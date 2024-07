Allianz ZB poslao protuprijedlog Skupštini Čakovečkih mlinova o isplati neto dobiti

Hoće li dioničarima Čakovečkih mlinova biti ipak isplaćena dividenda, znat ćemo nakon sjednice Skupštine tvrtke koja će se održati 28. kolovoza. Naime, početkom tjedna na Zagrebačkoj je burzi objavljen protuprijedlog Allianz ZB društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za isplatom dividende, dok je prijedlog Uprave bio da se dobit zadrži.

Uprava je u pozivu na sjednicu Skupštine tvrtke od 18. srpnja pod točkom tri predložila da se ostvarena neto dobit za 2023. godinu u iznosu od 856.423,59 eura rasporedi u zadržanu dobit, dok je protuprijedlog Allianz ZB-a da se ta lanjska neto dobit, ali također i ona iz 2022. isplati diničarima. Pri tom Allianz ZB ne navodi koliko bi im od ukupne neto dobiti trebalo isplatiti.

Nesklad u prijedlozima Uprave i barem jednog od najvećih dioničara o tome kako će se upotrijebiti neto dobit kao da nam govori da u najmanju ruku vodeći dioničari nisu usklađeni, a možda niti usuglašeni, iako djeluju kao cjelina. Naime, nadzorne institucije Hanfa i AZTN vodeće dioničare (Mlin i pekare – 24,78 posto, Allianz AZ 17,8 posto, PBZ CO – 16,01 posto) promatra na način da zajedno nastupaju pa se od njih očekuje i skorašnja obvezujuća ponuda.

Kada je tvrtka Mlin i pekare (MIP), u vlasništvu obitelji Plodinec, preuzela vlasnički paket Čakovečkih mlinova, nije se isključivala mogućnost da će se u najmanju ruku nastaviti nesporazumi koje su fondovi imali s prethodnim suvlasnicima Stjepanom i Ružicom Varga, no umjesto toga, novi su suvlasnici ostvarili suradnju s fondovima. Je li pak sad došlo do nesporazuma, pitali smo glavne dioničare, no barem Allianz ZB i Josip Plodinec tvrde da nema nikakvih nesporazuma.

- Ne postoji razmimoilaženje između Allianz ZB društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i Uprave Čakovečkih mlinova. Protuprijedlog koji navodite je podnesen, kao i uvijek, isključivo u skladu s interesima članova naših fondova – poručuju iz te tvrtke.

Doduše, jedno od naših pitanja bilo je postoje li možda razmimoilaženja među suvlasnicima Čakovečkih mlinova, a iz Allianz ZB-a su, kako vidimo, odgovorili da nema razmimoilaženja, ali ne sa ostalim suvlasnicima, nego nema razmimoilaženja s Upravom, iako je očito da ga ima barem u pitanju raspodjele neto dobiti. No pitanje se odnosilo na suvlasnike, a ne na Upravu.

Da nema razmimoilaženja među suvlasnicima tvrdi pak Josip Plodinec, vlasnik MIP-a.

- Vezano uz vaš upit o Čakovečkim mlinovima, možemo reći da nema razmimoilaženja među suvlasnicima – odgovorio je Josip Plodinec.

No nije odgovorio na naše drugo pitanje, odnosno je li za prijedlog Uprave ili protuprijedlog Allianz ZB-a, pa smo ponovo zamolili da nam odgovori i na to pitanje. Za sada odgovor nije stigao, a stigne li, objavit ćemo ga.

Iz PBZ CO stigao je pak diplomatski odgovor: ‘U postupku smo objave javne ponude te ne možemo komentirati ulaganje.‘

Očito je da ćemo morati sačekati sjednicu Skupštine tvrtke koja će se održati krajem kolovoza kada ćemo saznati hoće li neto dobit biti isplaćena ili neće. A jesu li suvlasnici složni u glavnim temama, to za sada ne možemo biti sigurni, iako je moguće da je sve uredu.

Inače, na sjednici Skupštine će se odlučivati i o još jednom prijedlogu koji je naknadno poslao MIP tražeći da ga se uvrsti u dnevni red. MIP predlaže trojicu kandidata za članove NO Čakovečkih mlinova: Josipa Plodineca, Franju Plodineca i Mislava Antu Omazića. Kako je navedeno u obrazloženju, prema Statutu tvrtke broj članova NO je sedam, s tim da se odluke donose ako ih je na sjednici prisutno najmanje četvero. U ovom trenutku NO Čakovečkih mlinova broji pet članova, s tim da je predsjedniku Krešimiru Kvaterniku određeno mirovanje na toj funkciji jer je u međuvremenu imenovan za zamjenika predsjednika Uprave. S druge strane, članica Nadzornog odbora Katarina Varga podnijela je krajem prošlog tjedna ostavku na tu funkciju s datumom 28. kolovoza, kada će se i održati sjednica Skupštine tvrtke, tako da će NO praktično ostati na troje članova, pa je popuna ionako neizbježna. Nije isključeno da nakon imenovanja NO-a, to tijelo donese odluku o novom predsjedniku Uprave Čakovečkih mlinova.