trezner posebno naglašava uspjehe iz srednjoškolskog razdoblja, ali i trenutke kada je njegova tvrtka Izvan fokusa dobila financiranje iz Europskog socijalnog fonda, što je omogućilo zapošljavanje čak osam suradnika.

- U tim godinama tvrtka započinje i do danas potpisuje produkciju brojnih televizijskih formata, uključujući emisije Poprock.hr i Glazbeni Top20 za HRT, Startaj Hrvatska za Novu TV te dokumentarne serijale poput Put rijeka - ističe.

S druge strane, izazovi su obilježili svaki korak njegova poduzetničkog puta. Trezner navodi kako je pandemija bila jedna od prekretnica.

Umjetna inteligencija je budućnost

- Nama se tada od naglog prestanka posla vrlo brzo dogodio i nagli skok jer je u tim godinama video postao glavni alat komunikacije. Iz gotovo bezizlazne situacije brzo smo se morali transformirati i educirati o live streamingu - kaže.

Uvođenje ugostiteljske djelatnosti u poslovanje tvrtke 2024. godine također je bio veliki izazov, ali i prilika za daljnji rast.

- Zaista sam ponosan na to kako je prošao taj novi pothvat jer se u potpunosti razlikuje od onoga što smo do sada radili. To je ujedno bio i jedan od najvećih izazova koje smo imali - od zapošljavanja novih djelatnika, investicije u opremu, educiranje o novim zakonskim propisima te brojne druge izazove koje pokretanje nove djelatnosti donosi. Djelatnost ugostiteljstva ipak je kompatibilna s organizacijom manifestacija kojom se bavimo već više od 10 godina, ali otvaranje objekta pokazalo se kao najveći izazov - dodaje.

Što se tiče budućnosti sektora, Trezner naglašava utjecaj umjetne inteligencije.

- Pred filmskim/televizijskom sektorom veliki je izazov prilagodbe novim tehnologijama. To se posebno vidi kod komercijalnih projekata gdje klijenti sve više žele koristiti AI s kojim bi procese snimanja ubrzali i učinili jeftinijima. Čim, a blizu je, umjetna inteligencija dođe na zadovoljavajuću razinu brojne stvari prestat će se snimati u fizičkom obliku, već će biti generirane kroz AI alate.

Kao najjednostavniji primjer možemo istaknuti snimanje nekog proizvoda u studiju - umjesto skupog procesa snimanja AI alati moći će kreirati animaciju koju uopće nećemo moći razlikovati od snimke tog proizvoda u studiju. Navedeni, ali i brojni drugi izazovi su pred nama, a kao i uvijek bit će potrebno prilagoditi se i tehnologiju pratiti u korak. Kreacija videa, filmova, serija uvijek je bila i bit će vrlo kreativan i ispunjavajući posao i vjerujem da će bez obzira na sve što nas čeka, tako i ostati - kaže Trezner.

Za sebe, Trezner ima jednostavnu viziju i u budućnosti se vidi u okružju kreativnih suradnika, kolega i prijatelja u kojemu si svi međusobno pomažu ne bi li ostvarili vlastite snove.

- Ako ću za pet godina i dalje ujutro sretno odlaziti na posao jer se veselim kavi s kolegama u uredu, smatrat ću se uspješnim poduzetnikom - zaključuje.

Filip Trezner jedan je od 30 perspektivnih mladih ljudi hrvatskog biznisa koje je Lider svrstao na listu ‘30 ispod 30‘. Tko se još našao na popisu 30 ispod 30 doznajte u tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.