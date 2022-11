Albert Gajšak: Svi smo radili dva mjeseca u tri smjene kako bi dospjeli u Walmart

Niti jedan poduzetnik u Hrvatskoj ne može reći da je ostvario značajnu suradnju sa američkim trgovačkim lancem Walmart, a kamoli da mu je to uspjelo u 23. godini života osim Alberta Gajšaka, osnivača i vlasnika start-up-a CircuitMess, čije se STEM igračke već desetak dana mogu kupiti Walmartovim specijaliziranim podružnicama Sam‘s Club koje imaju 589 trgovina diljem SAD-a. Nakon suradnje s Warner Brosom na projektu Batmobile, ovo je značajan uspjeh CircuitMess-a od kojeg je taj američki trgovački lanac prije nekoliko mjeseci naručio čak 17,670 primjeraka posebno dizajniranih STEM igračaka koje su se trebale naći na američkim policama uoči ovogodišnjeg Božića.

- Naš proizvod, novi edukacijski proizvod Chatter 2.0, već je u prodaji i jako smo ponosni na ovu suradnju. Dogovorili smo sve prije nekoliko mjeseci, pa smo ubacili u brzinu i jedno vrijeme radili u tri smjene kako bi isporučili narudžbu, no cilj je postignut. Chatter 2.0 je inače uradi-sam edukativni set za bežičnu digitalnu komunikaciju koji funkcionira po principu walkie-talk-ija te djecu uči o elektronici i programiranju, već u ponudi u američkim trgovinama po cijeni od 99 dolara što je bio i cjenovni limit kad smo dogovarali suradnju – ispričao je Gajšak i dodao kako je ukupna vrijednost Walmartove narudžbe milijun i tristo dvadeset pet tisuća dolara odnosno oko 10 milijuna kuna.

A cijela priča sa Walmartom je započela još 2019. godine kad je Gajšak na Kickstarteru tražio financiranje za svoj Makerphone, prvu vlastitu STEM igračku, za što je skupio sredstva u samo osam sati i što je i dalje jedna od najuspješnijih hrvatski Kickstarter kampanja. Naime, već tada ga je kontaktirao Cole Powell, senior merchant odnosno glavni prodajni savjetnik Walmarta, osoba koja ima presudnu ulogu za brojne proizvođače diljem svijeta.

- On je ta „make it or break it“ karika, ako prođete kod njega, ulazite u Walmart, ulazite u to tržište – ispričao nam je u dahu Gajšak dodavši kako su upravo zbog njega još 2020. odlučili otvoriti tvrtku u SAD-u. Jedini je problem tada bio, smije se Gajšak, pandemija. Sve ostale administrativne, porezne, carinske i ostale izazove su brzo riješili. Tada je Cole, a pričamo o 2020. za Walmart naručio 5 milijuna kuna vrijedne igračke iz CircuitMess-a, no do suradnje na koncu nije ni došlo jer je cijeli svijet stao zbog virusa iz Wuhana.

Najdulje su tada čekali na porezni broj da bi mogli raditi u SAD-u, no kako su oni bili u karanteni i njihova porezna uprava se našla pred digitalnim izazovima, to je sve trajalo mjesecima. No, narudžba dogovorena u pandemiji nije se realizirala.

- Prije 10-tak mjeseci gospodin Powell se ponovno javio i krenuli smo pričati. Naravno da smo se pohvalili da smo napredovali od prvog Makerphona s Kickstartera, da imamo širi asortiman, no njega je zanimala baš igračka u tom smislu, nešto poput komunikacijskog seta pa smo neko vrijeme samo radili na dizajnu i oglednom primjerku igračke prema njihovim zahtjevima za njihovo tržište. Kada smo se dogovorili da je to to, uslijedila je narudžba – prisjetio se Gajšak i dodao kako je za njegov start-up tek tada uslijedio reality check odnosno susret sa stvarnošću. CircuitMess nije bio baš spreman za rad s tako velikom tvrtkom, nije dotad imao tako veliku narudžbu, a osim toga – američki trgovački lanac ne plaća robu unaprijed niti daju bilo kakvu pomoć u logistici. Oni su tek, navodi Gajšak, robu naručili i rekli dostavite je u jedan od naših 18 distributivnih centara u SAD-u. Sve ostalo je bilo njihova briga, a briga tek tada nije manjkalo. Jedna je velika briga bio je novac, kako će kompletnu narudžbu isfinancirati, druga – čipovi, a treća, možda i najveća, radna snaga. Trebalo je u svega dva mjeseca proizvesti onoliko primjeraka vlastitih STEM igračaka koje inače proizvode u godinu dana!

- Prvo smo morali naručiti čipove i plastiku od koje bi izradili igračke, a to je trebalo platiti. Kako nama unaprijed nije stigao novac iz SAD-a morali smo se obratiti bankama kako bi nam pomogle platiti troškove proizvodnje, no velike baš nisu imale sluha za nas, ali podržala nas je jedino Kentbank i veliko im hvala na tome. Izazov je bio naručiti čipove, a jedini nam je uvjet za suradnju po tom pitanju bio što je dobavljivo i toga smo se držali. Kad su čipovi i plastika stigli, počeli smo raditi u tri smjene kako bi sve stigli proizvesti, sklopiti i zapakirati. Angažirali smo brojne studente, a u pogonu su radili svi, i oni iz financija, i programeri, i marketing. Svi smo dva mjeseca radili, proizvodili, pakirali u kutije kako bi se igračke iz našeg malog pogona iz daleke Hrvatske mogle naći zapakirane sjajnim papirima za zamatanje pod borovima u američkim domovima – kaže Gajšak kao da ni sam još uvijek ne može povjerovati u pothvat koji je upravo odradio.

Osim licenciranih projekata poput Chattera 2.0 i Batmobilea, CircuitMess trenutno razvija svoje pretplatničke servise za učenje elektronike i programiranja. U narednom razdoblju plan im je investirati i u razvoj originalne edukativne aplikacije za programiranje CircuitBlocks. Gajšakov start-up trenutno broji 25 zaposlenika, a projicirani prihodi CircuitMessa u 2022. iznose 16 milijuna kuna, što je skoro 80 posto veći iznos u odnosu na prihod iz 2021. godine.