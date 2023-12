Američki fintech Mbanq otvorio novi ured u centru Osijeka

Američka fintech kompanija Mbanq otvorila je svoj novi ured na najvišem katu Esseker centra u Osijeku

Sa sjedištem u Seattleu i timovima u Indiji, Kambodži, Crnoj Gori i Hrvatskoj, Mbanq razvija softverska rješenja za najširi spektar pružatelja financijskih usluga – od tradicionalnih banaka do fintech aplikacija na mobilnim uređajima.

U Hrvatskoj su prisutni od 2017. godine kroz akviziciju, a kroz godine su uspjeli ostvariti širenje diljem SAD-a i na tržišta Zapadne Europe i Kariba, gdje već imaju nekoliko klijentskih banaka koje redovno posjećuju.

Na otvorenje novog osječkog ureda pozvani su bili brojni pripadnici poslovne zajednice iz grada, s naglaskom na osječke kompanije sa značajnijim prisustvom na američkom tržištu, kao što su Orqa i Inchoo. Više od šezdeset okupljenih pozdravili su članovi uprave Mbanqa i zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka, Dragan Vulin.

- Do dolaska Mbanqa samo smo sanjali globalno, a od te 2017. godine, krenuli smo u globalni pohod. Danas ovi timovi iz Osijeka i Podgorice održavaju bankarske sustave od Belgije do Barbadosa, od Arube do Crne Gore - rekao je Eduard Rupčić, član Upravnog odbora Mbanqa Hrvatska.

Suosnivač Mbanqa, Javier Valverde dodao je kako im je cilj transformirati financijske usluge.

- Zadovoljstvo mi je dolaziti u Osijek već sedmu godinu. Mislim da je grad prekrasan, da ima puno neotkrivenog potencijala i da za nas još može pružiti još puno rasta. Naš cilj je transformirati financijske usluge, posebno bankarsku tehnologiju. Izuzetno smo ponosni na rast od male skupine suosnivača do velike organizacije s uredima u pet zemalja i klijentima na nekoliko kontinenata. Osijek se kroz godine isprofilirao kao jedan od naših glavnih centara, tako da ovaj prekrasan novi ured vidim kao novi početak i veselim se izgradnji još jačeg tima u Osijeku - rekao je Valverde.

Rješenja za digitalno bankarstvo odavno su izišla iz okvira financijske industrije i transformiraju i druge grane gospodarstva. Na američkom tržištu Mbanq je jedan od lidera u tom segmentu (embedded finance), a neke od najzanimljivijih primjena njihove tehnologije se odnose na digitalno bankarstvo za premium brandove i za organizaciju velikih događanja kao što su sportske i zabavne manifestacije.

- Ovo su investicije koje stavljaju Osijek na kartu svijeta, dokaz da se nove tehnologije razvijaju ovdje u našem gradu", izjavio je Dragan Vulin, zamjenik gradonačelnika Osijeka, u svom pozdravnom govoru. ‘Predanost gradske uprave razvoju gospodarstva u Osijeku dokazali smo i jednom drugom američkom investicijom, onom tvrtke Jabil, za koju smo se borili u konkurenciji 17 gradova istočne Europe. Donesena je odluka o ukidanju prireza od 1. siječnja 2024., čija stopa je bila 13 posto, no za razliku od nekih drugih hrvatskih gradova, to nećemo kompenzirati povećanjem poreza na dohodak. Vjerujem da je to Mbanqu i ostalim kompanijama dobar poticaj da nastave razvoj poslovanja u Osijeku‘

U sklopu takvih događanja ostvari se izuzetno velik broj i volumen novčanih transakcija. Mbanq platforma njihovim organizatorima omogućuje plaćanje u realnom vremenu, velike uštede na provizijama i integracije s računovodstvenim i drugim sustavima.