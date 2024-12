Ana Hrgovčić, Biljke.Plants: Trgovački lanci rado ih angažiraju za opremanje prostora, ali na svoje police stavljaju jeftinu uvoznu robu

Vinkovčanka Ana Hrgovčić imala je samo 22 godine kad se 2020. počela baviti poduzetništvom, i to bez ikakva iskustva u poslovanju, ali spremna za izazove i rizike. Četiri godine poslije ima tvrtku za održavanje biljaka u poslovnim prostorijama i izradu biljnih terarija. Najviše klijenata dolazi joj iz sektora IT-a i građevinarstva, velikih trgovačkih lanaca te banaka

Dvadesetdvogodišnja studentica povijesti umjetnosti i filozofije bez ozbiljnijeg radnog iskustva, a kamoli poduzetničkog, ali spremna na rizike i izazove, nije se nimalo bojala životnih sudbinskih promjena: Ana Hrgovčić hrabro je skočila naglavce u poduzetništvo i dočekala se čvrsto na noge. Danas 27-godišnja osnivačica vinkovačke tvrtke Biljke.Plants hrani osamnaestero djelatnika, stalno zaposlenih i studenata, te se našla na Liderovu popisu mladih hrvatskih poduzetničkih nada ‘30 ispod 30‘. Tvrtku za održavanje biljaka u poslovnim prostorijama i izradu biljnih terarija pokrenula je iz hobija, točnije gušta, jer su je zanimanje kupaca i tržišni odaziv potaknuli da se hrabro okuša u poduzetništvu. Ispisala se stoga s fakulteta, pokrenula obrt 2020., a društvo s ograničenom odgovornošću 2022. godine.

– Otvaranje tvrtke bilo je spontani korak s mnogo rizika. Iako sam za cijelog studiranja radila razne studentske poslove, to je većinom bila ispomoć bez velikih odgovornosti ili znanja koja bi mi dobro došla u novoosnovanoj tvrtki. Odlučila sam imati svoju tvrtku jer sam to vidjela kao priliku da preuzmem kontrolu nad svojom budućnosti. Do sada nisam požalila ni najmanje što sam to učinila, a kako i bih kad sam se, evo, našla i na Liderovu popisu – samouvjerena je Hrgovčić.

Od samog početka događaji su se za nju brzo i vrlo dobro razvijali usprkos neiskustvu. Kapital za pokretanje obrta stekla je velikom narudžbom terarija za poslovne darove te je od toga nabavila materijal, stvorila robne zalihe, osigurala plaćanje svojih životnih troškova i najma te pokrenula jeftinu mrežnu stranicu. Zanimljiva ideja Biljaka.Plants zaživjela je i našla brojne poklonike, posebice zato što se radi o biljnim terarijima sa samoodrživim živim biljkama koje se zalijevaju samo dva puta na godinu. Terariji se, objasnila je Hrgovčić, pametno sade posebnim, prilagođenim priborom u staklene posude koje se mogu zatvoriti i zbog kondenzacije se samostalno zalijevaju, zbog čega se uz malo brige mogu dugo očuvati.

– Terariji se mogu naručiti također kao poslovni darovi u velikim količinama i označiti klijentovim logom. Uz njih je možda i najveći dio našeg poslovanja održavanje biljaka u poslovnim prostorijama, zgradama, ordinacijama i sličnim poslovnim objektima. Osim održavanja, opremamo prostorije novim biljkama i nudimo jamstvo na svoje usluge. Razvili smo i radionice izrade terarija kao ponudu za teambuildinge. Ta usluga vrlo je popularna jer zaposlenici sami izrade svoj mali vrt i opuste se uz rad sa zemljom. Zasad smo zadovoljni uslugama koje nudimo. Iako imamo pet prodajnih prostora u pet hrvatskih gradova, ne nudimo uslugu održavanja biljaka u svima, zato nam je prvi plan proširiti tu uslugu – iznosi Hrgovčić.

Privremena trgovina u Ljubljani

Trenutačno su Biljke.Plants zastupljene samo u Hrvatskoj: prodavaonice su u zagrebačkoj Ilici 74, Mallu of Split, Tower Centeru Rijeka, Portanovi u Osijeku te Max Cityju u Puli. Hrgovčić veli da logistika iz Vinkovaca do tih mjesta nije zahtjevna i da terarije za veleprodajne klijente može na paletama isporučiti i izvan Hrvatske, ali maloprodajno zasad ne. Slovensko je tržište novo koje Hrgovčić ispituje; upravo je u ponedjeljak otvorena privremena trgovina (engl. pop-up shop) u trgovačkom centru BTC City Ljubljana.

– To nam je prvi iskorak na strano tržište. Očekujemo pozitivne reakcije i nadamo se stalnoj prisutnosti u Sloveniji. Poslujemo većinom s domaćim uvoznicima biljaka, hrvatske tvrtke također nam dobavljaju ambalažu, zemlju i dekorativni materijal. Najviše klijenata dolazi nam iz djelatnosti informacijske tehnologije i građevinarstva, zatim velikih trgovačkih lanaca te banaka. Nekako se pokazalo da nas većinom traže veliki i jaki klijenti iako moram priznati da obožavam raditi s malim tvrtkama, u njima je ozračje u uredima uvijek veselije. U poslu mi pomažu roditelji s obzirom na to da žive u Vinkovcima, gdje nam je proizvodnja; oni su nadzorni tim na koji se mogu osloniti pri dostavi ili isporuci robe. Iako moja tvrtka službeno nije obiteljska, temelj joj je stara bakina kuća pretvorena u proizvodni pogon. Proizvodnja je ostala u Vinkovcima zbog dobre radne snage, kontrole kvalitete proizvoda i prostora koji je u obiteljskom vlasništvu. Na taj smo način smanjili nepotrebne troškove. Na početku se proizvodilo u Zagrebu, no kad je vlasnik prostora preminuo, nasljednici su prodali nekretninu pa smo se vratili u Vinkovce jer su ondje najamnine povoljnije, a lokacija dugoročna – istaknula je Hrgovčić.

Panika kada ‘gori‘

Dodala je da je ​trenutačno proizvodnja smještena u 80-ak četvornih metara pogona, ne računajući skladišne prostorije. Iduće godine Hrgovčić planira proširiti skladišni i proizvodni pogon te prodavaonice.

Prošle godine tvrtkini su prihodi narasli za 244,63 posto u odnosu na 2022., dostigavši 439.866 eura, a neto dobit od 159.542 eura povećala se za 281,08 posto. Na toliko povećanje, naglasila je Hrgovčić, utjecalo je to što je iz obrta potkraj lipnja 2022. prešla u društvo s ograničenom odgovornošću, pa je financijski izvještaj za tu godinu govorio, zapravo, o samo šest mjeseci poslovanja.

