Adidas objavio prvi gubitak u 30 godina: Nema više Yeezyca koje su stvarale milijune

Njemački div sportske odjeće Adidas objavio je u srijedu svoj prvi godišnji gubitak u više od 30 godina i upozorio da će prodaja u Sjevernoj Americi ponovno pasti jer se prodavači sportske odjeće u SAD-u bore s velikim zalihama kojih se očito ne mogu riješiti, objavio je Reuters.

Podsjećamo, Adidas je u nezavidnoj situaciji još otkako je u listopadu 2022. tvrtka prekinula suradnju s Kanyeom Westom, obustavivši prodaju visokoprofitabilnih i popularnih tenisica Yeezy.

Izvršni direktor Adidasa Bjorn Gulden nastavio je s prodajom Yeezy tenisica kako bi očistio preostale zalihe dok je u isto vrijeme pokušavao povećati prodaju popularnih proizvoda kao što su modeli Samba i Gazelle te poboljšati odnose s trgovcima. Važno je napomenuti da su se dionice Adidasa od početka njegove vladavine zaista oporavile, nadmašivši Nike i Pumu otkako je on preuzeo vodstvo.

- Iako ni izdaleka ne dovoljno dobro, 2023. završila je bolje nego što sam očekivao na početku godine - rekao je Gulden i dodao da će Sjeverna Amerika nastaviti ostvarivati slabe rezultate, a očekuje i pad prodaje za oko pet posto ove godine.

Manja potražnja i preopterećene trgovine u SAD-u oštetili su tvrtke za proizvodnju sportske odjeće, a Adidas je objavio da je prodaja u Sjevernoj Americi pala za 21 posto u četvrtom tromjesečju i za 16 posto tijekom godine.

Sveukupno, Gulden je rekao da je čišćenje zaliha kroz njihove outlet trgovine pomoglo Adidasu da smanji zalihe za 1,5 milijardi eura u 2023., što je pad od 24 posto.

Adidas je označio kašnjenja isporuka od dva do tri tjedna zbog krize na Crvenom moru, a glavni financijski direktor Harm Ohlmeyer rekao je u srijedu da bi moglo doći do utjecaja na obrtni kapital ako se prekidi nastave. Tvrtka se i dalje kocka da može povratiti tržišni udio od suparnika čak i dok ukupni apetit potrošača za sportskom odjećom opada, što dovodi do smanjenja radnih mjesta u Nikeu.

Kina bolja od SAD-a

Iz tvrtke su također kazali da očekuju da će se njihovo temeljno poslovanje (bez Yeezy tenisica) poboljšati ove godine, s rastom od najmanje deset posto u drugoj polovici. Adidas je do sada imao koristi od trenda niskih tenisica od brušene kože kao što su Samba i Gazelle, a prošle je godine povećao proizvodnju. Taj je trend pomogao porastu prodaje obuće za osam posto u četvrtom kvartalu, dok je prodaja odjeće pala za 13 posto.

- Stvari u Adidasu očito idu u pravom smjeru otkako je Bjorn Gulden preuzeo. Brend je sve veći, što se također može vidjeti iz činjenice da se sada sve manje proizvoda mora prodavati na popustu - rekao je za Reuters Thomas Joekel, portfelj menadžer u Union Investmentu.

U Kini Adidas očekuje snažniji oporavak, s dvoznamenkastim rastom prodaje nakon povećanja od osam posto u 2023.

Podsjećamo, tvrtka je prošlog mjeseca postavila niska očekivanja za svoje preostale Yeezy proizvode, rekavši da će prodavati tenisice po jeftinijoj cijeni. Posljednju je prodaju lansirala 26. veljače, ali je teško predvidjeti potražnju za tenisicama.

Prodaja Yeezyja ‘još uvijek je malo nedovoljna‘, rekla je Cristina Fernandez, analitičarka Telsey Advisory Groupa, unatoč tome što je tvrtka do sada uspješno upravljala prodajom.

Adidas je prošle godine zaradio 750 milijuna eura od prodaje Yeezyja, što je rezultiralo dobiti od 300 milijuna eura. Tvrtka je izdvojila 140 milijuna eura za donacije dobrotvornim organizacijama koje se bore protiv antisemitizma i rasizma.

Upravni odbor Adidasa predložit će nepromijenjenu dividendu od 0,70 eura po dionici na temelju rezultata u 2023. unatoč neto gubitku od 58 milijuna eura, prvom od 1992. godine.