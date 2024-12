(30 ispod 30) Kaja Pavlinić: Najveći uspjeh za mene je kad bubica u glavi postane stvarnost

‘Nekad rješenje čak i nama izgleda nemoguće, i onda se sve nekako raspetlja. Taj osjećaj je možda čak i glavni faktor zašto sam u ovoj industriji‘

Kaja Pavlinić, 28-godišnja FER-ovka iz Koprivnice, primjer je mlade liderice koja uspješno balansira između svijeta tehnologije i civilnog društva. Kao glavna operativna direktorica (COO) u Specku te osnivačica vlastitog obrta i voditeljica udruge za održivi razvoj, Kaja spaja stručno znanje iz IT-a s radom na projektima koji imaju pozitivan društveni utjecaj. Njena karijera obilježena je inovacijama, projektima s dugoročnim rezultatima i neumornim zalaganjem za razvoj mladih talenata, zbog čega se našla i na ovogodišnjoj Liderovoj listi ‘30 ispod 30‘.

- U ljeti između srednje škole i fakulteta, dobila sam stipendiju State Departmenta i otišla u SAD na mjesec dana kako bih sudjelovala na proglamu Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship. To mi je zapravo otvorilo mnoga vrata i povezalo me s ambicioznim, talentiranim i divnim ljudima diljem Europe i SAD-a. Zbog toga sam praktički, paralelno s upisivanjem FER-a, odmah počela raditi na brojnim lokalnim i međunarodnim projektima za mlade u vlastitoj organizaciji, ali i kao ispomoć drugima.

To se nastavilo kroz cijelo moje studiranje - nakon slušanja predavanja, laboratorijskih vježbi i učenja, sjela bih na avion i provela vikend ili nekoliko radnih dana na nekom projektu. Jako sam zahvalna na svim tim prilikama jer su me puno naučile, puno sam putovala što si privatno sigurno ne bih mogla priuštiti, ali i rano stekla jednu vrlo vojničku radnu etiku koja mi je kasnije značajno olakšala život - otkriva Kaja.

Zbog toga je cijelo vrijeme razmišljala kako pomiriti tzv. hard skills koje je učila na fakultetu, ali i kako iskoristiti sve što je naučila u radu na projektima u civilnom sektoru i radu s mladima. U programiranju se, iako joj je išlo relativno dobro, nije nalazila ‘jer jednostavno nije tip posla koji odgovara mom karakteru‘. I tako je sredinom 2020., netom prije obrane diplomskog, slučajno naletjela na oglas za projektne menadžerice u Specku, prijavila se i - dobila posao.

Pozitivan utjecaj na okolinu i društvo

Nakon rada s nekim od Speckovih najvećih klijenata, prebacila se u razvoj proizvoda i preuzela ulogu voditelja proizoda. Međutim, cijelo vrijeme je, kaže, htjela i nastojala biti involvirana u ključne odluke koje se donose u Specku i to joj je bilo jako zanimljivo, ‘a i zbilja sam kliknula s core timom koji je zadužen da cijeli Speck funkcionira, pa je onda najlogičnija odluka bila da jednostavno pređem u tu ulogu kao COO‘.

Kako bi i dalje ostala u doticaju s civilnim društvom i ispunila taj dio sebe, paralelno vodi svoj obrt KAJUŠKA u sklopu kojeg pomaže udrugama, a i sama vodi udrugu Forum za održivi razvoj Zeleni prozor gdje radi s mladima.

- Najvećim uspjehom definitivno smatram kad neka ideja koja je bila samo bubica u mojoj glavi postane stvarnost i ostvari pozitivan utjecaj na okolinu ili društvo. Primjerice, ove smo godine po prvi puta organizirali Product Academy u sklopu Speck Academy programa, što je bila ideja koja se u mojoj glavi kuhala nekih dvije, tri godine jer sam uočila kako još uvijek nedostaje product stručnjaka na našem području. I program je bio stvarno uspješan te smo odgojili novu generaciju product managera.

Na pamet mi padaju i mnogi uspjesi koje smo postigli s klijentima - meni je baš nagrađujuće kad nam se klijent obrati s ozbiljnim poslovnim problemom koji im utječe na posao i nikako ga ne mogu riješiti, a mi ga zatim pomognemo riješiti kombinacijom tehnologije i vještina. Nekad rješenje čak i nama izgleda nemoguće, i onda se sve nekako raspetlja. Taj osjećaj je možda čak i glavni faktor zašto sam u ovoj industriji - objašnjava Kaja.

Kroz udrugu su, s nula zaposlenih i nekoliko ruku koje redovito pomažu u organizaciji svih aktivnosti, svake godine uspjeli napisati i dobiti projekata u vrijednosti koje su često ekvivalentne nekim udrugama s tri do četiri zaposlenih, što je značilo da su mogli okupiti veliki broj mladih i za njih organizirati niz edukacija, događaja i drugih aktivnosti kako bi nešto naučili i obogatili svoje vještine, baš kao što se to i njoj omogućilo tijekom studiranja.

Puno neiskorištenog potencijala u IT-ju

Što se tiče izazova, Kaji najteže padaju rastanci u poslovnom kontekstu. Konkretno, iako rijetko, nekoliko puta se dogodilo da se s nekom osobom zbilja povezala na privatnoj razini, a na poslovnoj razini stvar jednostavno ne funkcionira, međusobno nisu bili fit i morala je donijeti nepopularnu odluku. Zbog toga se, dodaje, jako često pitala radi li dobru stvar, ali polako počinje prihvaćati da je to dio menadžerske uloge koju je prihvatila.

- Drugi najveći izazov je taj što je ponekad dosta veliki pritisak na core timu kad znaš da većina tvojih radnji, odluka i nagađanja utječe ne samo na tebe, nego na cijelu tvrtku - ljude s obiteljima, kreditima, problemima i planovima. Kad krenete o svemu tome razmišljati, prostor za grešku čini se nepostojeći, no tješim se da uvijek dajemo sve od sebe i stvarno preokrenemo i zadnji kamen u potrazi za rješenjem. Rad core tima je često nevidljiv i malo ljudi zna čime se stvarno sve bavimo na svakodnevnoj razini te što sve trebamo prokomentirati da bi sve funkcioniralo glatko, što je i u redu jer ne moraju još i s tim razbijati glavu, ali meni taj mali tim izuzetno puno znači jer nikad prije u svom poslu nisam naišla na skupinu pojedinaca koji daju toliko od sebe svaki dan i ne odustaju dok stvarno nismo iscrpili sve prilike i opcije - kaže.

Što se tiče budućnosti IT sektora, Kaja smatra da je industrija trenutno ‘u znatno nezahvalnijoj poziciji nego u periodu od 2020. do 2022., ali i dalje smatra da postoji puno neiskorištenog potencijala.

- Neki modeli na koje smo bili naviknuti i po kojima smo radili nestaju i sada je na svakoj tvrtki da pronađe svoju novu nišu. Meni je to baš uzbudljivo jer me tjera da učim i izazovem vlastite obrasce na koje sam već navikla i upustim se u nešto što uopće nije u sferi moje komfor zone, ali konkretno u Specku baš radimo na par inicijativa koje već pokazuju inicijalne rezultate i nekako se ne bojim za nas jer stvarno postoji mali milijun smjerova u kojima možemo (uspješno) dalje. Za pet godina se i dalje vidim u Specku, no sve ostalo mi je zbilja teško prognozirati jer se naša industrija mijenja od danas do sutra - zaključuje Kaja.

Kaja Pavlinić jedna je od 30 perspektivnih mladih ljudi hrvatskog biznisa koje je Lider svrstao na listu ‘30 ispod 30‘. Tko se još našao na popisu 30 ispod 30 doznajte u tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.