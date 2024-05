Algebra: Više od 2.100 upisanih studenata, suradnja s MIT-om i tri nova sveučilišna studijska programa

Na svečanoj promociji Sveučilišta Algebra održanoj u Laubi okupilo se više od tisuću uzvanika, diplomanata, članova njihovih obitelji i profesora, a diplome su primila 234 diplomanta s četiri prijediplomska studija i četiri stručna diplomska studijska smjera te stručnog diplomskog studija poslovne administracije, e-leadership MBA. Dvanaestu generaciju Algebrinih diplomanata čine prvostupnici i magistri sa primijenjenog i multimedijskog računarstva, digitalnog marketinga, dizajna i kreativnog upravljanja tržišnim komunikacijama, sistemskog i programskog inženjerstva te poslovne administracije.

- Stvaranje platforme koja može mijenjati svijet cilj je za koji uistinu vrijedi živjeti. Za taj cilj do sada je uložena vjera, rad, energija i htijenje više stotina ljudi. Uložene su iskrene želje i nade da ćemo jednoga dana u tome uspjeti. Uloženo je dvadeset i šest godina. Malo je ciljeva vrjednijih od stvaranja izvrsnog sveučilišta, ali to zapravo i nije cilj. To je posao koji nikada istinski ne može biti završen - rekao je rektor Sveučilišta Algebra izv. prof. dr. sc. Mislav Balković.

Članovi promotorskog povjerenstva su uz rektora Balkovića bili i prorektor za međunarodnu suradnju, prof.dr.sc. Vladimir Šimović te prorektor za znanost i istraživanje, prof.dr.sc. Leo Mršić.

Inspirativne govore diplomantima su održali Damjan Rudež, hrvatski košarkaš i bivši reprezentativac te Ivana Krajinović, direktorica Večernjeg lista, u kojima su ih podsjetili na važnost cjeloživotnog obrazovanja, ali i ustrajnosti na karijernom putu, unatoč preprekama, usponima i padovima.

- Neizmjerno je važno odabrati kvalitetnog prvog poslodavca – on je taj koji vas oblikuje za cijeli život. Kroz svoju karijeru imala sam priliku surađivati s profesionalcima iz raznih dijelova gospodarstva, ali uvijek su mi bili važni ljudi i kultura kompanije u koju dolazim – zato svima savjetujem da provedu neko vrijeme proučavajući upravo atmosferu i dinamiku tvrtke u kojoj će se zaposliti jer je to okruženje ono što je najvažnije za daljnju motivaciju i zdrav odnos prema radu – istaknula je Krajinović.

Damjan Rudež se u govoru osvrnuo na trenutak u kojem je saznao da je primljen u NBA tim Indiana Pacersa.

- Oduvijek sam želio igrati za NBA, od svoje šeste godine jedino u čemu sam se vidio bila je profesionalna košarka. Međutim, taj san se za mene ostvario dosta kasno, u mojoj 28. godini, a iako je donio puno lijepih i glamuroznih stvari, donio je i nevjerojatno puno odricanja, izazova i stresnih situacija. Igrajući za tako velik tim, vi nikad ne znate u kojem trenu će vas netko tradeati dalje, kakva vam je sudbina u idućih mjesec dana, ali to vas ojača i učini spremnim za sve što život nosi. Osjetio sam određenu egzistencijalnu krizu po završetku svoje košarkaške karijere, mislio sam da mi je život završio, ali sam tada uz pomoć prijatelja i rodbine shvatio da jedna nova etapa mog života tek počinje. Po završetku MBA studija, upustio sam se u poduzetništvo i osnovao s partnerima SUNSET Sports Media Festival kojim promoviramo Hrvatsku kao zemlju turizma i vrhunskog sporta - rekao je Rudež.

Najboljim studentima u generaciji 2024. godine dodijeljene su nagrade i pohvale Vijeća Sveučilišta, a u ime nagrađenih studenata zahvalu je uputio prvostupnik digitalnog marketinga Sveučilišta Algebra Emanuel Miličević.

- Algebrin slogan - Budi izvrstan u onom što voliš – zaiskri vodio me kroz sve godine studiranja, stalno me podsjećajući zašto sam ovdje. Upoznao sam nevjerojatne ljude, a najviše želim zahvaliti profesoru Vanji Šebeku, koji mi je bio najveći reality check i koji nam je pokazao da iza digitalnog marketinga stoji puno napornog rada, statistike i analiza. Tijekom studija dogodile su se i mnoge teške životne situacije u kojima su nam upravo ti najstroži profesori na kraju bili prijatelji – u toj mreži ljudi leži najveća čar Algebre, koja nas je opremila znanjem i vještinama potrebnim za tržište rada. Jedna od tih posebnih osoba je i moja mentorica Nada Kaurin Knežević čija pozitivnost me motivirala da razvijam dalje karijeru u industriji. Kako nas profesor Predrag Šuka uči – nije dovoljno samo zaiskriti, potrebno je gorjeti i izgorjeti za ono što nam je važno u životu i karijeri - dodao je Miličević.

Tri nova studijska programa

Algebra je, dobivši dopusnicu Ministarsta znanosti i obrazovanja, i formalno u 2023. godini stekla status Sveučilišta. Time je postala prvo privatno sveučilište u Hrvatskoj koje u fokus razvoja studenata stavlja digitalnu paradigmu zanimanja budućnosti. Akademsku godinu 2023./2024. Sveučilište Algebra započelo je s rekordnom brojkom od preko 2.100 upisanih studenata. Povećanje broja upisanih brucoša od 18% u odnosu na prošlu akademsku godinu jasan je signal da je Algebra institucija koja uživa porast povjerenja mladih koji streme digitalnim karijerama, što je posebno dobar rezultat u situaciji kada je cijela zemlja zabilježila pad od čak 18,8% u broju učenika srednjih škola u proteklih 10 godina.

Sveučilište Algebra pokrenulo je u 2024. godini tri potpuno nova sveučilišna prijediplomska studijska programa, dva od njih su prvi studiji takve vrste u Hrvatskoj – studijski program Podatkovne znanosti i umjetne inteligencije i studijski program Poslovne ekonomije i digitalnog poslovanja. Treći studij je prijediplomski sveučilišni studij Programskog inženjerstva koji će zamijeniti postojeći stručni studij istog naziva koji već godinama na Algebru privlači izvrsne maturante željne prestižnih karijera u IT industriji.

Algebrin novi studijski program Podatkovne znanosti i umjetne inteligencije spaja poslovanje, tehnologiju i praktične izazove iz stvarnog svijeta u jedinstven spoj znanja namijenjen stručnjacima koji će aktualne probleme rješavati kreativnim korištenjem naprednih digitalnih alata i inovativnih tehnika analize podataka, bilo da se radi o izazovima javne uprave, novom pogledu na postojeće probleme kao što su oni s klimatskim promjenama, društvenim nejednakostima ili plasmanu novog, još neistraženog proizvoda na tržište.

Sveučilište Algebra novim studijskim programom Poslovne ekonomije i digitalnog poslovanja otvara vrata svima koji žele upoznati svijet izvan granica tradicionalne ekonomije i učiti više o poslovanju i radu u svijetu u kakvom danas živimo – o tome kako uspješno voditi multinacionalnu kompaniju u kojoj se komunikacija odvija prvenstveno na digitalnim kanalima, o tome kako funkcionira svijet decentraliziranog poslovanja i novih valuta te o tome kako se stvara održiva konkurentska prednost i poduzetnički mindset u globalnom svijetu neprestane povezanosti.

U svom završnom obraćanju, rektor Balković osvrnuo se i na ključne fokuse i brige Z generacije čijim pripadnicima su danas dodijeljene diplome. Naime, recentno objavljeno istraživanje tvrtke Deloitte koje je obuhvatilo tisuće mladih iz 44 države svijeta pokazuje kako su fokusi ove generacije ekološka održivost i ravnoteža između posla i privatnog života. Komentirajući prvu, rektor je napomenuo kako vjeruje da kvalitetnom karijerom koju diplomanti upravo započinju graditi i poslom koji u razumnom vremenu donosi dovoljnu dodatnu vrijednost, balans ne bi trebao biti narušen. Što se tiče održivosti, tu je bio puno manje optimističan te je pozvao svakog da pojedinačno napravi sve što je smisleno kako bismo za buduće generacije održali kvalitetu života kakvu sada imamo i na koju smo navikli.

Sveučilište Algebra oformilo je krajem prošle godine i Gospodarski savjet, čija je funkcija poticanje kvalitetne suradnje Sveučilišta i gospodarstva u području prilagođavanja studijskih programa potrebama budućeg tržišta rada i poslova budućnosti.

Kao jedina obrazovna institucija u Hrvatskoj, ali i široj regiji, Sveučilište Algebra može se pohvaliti formalnom suradnjom s prestižnim Massachusetts Institute of Technology (MIT) iz Bostona. Jedna od najprestižnijih i najutjecajnijih institucija za visoko obrazovanje i istraživanje na svijetu poznata po svojoj izvrsnosti u području znanosti, tehnologije, inženjeringa, ekonomije i drugih disciplina – odabrala je Zagreb i Algebru za održavanje svog ekskluzivnog Bootcampsa u lipnju 2024. godine. Zagreb će tako ugostiti sveučilišne profesore s MIT-a i poduzetnike iz cijelog svijeta na ovom jedinstvenom, intenzivnom sedmodnevnom programu kojeg će pratiti i dodatne aktivnosti – TREK kao trodnevna kombinacija učenja i turističkog razgledavanja te Innovation Leadership Day, jednodnevni događaj s vrhunskim stručnjacima u području inovacija.

Prema ocjenama sustava osiguravanja kvalitete, u vrednovanju koju je provela Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Algebra je ocijenjena kao najkvalitetniji stručni studij u Hrvatskoj. Svi Algebrini studenti imaju priliku nastavu pohađati na najmodernijem, multidisciplinarnom kampusu koji se prostire na 12.500 četvornih metara i koji predstavlja najveće privatno ulaganje u obrazovanje u Republici Hrvatskoj od njenog osamostaljenja.